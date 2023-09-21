Yabancı sermayenin karnesi…

EKONOMİ’nin deneyimli Ankara muhabirlerinden Mehmet Kaya’nın haberinden, doğrudan yatırım konusunda gayrimenkul yatırımlarının önemli yerini korumaya devam ettiğini öğreniyoruz. Aynı haber, Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlarda gayrimenkul yatırımların toplam doğrudan yatırımlar içindeki payının daha da arttığını sergiliyor. Giden yatırım oranının gelen yatırıma oranı 2023’te yüzde 45 düzeyinde. Bunun bir yıl önce de hemen hemen aynı düzeyde olması, çıkış yapan sermayenin gelen sermaye içinde payının yarı düzeyinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye’den yüksek sayıda konut alan milliyetlerin ilk sırasını Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyor. 2021 yılında Rusların aldığı konut sayısı 9.311’e yükselmiş. Aynı dönemde Ukraynalılar da Türkiye’deki konut alımlarını 1.775 adede yükseltmişler. Ruslar ve Ukraynalıların konut alımını yoğunlaştırdıkları yerler Antalya, Alanya gibi merkezler. Bu durum yerleşimlerde hem gayrimenkul fiyatlarında, hem de kiralarda büyük artış etkisi yaratıyor. Yerli halk bundan yakınıyor ve bu çarpık durumun sonlandırılmasını istiyor.

Bu mümkün mü?

Ülkeye doğrudan sermaye girişi büyük önem taşır. Ama bunun içerisinde konut alımlarının payının değil üretime dayalı yatırımların payının artması önemlidir. Ancak 400 bin dolarlık konut yatırımının Türk vatandaşlığı hakkı tanıması, konut alımının çekiciliğini arttırıyor ve bunun kısa dönemde tersine dönmesi beklenmemeli. Nitekim benzer uygulamaların olduğu Kanada, İsviçre ve Monako’da da konut alımının toplam yabancı sermaye içinde payı yüksek.

Kanımca esas sorun doğrudan sermaye yatırımlarının mutlak olarak artışının sağlanması. Nitekim, Türkiye’nin AB rüzgarını arkasına aldığı 2004 sonrası bu kalemden girişler büyük artış göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırım yapmak için Elon Musk‘la ABD’de baş başa görüşmesi, ekonomi yönetiminin bu konunun bilincinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin ihtiyacı olan üretim alanına yapılacak, istihdam yaratacak doğrudan yatırımlardır. Sanayi ve tarım alanına gelecek doğrudan yatırımlar, ekonominin sağlığı, istihdama, büyümeye katkısı açısından önemlidir, sanırım herkes bunu çok iyi biliyor, ben bir daha hatırlatmak istedim.

GÜNÜN SÖZÜ:

UNESCO beklenen bir kararla, antik Gordion kenti ve Anadolu’daki 5 ahşap camiyi Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldı.