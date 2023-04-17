Türkiye dünyadan ayrışıyor

IMF‘nin yeni yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’na göre 2023 ‘te dünya ekonomisi büyüme trendini sürdürürken Türkiye, daha da daralacak ve küçülecek. Türkiye, hem ihracat, hem enflasyon hem de büyüme rakamlarıyla dünyadan ayrışıyor.

IMF’nin 2023 öngörüleriyle Türkiye, 2023’te %2.7 büyüyecek, cari denge açığı rekor oranda -%4 olacak. İşsizlik ve enflasyon “çift haneli” olarak sırasıyla %11 ve %45 olarak gerçekleşecek. Dünya ise ortalama %2.8 büyüyecek, enflasyon %4.7 olacak ve cari denge açık vermeyecek. Büyüyen ülkeler grubunun gözde ülkesi Çin‘de büyüme yeniden yükselişte ve %5,2 olacak. Savaş konumunda olan Rusya’da bile büyüme dışı rakamlar Türkiye’den çok daha iyi. Aynı olumlu değerler Endonezya ve Brezilya için de geçerli.

Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, gelişmekte olan ülkelerin dünya geliri içinde payının da artmakta olduğunu göstermesi açısından ilginç. 2022’de satın alma gücü paritesiyle 155 ülkelik bu grup dünya gelirinin %58 ‘ini gerçekleştirmekte. Ancak bu olay ihracata yansımıyor ve ihracat toplam içinde %39,5 ile sınırlı kalıyor. Türkiye’nin ise dünya geliri içinde payı sadece %2. İhracat payı son 15 yıldır bir artış göstermeksizin %1 olacak.

2023‘de Türkiye ekonomisini de yakından etkileyecek bir olumsuz gelişme, dünya ihracat hacminde beklenen daralma. 2022‘de dünya ticaretindeki artış oranı %10.6 iken, bu artış bu yıl %2,4 olarak sınırlı kalacak. Buna karşılık Türkiye’de enflasyon ritminin yükselmesi beklenirken bu oran dünya genelinde düşüşünü sürdürüyor. Dünya için beklenti %4,7 iken, bu oranın Türkiye’de %45 olması bekleniyor. Kuşkusuz Türkiye’de seçim ekonomisi uygulamasıyla bu oranın %55’e dek yükselmesi kaçınılmaz.

Hafta içinde Cumhuriyet’e bir demeç veren Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kâmil Yılmaz, “Düşük faiz politikasının devam edilmesi halinde döviz rezervlerindeki düşüş sürecek ve halihazırda yarı kapalı durumdaki kambiyo rejiminin tam kapalı bir rejime dönüşümü gerçekleşecek. Bu 40 yıldır dünya ekonomisiyle entegre olmuş Türkiye ekonomisi için büyük bir kopuş ve refah kaybı anlamına gelmekte” değerlendirmesini, IMF Raporu’nun “deşifre edilmiş hali” olarak görüyorum.

IMF Raporu, Türkiye ekonomisinin “dümen kırmak” zorunda olduğunu çok açık- seçik şekilde söylüyor.

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Günün sözü : TOBB’un 75. Genel Kurulu 2 Mayıs’ta. TOBB Raporu’nda Türkiye ekonomisine ilişkin olumsuzlukların yer almaması dikkat çekiyor.