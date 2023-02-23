TUM’un fırınları depremzedeye günlük 80 bin ekmek üretecek

Deprem bölgesinde gıdadan giyime, hijyen ürünlerinden sobaya, çadırdan jeneratöre tabir yerindeyse her şeye ihtiyaç var. Ama her günkü ihtiyaç taze ekmeğin yeri ayrı… İstanbul Havalimanı’nda pastane, kafe, bar, restoran, kahve zinciri ve fastfood restoranlarının olduğu 34 bin metrekarelik yeme içme alanını yöneten TUM da bu ihtiyaçtan yola çıktı ve deprem bölgesi için imkanlarını seferber etti...

Cengiz Holding, Kalyon Holding, İbrahim Çeçen Holding ve Saat & Saat’in ortak olduğu TUM, depremden hemen sonra bölgeye emzikten polara, ısıtıcıdan jeneratöre birçok yardım malzemesinin olduğu iki tır yolladı. İlk üç gün bölgeye binlerce sandviç gönderdi. Stoktaki tüm su, meşrubat gibi içecekler de deprem bölgesine hızlıca iletildi. İlk yardımların ardından depremzedelerin taze ekmek ihtiyacına cevap verebilmek için harekete geçildi. Bu çerçevede iç piyasadan çok tamamen Amerika ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan endüstriyel fırınları üreten bir şirketle temas kuruldu. Şirketten toplam günlük üretim kapasitesi 80 bin adet olan sekiz tane fırın alındı.

Hatay ve Islahiye’deki konteyner kentlerin ihtiyacını karşılayacak

TUM CEO’su Hüseyin Dönmez, geçen hafta fırınları bölgeye gönderdiklerini ve ikisinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde kurdukları mutfakta üretime başladığını anlatıyor. Her gün 3 bin öğün yemeğin çıktığı mutfakta şu anda 6 bin civarında da ekmek üretildiğini kaydeden Sönmez, şöyle devam ediyor: “Ekmek çok önemli bir ihtiyaç. Sekiz tane fırını deprem bölgesine gönderdik. İki tanesi İGA’nın Hatay’da devreye alacağı konteyner kentte, dört tanesi de AFAD çatısı altındaki konteyner kentte hizmet verecek. Her bir fırının günlük 10 bin ekmek üretme kapasitesi var. Bütün fırınlar devreye girdiğinde günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesi olacak. Bu çok ciddi bir kapasite ve çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyoruz.”

Fırınlarla ilgili bilgi de veren Hüseyin Dönmez, “Bu fırınlar çok sofistike ve profesyonel fırınlar… Dört beş metrekare gibi oldukça büyük bir alanı kaplıyorlar. Fırınla da bitmiyor, mayalama makinası, karma makinası, dinlendirme makinası gibi birçok ünite daha var. Bu fırınları üreten firma Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracat ağırlıklı çalışıyor.”

BÖLGEYİ TERK EDEN EKMEK USTALARI BULUNUP GERİ GETİRİLDİ

Hüseyin Dönmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde üretime başlayan fırındaki ekmek ustaları hakkında ilginç bir detay paylaşıyor: “Biz orada kurduğumuz sahra mutfağı için 4-5 aşçı götürdük. Üniversitenin de aşçıları vardı. Orada bir sıkıntı olmadı ancak ekmek ustaları için üniversitedeki hocalarımız çok uğraştı. Kahramanmaraş’taki ekmek ustaları şehri terk etmiş, onları buldular ve ikna edip geri getirdiler.”

Dönmez, üniversitede kurulan sahra mutfağının ise ihtiyaç olduğu sürece hizmet vermeye devam edeceğini söylüyor ve ekliyor: “Bize ihtiyaç olduğu sürece destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah hayat normale dönerse bütün ekipmanlarıyla onlara tamamen devredeceğiz.”

TUM’UN ORTAKLARI BARINMA VE YEMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Depremin ilk gününden beri tüm şirketler deprem bölgesine destek veriyor. TUM’un ortaklarının barınma ve yemek ihtiyacına yönelik desteklerini hatırlatmak isterim. Kalyon Holding, Gaziantep İslahiye’de 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent’i rekor bir sürede tamamladı.

AFAD’ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar konteynerlere yerleşmeye başladı. 52 bin metrekarelik konteyner kentte ana okulu, ilk okul, kreş, çocuk parkı, market, çamaşırhane ve yemekhane gibi birimler bulunuyor. Kent, güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek. TUM’un ortaklarından Cengiz Holding; Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’te kurulacak aşevlerinde günde 5’er bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğini bildirdi.

Bir diğer ortak IC Holding, İskenderun’da 1500 kişinin barınabileceği, 5 bin kişinin de yemek yiyebileceği yaşam alanı kuracağını açıkladı. İGA İstanbul Havalimanı ise kendisine tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde 350 konteynerlik kent kuracak. 350 aileye yuva olması beklenen konteyner kentin bu ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konteynerler, 5-6 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak.