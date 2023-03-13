Türkiye çapında yeni bir destek programı

İKSV, AB desteğiyle kültür, diyalog ve destek programları içeren bir projeye başlıyor

Temel amaçları doğrultusunda Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetler yürüten İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir projeye başlıyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlanacak.

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Tiyatro Kafa’dan deprem bölgelerine, öğrencilere ve depremzedelere destek

“Tiyatro Kafa” depremin travmasından biraz olsun uzaklaşmak, biraz umut, biraz umut diyerek perdelerini 14 Mart’a Antalya, 15 Mart’ta Alanya, 19 Mart’ta Ankara’da açıyor. Sahnelenecek Dönüşüm isimli oyundan elde edilecek gelirden deprem bölgelerine destek verilirken, askıda bilet kampanyası ile de öğrencilerle depremzedeleri de sanatla buluşturmak amaçlanıyor…

Çellist Ezgi Karakuş’un depremzedeler için yardım konseri dijital biletleri satışta

ABD'de yaşayan Türk çellist Ezgi Karakuş tarafından deprem felaketi sonrası, organize edilen yardım konseri, 15 Şubat’ta, Kansas City'de, The Ship adlı mekânda gerçekleşti. Konser sayesinde depremzedeler ABD'de 40 bin dolardan fazla para için toplandı. Ezgi Karakuş, Ensemble Iberica ve Sahneport iş birliğiyle kayda alınan konser, bilet geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 19 Mart’tan itibaren süresiz olarak Sahneport'tan izlenebilecek.

Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadın zarafeti ‘Kuytu’ sergisiyle Kalyon Kültür’de

Kalyon Kültür yeni sanat yılına, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının sosyo kültürel yaşamından gün yüzüne çıkmamış eserlerinden oluşan “Kuytu” sergisiyle giriyor. 17. yüzyıldan 20. yüzyıla, kadının sosyal hayatını yansıtan etnografik bin 203 eser ve objenin buluştuğu sergi aynı zamanda doğudan batıya kadın zarafetine ve kadının renkli dünyasına ışık tutuyor.

Geleneksel kadın başlıkları, kemerler, çantalar, keseler, takılar, el aynaları, köstekli saatler gibi kadın modasını ve dönemin özelliklerini yansıtan özel bir seçkinin yer aldığı sergi, 30 Haziran’a kadar Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Pera Film’in “Uğrak” programı 15 Mart’tan itibaren devam ediyor

Pera Film, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında gösterime sunduğu “Uğrak” programının ertelenen seanslarını 15 Mart’tan itibaren sinemaseverlerle buluşturuyor. İstanbul’u bazen bir set, bazen dekor, bazen de ana karakter olarak ele alan, onu bir uğrak yerine dönüştüren filmleri bir araya getiren seçki 31 Mart’a kadar Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.

Yeni Türkü 19 Mart’ta sahne alacak

Türkiye’nin en sevilen grupları arasında yer alan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarıyla 19 Mart’ta verecekleri konserde İstanbul’daki sevenleriyle buluşacak. Etkinlik, Moi Sahne’de saat 19.30’da…

Evin Sanat Galerisi’nin yeni karma sergisi “Yeniden Cesur Dünya” 21 Mart’ta açılıyor

Evin Sanat Galerisi, Osman Nuri İyem’in küratörlüğünü gerçekleştireceği “Yeniden Cesur Dünya” sergisine 21 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Sergi, galerinin temsil ettiği, yıllar içinde çalıştığı ve yeni birliktelikler kurduğu sanatçıların zamana yayılan yapıtlarından oluşuyor. Sergide Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Tuğçe Arıöz, Ahmet Elhan, Neş’e Erdok, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Nasip İyem, Nuri İyem, Işıl Şimşek, Temür Köran, Emin Turan ve Devin Oktar Yalkın’ın yapıtları yer alacak.