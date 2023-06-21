‘Türkiye dermokozmetikte en hızlı büyüyen 3-4 ülke arasında’

Bioderma, 1977 yılında Fransa’da eczacı ve biyolog olan Jean-Noël Thorel tarafından kurulan, cilt sağlığı üzerine çalışan NAOS grubunun markalarından…. NAOS, 100’ü aşkın ülkede 46 iştiraki olan bir grup… Üretimini ekobiyolojik ilkeler çerçevesinde gerçekleştiriyor. Grubun markalarından Bioderma, geleneksel kozmetikten farklı olarak derinin yüzeyindense alt katmanlarında etkili olmayı amaçlayan bir marka.

NAOS Batı Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak ile Bioderma’nın Türkiye’deki faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ile spora desteklerini ve Türkiye’nin grup içindeki konumunu konuştuk. “Günümüzde kozmetik sektörü oldukça gelişti ve ekonomik olarak dünyada önemli sektörler arasında yerini aldı” diyen Kaymak, pazarla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Genç nüfus, kadınların genç ve güzel görünme tutkusu, e-ticaretin gelişmesi ve doğrudan satışın artması bu büyüme de ivme kazandı. Küresel kozmetik pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar yüzde 5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 415 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye de pazarın hızlı büyüdüğü ülkeler arasında.”

Genç nüfusu ve Türk insanının kişisel bakımına verdiği önemin artmasıyla Türkiye’nin dermokozmetik pazarı için önemli bir ülke haline geldiğini vurguluyor, “Euro kuruna rağmen Türkiye grubumuz içinde en fazla büyüyen ilk 3-4 ülke arasında yer alıyor” diyor.

‘Cilt temizliği tüketici için olmazsa olmaz, güneş koruyucuların önemi artacak’

Kaymak, tüketicilerin işlevsel ve çoklu kullanımlı ürünlere ilgisinin arttığını söylüyorsözlerini şöyle sürdürüyor: “Çevreye karşı duyarlı ürünler ve ambalajlar özellikle Z kuşağıyla birlikte daha çok dikkat edilen bir nokta oldu. Güneş koruyucuların sadece yazın değil, aslında tüm mevsim kullanılması da yine yükselen trendler arasında. Cilt temizliği zaten tüketiciler için olmazsa olmaz.”

Bioderma’nın 100’den fazla ülkede tüketicilere ulaştığına da değinen Bayram Kaymak, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımının tüketicinin ürün tercihlerinde önemli rol oynadığını dile getiriyor ve ekliyor: “Tüketiciler cilt bakımı ürünlerinin sadece güzellik için değil, aynı zamanda sağlık için de faydalı olmasını bekliyor. Bunun sonucu olarak içeriklerde vitaminler, antioksidanlar, probiyotikler gibi besleyici içeriklerin bulunduğu ürünler ilgi görüyor. Dermokozmetik alanında yeni teknolojilerin kullanılması da trendler arasında. Biz de çalışmalarımızı bu trendleri önceliklendirerek sürdürüyoruz.”

Deniz kaplumbağalarının korunması için farkındalık yaratacak

Bayram Kaymak, Bioderma’nın sosyal sorumluluk felsefesiyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Son yıllarda özellikle Marmara Denizi’nde yaşanan kirliliğin sualtı yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri giderek artıyor. Manifestomuzda yer alan ‘Çevreyi önemse, çünkü dünya senin evin’ yaklaşımıyla Photoderm ürünlerinin formülasyonunu yenileyerek; denizdeki yaşama zarar vermeyen, sualtı ekosistemini koruyan içerikler sunuyoruz. ‘Deniz Canlılarını Koru’ sloganıyla başlattığımız projemiz için Marmara Denizi’ndeki durumu gözler önüne seren bir belgesel hazırlayarak kitlesel bir farkındalık yaratmayı hedefledik. Ayrıca bu yıl yeni bir iş birliğine imza atacağız. Türkiye'de deniz kaplumbağalarının korunması ve araştırılması için faaliyet gösteren bir kuruluş ile iş birliği yürüterek bu çok sevdiğimiz canlıların hayatına dokunacak, toplumda bu konuda farkındalık yaratacağız.”

Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’ne sponsorluğu 2025 yılına kadar uzattı

2021 yılında ‘Cildiniz Bize File Size Emanet’ sloganı ile Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin resmi sponsoru olan Bioderma, bu sponsorluğu uzattı ve 2025 yılına kadar voleybolcularımızı desteklemeye devam edecek. “İnanıyoruz ki milli takımlarımız bizi gururlandırmaya devam edecek ve biz de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Bayram Kaymak, sporcuları bireysel olarak da desteklediklerini belirterek şunları anlatıyor: “Bu kapsamda milli voleybolcumuz Saliha Şahin akne ve akneye eğilim gösteren ciltler için tasarlanan Bioderma Sebium serisinin reklam yüzü oldu. Öte yandan Bioderma’nın ürün skalası çok geniş. Sporcularımızın moraran ciltlerine de atopi eğilimli ciltlere veya hassas, kuru, yağlı, lekeye meyilli cilde uygun ürünlerimiz var.”