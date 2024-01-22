TÜSİAD’da yıllık aidat 250 bin TL’yi aşacak mı?

Meslek hayatımın uzun bir bölümünde iş dünyasını takip ettim. Dernekler, odalar, ihracatçı birlikleri gibi hem İstanbul hem Anadolu’nun önemli kurumlarının toplantılarına katıldım, bol bol kulis haberi yazdım. TÜSİAD ve odalarla birliklerdeki seçimler ben ve benim gibi iş dünyasına bakan meslektaşlarım için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı dönemlerdi. Başkanlık yarışı boyunca yaşananlar, perde arkasında konuşulanlar hepimizin odak noktasıydı ve bizim meslekteki tabirle birbirimize en çok haber atlattığımız dönemlerdi. Bugün iş dünyasında seçimler de genel kurullar da daha sakin geçiyor.

Bütün bunları neden mi yazdım? Geçen hafta Büyük Kulüp’teki seçim kulisleriyle ilgili yazımda giriş ücretinin 500 bin TL, yıllık aidatın ise 3 bin TL olduğunu yazdım. Sonra aklıma bir zamanlar dolarla aidat alan TÜSİAD’da son durumun ne olduğu takıldı. Öğrendim ki geçen yıl patronlar dernek aidatı olarak 175 bin TL ödemiş. Derneğe giriş ücreti ise 350 bin TL olarak belirlenmiş. Peki 2024 yılında bu rakamlar ne kadar artacak? Rakamlardan önce kısa bir bilgilendirme yapayım. 8 Şubat’ta TÜSİAD’ın olağan genel kurul toplantısı İstanbul’da Swissotel the Bosphorus’ta yapılacak. Genel kurul seçimli olacak ama başkan adayı şimdilik yok. Eskiden TÜ- SİAD’da bir sonraki başkan mevcut başkan yardımcıları arasından seçilirdi. Şu anda Orhan Turan’ın Başkan olduğu TÜSİAD’da başkan yardımcılıklarını Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara ile Sütaş’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Serpil Veral yürütüyor.

Kulislerde iki yıldır başkan olan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın bu göreve devam edeceği konuşuluyor. Turan’dan önceki Başkan Simone Kaslowski de iki yıllığına seçilmiş, daha sonra görev süresi bir yıl uzatılmıştı. Genel kurulda patronların 2024 yılı için ne kadar aidat ödeyeceği de belli olacak. Bütçe çalışmaları devam ettiği için ne kadar artış olacağı henüz belli değil ama en az yüzde 50 bir zam geleceği konuşulanlar arasında… Bu iddia gerçekleşirse Patronlar Kulübü olarak nitelendirilen TÜSİAD’da yıllık aidat 250 bin liranın üzerine çıkacak.