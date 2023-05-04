Türkiye’ye 130 milyon Euro yatırdı, ‘model bahçe’de fındık üretimi 500 kiloya çıktı

İTALYAN Ferrero Grubu, 2014 yılında Oltan Gıda’yı satın aldıktan sonra Türkiye’deki yönetim ekibi fındık alım bölgelerini inceledi, dönüm başına verim dikkatlerini çekti:

- İtalya’da dönüm başına 200 kilo, Şili’de 300 kilo fındık elde etmek mümkün iken Türkiye’de birçok bahçede 100 kilonun altında kalıyor. 80-90 kilolarda seyrediyor.

Ferrero Fındık (HCO) Şirketi yönetimi Ordu, Giresun ve Trabzon’da dönüm başına verimim düşüklüğünün nedenlerine baktırdı:

- Fındık ağaçları doğru beslenemiyor. Yağışın az olduğu dönemlerde doğru sulama söz konusu olamıyor. Ağaçların geleneksel yöntemle dikilmiş olması bile verimi olumsuz etkiliyor.

“Ferrero Değerli Tarım” programı kapsamında çoğu ziraat mühendisi olmak üzere 100 kişilik bir ekip oluşturuldu, fındık bahçesi sahiplerinin kapısı çalındı:

- Bize bahçenizin en görünen bölümünde 2 dönüm yer verin. Sizin adınıza işleyelim, verimin nasıl arttığına tanıklık edin.

28 farklı lokasyonda 50’nin üzerinde “Model Bahçe” oluşturuldu, sonuçlar ortaya çıktı:

- “Ferrero Değerli Tarım” ekibinin oluşturduğu “Model Bahçe”lerde fındık verimi 2-3-4 kat arttı. Dönüm başına verimin 500 kiloya ulaştığı da oldu.

Ferrero Fındık’ın ana şirketi HCO Türkiye’nin Genel Müdürlüğü görevine Temmuz 2018’de başlayan Bamsı Akın’la buluştuğumuzda önce şu noktanın altını çizdi:

- Evet, Türkiye’nin fındığı değerli ama ihracatta payı azalıyor. 2005-2015 döneminde ülkemizde fındık üretiminde artış olmadığı görülüyor. Ayrıca, gelecek projeksiyonlarında da ülkemizde fındık üretiminin düşeceği saptaması yer alıyor.

Türkiye’nin fındık tedariğinde belirleyici ülke olduğunu vurguladı:

- Ülkemizin dünya fındık tedariğindeki payı yüzde 60-70’ler düzeyinde bulunuyor. Ancak, en büyük tedarikçi olmak yetmiyor. Mutlaka alıcının, müşterinin sesine kulak vermek gerekiyor.

HCO’nun 2020 yılında “Ferrero Fındık Bildirgesi” yayınladığını kaydetti:

- Ferrero Fındık, üreticilerin kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması, onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi, yani herkes için değer yaratan bir fındık sektörü için tüm paydaşlarla işbirliği yapıyor.

“Ferrero Değerli Tarım” programı kapsamında 100’ü aşkın uzmanla 50 bin fındık üreticisi ve 100 bin hektar alana dokunduklarını bildirdi:

- “Ferrero Değerli Tarım” uzmanları sahada verdikleri eğitim ve danışmanlıklarla toprak-yaprak analiziyle besin ihtiyacına göre gübreleme, su kullanımının optimize edilmesi, zararlı ve hastalıklarla mücadele, doğru budama yöntemlerini fındık üreticilerine aktarıyor.

“Model Bahçe”lere de değindi:

- Zirai tarım uzmanlarıyla birlikte uygulamalı üretim yapma imkanına kavuşan fındık üreticilerinin kazanımları, bölgedeki üreticilere örnek oluşturuyor. Böylece “iyi tarım”ın yaygınlaşması sağlanıyor.

Ferrero’nun Türkiye’de iki ayrı şirketinin olduğunu aktardı:

- Ferrero Türkiye Çikolata ile HCO Türkiye iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteriyor. Çikolata şirketimizi Aziz Bey (Gümüşlüoğlu) yönetiyor. Çikolata tesisleri Manisa’da bulunuyor. HCO Türkiye’ye bağlı İzmit, Düzce ve Trabzon’da fındık işleme tesislerimiz var.

Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’nin Düzce’deki fındık işleme tesisini yeni teknolojilerle yeniden inşa ettiğini anlattı:

- Bu yatırımla birlikte Ferrero’nun Oltan Gıda’nın satın alınması bedeli hariç 2014’ten bu yana yaptığı yatırım 130 milyon Euro’yu buluyor.

Bamsı Akın’la sohbet ederken geçen yıl temmuz ayında Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte Aycan Entegre Gıda A.Ş. tesislerinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aycan ve kardeşi Mehmet Aycan’la sohbetimizi anımsadım.

Mustafa Aycan, Oltan Gıda’nın ortaklarından olduğunu anımsatıp şu mesajı vermişti:

- Ferrero, fındıkta verimli üretimi bize öğretti. Dönüm başına 100-120 kiloyu pek aşamazdık. Ferrero rehberliğinde dönüm başına fındık verimi 200 kiloya çıktı. Ferrero aslında kalite ve verimi artırma çalışmalarını kendisi için yapıyor, ortaya “kazan-kazan” durumu çıkıyor.

Ferrero’nun Türkiye’ye doğrudan yatırımı sürdürmesi, fındık üreticisine verimin artırılması konusunda destek olması, işlerin “kazan-kazan” kriteriyle yürüdüğünü gösteriyor…

Türkiye’nin fındık ihracatının 4’te birini Ferrero gerçekleştiriyor

FERRERO Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’nin çatı kuruluşu HCO Türkiye’nin Genel Müdürü Bamsı Akın, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2016’dan bu yana her yıl açıkladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesine işaret etti:

- Ferrero Fındık, listede her yıl “Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi” olarak yer alıyor.

2021 yılında Türkiye’nin 2.2 milyar dolarlık fındık ihraç ettiğini anımsattı:

- 2021’de Ferrero Fındık’ın ihracatı 551.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ferrero, ülkemiz fındık ihracatının 4’te birine yakın bölümünü gerçekleştiriyor.

2022 yılı fındık ihracatı verisinin henüz kesinleşmediğini kaydetti:

- Bizim fındık ihracatımız 2022’de 390 milyon dolar oldu.

Ferrero Fındık’ta 1000’in üzerinde personel çalıştığını bildirdi:

- Ferrero Fındık, Türk fındık sektörü için uzun vadeli bir stratejik ortak, önemli işveren olarak değer yaratmaya devam ediyor.

Doğru budama verimi yüzde 30 artırıyor bizimki model oldu

HCO Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, fındık üreticisi ailelerin geleneksel olarak budama amacıyla bile fındık ağacına testere ile dokunmaya çekindiğini belirtti:

- “Ferrero Değerli Tarım” uzmanlarının budamaya ikna ettikleri üreticilerden bazıları, “Budamayı ben görmeden siz yapın. Fındık ağaçlarıma testere vurulmasına dayanamam” diyor.

Budamanın ağaçların sağlığı ve verimi açısından önemli olduğunun altını çizdi:

- Doğru, düzgün yapılan budama fındıkta ağaç başına verimi yüzde 30 artırıyor.

Ardından ekledi:

- Bizim uzman ekibin yönlendirmesiyle yapılan budama işlemine fındık tarımının yoğun olduğu bölgelerde “Ferrero budaması” olarak anılıyor.

Fındık bahçelerinin dizaynının da önemine değindi:

- Geleneksel dikim yöntemleriyle oluşturulmuş fındık bahçelerinde aletli tarım yapmak pek mümkün olmuyor. Makineler ağaçlar arasına giremiyor. Ağaç yenilemesi yapılırken, yeni bahçeler oluşturulurken mekanize tarımın dikkate alınması gerekiyor.

Fındık bahçeleriyle ilgili şu mesajı da verdi:

- Fındık bahçelerinde gençleştirme de yapmak gerekiyor. Yaşlanan ağaçların verimi düşük oluyor.

Fındık kurutma makinesi ithal edip dağıttık

HCO Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, aflatoksin oluşmaması için fındığın doğru kurutulmasının önemi üzerinde durdu:

- Ferrero Fındık olarak 50 tane fındık kurutma makinesi ithal edip üreticilere bila bedel dağıttık, kullanılmasını sağladık.

Plastik ilaç kaplarına değindi:

- Plastik ilaç kaplarının gelişi güzel atılması, çevreye zarar veriyor. Biz plastik ilaç kaplarının toplatılmasını kendimize görev edindik.