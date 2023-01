Ünlü orkestra şefinden sahnelere veda...

Orkestra şefi ve piyano virtüözü Daniel Bahrenboim sahneye veda ediyor. Bahrenboim, sanatçının ‘’barış elçisi‘’ olması gerektiğinin iyi bir örneği.

Sahnenin büyük yıldızı olarak tanımlanan, orkestra şefi Daniel Bahremboim 80. yaşına bastı ve bu ayın sonunda Berlin Opera daimi şefliğine ve sahneye veda edecek. Kamuoyu Bahrenboim’u yönetmen ve piyano sanatçısı olduğu kadar, İsrail-Filistin barışını oluşturmak için 1999’da kurduğu Doğu-Batı Divan Orkestrası ile anımsar. Bu orkestra her iki ulusun sanatçılarından oluşuyor. Tüm engellemelere karşın o tarihten bu yana konserlerini vermeye devam ediyor. Bu nedenle onun için verilmiş olan ‘’barış elçisi’’ kavramı yabana atılacak gibi değil. Bahrenboim, Arjantin doğumlu Yahudi bir sanatçı, 15 Kasım 1942’de doğdu. Ailesi onun müzik yeteneğini keşfediyor ve 6-7 yaşlarında ‘’Eski Dünya’’ Avrupa’ya yolluyor. Avrupa onun kariyerini hem piyano virtüözü hem de orkestra şefi olarak çok açıyor. Her yıl 150 konserde seyirciyle buluşuyor. Ancak bütün bunlar olsa olsa onun müzik kariyerinin kilometre taşları. Oysa, Batı- Doğu Divanı Orkestrası dünya genelinde yankı buluyor. Ortadoğu'da kendi topraklarında birlikte olamayan İsrail ve Filistinli sanatçılar dünyanın hemen her yerinde ‘’barışın sesi‘’ oluyorlar. 6 dile hakim olan Bahrenboim İsrael‘de ilk kez Wagner parçası çaldırmasıyla bir kez daha dikkat çekiyor. BBC’ye yaptığı ‘’Başlangıçta Olay Sadece Bir Ses İdi‘’ kaydı, müziğin alfabesi olarak yankılanıyor.

Bahrenboim çizdiği bu porte ile iki ders veriyor: İlki, sanat ve sanatçının sorumluluğunun sahne ile sınırlı kalamayacağını, siyasi bir kimlik olmadan , barışın sesi ve sözcüsü olmaları gerektiğini... İkincisi, insanın sınırını çizen ölümlülüğü bilmesi ve kariyerinde nokta koyması.

Bahrenboim, gerginlik/çatışma ve savaş hallerini fazlasıyla yaşadığımız günümüz dünyasında kültür insanı ‘’barış elçileri"ne denli ihtiyacımız olduğunu açık-seçik söylüyor. Çünkü ‘’barışın dili‘’nin en çok kültür dünyasından gelme bu insanlara yakıştığına Yaşar Kemal örneğiyle tanığız.

GÜNÜN NOTU:

V-Dem Enstitüsü demokratik rejim altında olan dünya nüfusunun gerilediğini ortaya koydu, oran %55.