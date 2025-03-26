Yabancı payı 2 puan düştü BIST 100’e etkisi %14 oldu

Yabancıların %2’lik satışı borsayı etkiledi. Yabancıların paylarındaki 2 puanlık düşüşe karşılık BIST 100 Endeksi %14 geriledi. Endekste ağırlığı yüksek ilk 10 hissedeki düşüş ise ortalama %19 oldu.

Ülke gündeminde yaşanan sert rüzgâr durulmaya doğru giderken şimdilerde herkes kendi cephesinde hasar tespiti yapıyor. Artan tansiyon borsada özellikle yabancı satışlarını tetikledi. Gerilimin yükseldiği 18-24 Mart tarihleri arasında BIST 100 Endeksi %13,91 oranında gerilerken, yabancıların satış yaptığı endekste ağrılığı yüksek 10 hissede bu oran ortalama %19’a ulaştı. Öte yandan, yabancıların payını artırdığı hisseler sadece %7,15 kayıp yaşadı.

Yabancı payı az da düşse etki büyük

Son bir haftada endekste ağırlığı en fazla 10 hissede yabancıların payı %1,97 azalırken kartopu etkisine yol açtı. Bu hisselerdeki düşüş %7 ile %27 arasında değişti. En sert düşüş %26,67 ile Yapı Kredi’de de gözlenirken, Akbank %26,35, İş Bankası da %24,06 değer kaybetti.

Yabancı alışına rağmen değer kayıpları oldu

Yabancıların paylarını artırdığı hisselerde de düşüş yaşandı. Ancak bu kayıplar daha sınırlı kaldı. Enka İnşaat’ta yabancı payı %1,25 artarken, fiyatı %2,29 geriledi. Tüpraş, Koç Holding ve Ford Otosan’da da benzer bir tablo görüldü.

Şok düşüşlerde psikolojik etki yüksek

Şok düşüşler, stop-loss emirlerinin tetiklenmesi ve algoritmik işlemlerin devreye girmesiyle birlikte zincirleme satışlara neden oluyor. Bu tarz düşüşler, satış oranı düşük olsa da yatırımcılarda psikolojik kırılmalara yol açıyor.

ZEYNEP’E SOR

PİYASA DEĞERİ Mİ, FİRMA DEĞERİ Mİ?

Piyasa değeri; kolay hesaplanır, yatırımcı algısı, yaygın kullanım, likidite. Borç, nakit durum ve sermaye yapısını görmeme, dalgalanma, yetersizlik.

Firma değeri; ekonomik değer, kıyaslama, bütüncül analiz, uyumlu değerleme. Karmaşık, sektörel farklılık, algıyı görmeme, kısa vadede işlevsiz.

Son nakit temettüsünü 2018 yılında ödedi. Bu yıl da zarar nedeniyle kâr payı vermeyecek

Konya Çimento’nun bu yıl temettü ödeyip ödemeyeceğini öğrenebilir miyim? / İbrahim Kılıç

İbrahim, temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını ortaklarıyla paylaşmasıdır. Bu itibarla bir şirketin düzenli temettü ödeyebilmesi için istikrarlı bir kârlılık yapısına sahip olması önemlidir. Düzenli temettü ödeyen şirketler, yatırımcılar için istikrarlı pasif gelir kaynağı oluşturur. Konya Çimento, 2018 yılına kadar düzenli temettü ödeyen bir şirket kimliğine sahipken sonrasında dalgalı bir kârlılık yapısı öne çıktı. Bu nedenle temettü ödemeleri kesildi. 2024’te ise 342,6 milyon TL zarar oluştu. Şirket gerçekleşen zarara dikkat çekerek mali yapının korunması amacıyla nakit temettü ödemesi yapmayacağını açıkladı.

Farklı coğrafyalarda faaliyet yürüterek çeşitliliğe gidiyor. Büyüme olasılığını artırıyor

Çelebi’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kârındaki artış bu yıl da devam eder mi? / Hüseyin Canbay

Hüseyin, havalimanlarında yer hizmeti sunan şirketlerin kârlılığı; uçuş ve yolcu sayısındaki artış, operasyonel verimlilik ve uluslararası genişleme kapasitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Çelebi Hava Servisi’nin 2024’te satışları %77 artarken net dönem kârı %114 yükselerek 3,6 milyar TL’ye ulaştı. 2025’e yönelik açıklamalarda ise Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi pazarlarda yeni ihalelere odaklandığı ve Endonezya’daki iştirakine 5,1 milyon dolarlık sermaye aktarımı yaptığı görülüyor. Şirket yalnızca Türkiye’de değil, farklı coğrafyalara açılarak gelir çeşitliliği sağlıyor. Bu durum firmanın 2025’te de gelirini destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

HSBC Portföy’ün HOY Fonu, yurt dışı piyasaları takip ederek getiriyi hedefliyor

Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (HOY), portföyünün %91’ini yabancı borsa yatırım fonlarına (BYF) ayırarak küresel piyasalara yayılan dengeli bir yatırım stratejisi benimsiyor. Fon, stratejik ve taktiksel varlık dağılımını bir arada kullanarak uzun vadeli büyüme ile kısa vadeli fırsatları aynı potada gerçekleştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 1,1 milyar TL büyüklüğe sahip olan HOY, %23,14 doluluk oranı ve %1,65 pazar payına sahip. Fon, oynaklık hedeflemesi yaklaşımıyla riskin kontrollü kaldığı bir yapı sunuyor. Böylece dalgalanmalara karşı esneklik sağlarken yatırımcılara daha öngörülebilir getiri hedefliyor. Yılbaşından bu yana %10,25’lik getirisiyle küresel fırsatlardan yararlanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Stratejisi, küresel konjonktüre duyarlılık sergiliyor.

TAHVİL

Q Yatırım Bankası, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Q Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara 24 Mart 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 22 Eylül 2025 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

24 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)%45,98 seviyesinde bulunuyor. Q Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFQYBN92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜBRE FABRİKALARI

İştirakinin İran’daki davası kesinleşti. Çıkan 59,4 milyon dolarlık tazminatı yerine getirecek

Gübre Fabrikaları, bağlı ortaklığı Razi aleyhine İran’da açılan davada yeni gelişmeyi paylaştı. Daha önce yapılan açıklamada yerel mahkemenin Razi aleyhine 59,4 milyon dolar ödemede bulunmasına karar verdiği belirtilmişti. Karara karşı Razi tarafından yapılan istinaf başvurusu ise reddedildi. Böylece karar onanarak kesinleşti. Uluslararası iştiraklere sahip şirketler için yurt dışı faaliyetler kimi zaman sorunlu olabilmekte. İran gibi yasal çerçevesi farklı ülkelerde şirketlerin karşılaştığı davalar, belirsizlikler yaratabiliyor. Razi, Gübre Fabrikaları’nın önemli varlıklarından biri ve söz konusu iştirak bu ödemeyi yerine getirecek. Diğer taraftan şirketin Razi’deki %49 payını satma yönlü kararı da gündemde. Konuyla ilgili yeni bir gelişme ise açıklanmadı.

YÜKSELEN ÇELİK

Büyük ortaklar bir kısım paylarını sattı. Elde ettikleri nakdi şirkete faizsiz olarak aktardılar

Yükselen Çelik’in hakim ortağı Göktürk ailesi, toplamda 24,8 milyon hisseyi Toptan Satış Pazarı’nda sattı. Satışa konu olan payların bedelinin ise şirketin hesaplarına faizsiz borç olarak aktarılacağı ifade edildi. Bu kaynakla firmanın finansal borçlarının azaltılması, faiz yükünün hafifletilmesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Halka açık şirketlerde ana ortakların pay satışı genellikle yatırımcılar tarafından dikkatle izlenir. Bugüne kadar ortaklardan 366 milyon TL’nin faizsiz borç olarak aktarılması, satışın sadece bir nakde dönme işlemi olmadığını gösteriyor. Bu yöntem, şirketin borçluluğunu azaltmak ve operasyonel likiditesini artırmak için kullanılan doğrudan ve kısa vadeli bir finansman tekniği olarak öne çıktığı anlaşılıyor.

AKIN TEKSTİL

Finansmana ulaşmada zorlanınca üretimin devamlılığı için konkordato yolunu tercih etti

Akın Tekstil, azlık pay sahiplerinin açtığı davalar nedeniyle bankalardan finansman sağlamada ciddi zorluklar yaşadığını ve işletme sermayesine erişimin imkânsız hale geldiğini açıkladı. Üretim faaliyetlerinin aksamaması ve şirket varlıklarının korunması amacıyla mahkemeye konkordato başvurusu yapan şirket, üç ay süreyle geçici mühlet aldığını duyurdu. Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin alacaklılarıyla yeniden yapılandırma süreci yürütmesine olanak tanıyan hukuki bir koruma mekanizması olarak öne çıkıyor. Geçici konkordato komiserlerinin atanması ve tedbir kararlarının alınmasıyla birlikte şirket, bir yandan faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken diğer taraftan borç yapılandırma görüşmelerinde bulunacak. Akın Tekstil, üç yıldır zarar ediyor.