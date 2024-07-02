Yabancılar hisse satıyor, emeklilik fonları alıyor

BIST 100 Endeksi 10.500'ün altına kaydı. Yüzde 2,5'in üzerinde bir gerileme yaşandı. Borsada yabancılar satış yaparken emeklilik fonları alım ağırlıklı işlemlerde bulundu. Uzun vadede değerlemeleri düşük bulan yerli kurumsal yatırımcı, düşüşü alım fırsatı olarak gördü. Peki, yabancı satışı sürer mi?

Borsada bir süredir devam eden satış baskısı Mehmet Şimşek’in “Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.” ifadesiyle günlük kayıp yüzde 2,5’in üzerine çıktı. Satış yapanlara baktığımızda yabancı işlemlerinin ağırlık bulduğunu görüyoruz. Yabancı çıkışı devam ediyor.

Yabancı, satarken emeklik fonları alıyor

Yabancıların satışlarını emeklilik fonları karşılıyor. Ancak bu alımlar çok güçlü gelmiyor. Endeksin gün içerisinde yüzde 2,5’in üzerinde gerilemesi de bunu teyit eder nitelikte. Satış baskısının güçlü olması endeksin gerilemesinde etkili oldu. Düşüş yönündeki satışların derinleşmesi beklenmemeli. Konjonktür piyasadan yana. Hisselerdeki kısa süreli gerilemeler bir süre sonra alıcıların yeniden güçlenmesini sağlayacaktır. Endeks zayıf ve hacimsiz bir seyirde taban oluşturmaya çalışacaktır.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●Fenerbahçe Futbol (#FENER): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %52,97 yükseldi.

●T.Tuborg (#TBORG): 4 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %10,06 ve bir yılda %219 yükseldi.

●Nurol GMYO (#NUGYO): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %19,56 yükseldi.

●Galatasaray Sportif (#GSRAY): 3 gündür yükseliyor. Son bir ayda %14,23 yükseldi.

●Göknur Gıda (#GOKNR): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %28,33 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Agrotech Teknoloji (#AGROT): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,20 geriledi.

●İdealist GMYO (#IDGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,91 geriledi.

●Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %41,13 geriledi.

●Good-Year (#GOODY): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,64 geriledi.

●Politeknik Metal (#POLTK): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %50,06 geriledi.

NE OLDU?

●İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran›da %3,42 arttı.

●Seğmen Kardeşler halka arz büyüklüğü 1,05 milyar TL oldu.

●Karşılıksız çek adedi %33,2 azaldı.

●Sony Group, kripto para birimi ticaret platformu Amber Japan’ı satın aldı.

●Yoksulluk sınırı Haziran’da 61.820 TL oldu.

NE OLACAK?

●Euro Bölgesi TÜFE (Haziran) verisi açıklanacak.

●12:00, Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran) açıklanacak.

●16:30, Powell ve Lagarde ekonomik değerlendirme konuşması yapacak.

●17:00, ABD JOLTS Açık İş Sayısı (Mayıs) verisi duyurulacak.

●3 Temmuz’da enfl asyon verisi açıklanacak.

ZEYNEP'E SOR / HEDGE FONU MU, YATIRIM FONU MU?

Hedge fonu; agresif yaklaşım, yüksek getiri potansiyeli, esneklik, profesyonel yönetim, çeşitlendirme. Yüksek risk, yüksek yönetim ücreti, likidite kısıtlamaları, sınırlama eksikliği.

Yatırım fonu; çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite, günlük işlem yapabilme, düşük giriş engeli. Yönetim ücreti, daha sınırlı getiri potansiyeli, piyasa riskine bağımlılık, sınırlama.

Gelirindeki artış sürüyor. İlk çeyrekte maliyetleri azaltmayı başardı. Ortaklar ise satış yaptı

Kontrolmatik geçen yıla göre azalsa da aldığı işleri paylaşmaya devam ediyor. Ancak talep azalmasını ve fiyatın düşmesini anlamlandıramıyorum. Gözden kaçırdığım nedir?/Dilek Palaoğlu

Dilek, bir şirketin gelir ve kârını artırması arzu edilen bir durumdur. Firma, yeni iş alabildiği ölçüde hedefini gerçekleştirir. Ancak yeni iş alımlarının ülkenin genel ekonomik gelişim ve içinde yer aldığı sektörle doğrudan bağlantısı olduğunu da göz ardı etmemelisin. Bazı yıllarda alınan iş ya da siparişlerde düşüş yaşansa da önemli olan şirketin uzun vadede büyüme perspektifini koruyabilmesidir. Bunu da şirketin içinde yer aldığı sektörün büyümesini takip ederek gözlemleyebilirsin. Kontrolmatik, enerji sektöründeki mühendislik hizmetleriyle öne çıkıyor.

Şirket, büyüyen gelir yapısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kârın düşmesinde maliyetlerin hızlı artması etkili olurken 2024’ün ilk çeyrek döneminde toparlandı. Gelirlerindeki artış korunurken kârın büyümesi olumlu olarak değerlendirilmeli. Bu yılın ilk çeyreğinde maliyetleri kontrol altına aldığı görülüyor. Bununla birlikte hissenin fiyatı, şubat ayında test ettiği 314,50 TL’nin ardından geriledi. İki büyük ortağı ise bir payı 170 TL’den olmak üzere 6 milyon adet hisseyi özel emirle sattı. Gelir ise faizsiz olarak firmaya borç verilecek. Satış ağırlıklı piyasada alıcılar mesafeli duruyor.

Çelik sektörü genişliyor. Sektörün önemli oyuncusu bu büyümeden yararlanmasını bilecektir

Ereğli Demir Çelik ile alakalı bazı yabancı aracı kurumlar neden sürekli "sat" önerisinde bulunuyor. Ereğli hakkındaki beklentiniz nedir?/Gürol Yıldız

Gürol, aracı kurumlar farklı gerekçelerle hisselerde alım ya da satım tavsiyesinde bulunabilir. Yatırımcılar, bilgilenme kaynaklarından biri olarak aracı kurumların raporlarından istifade etmelerinde yanlışlık yok. Ancak bu raporlarla bağlı kalınması istenen sonuçları her zaman getirmeyeceğini de göz ardı etmemeli. Bunun ana nedeni aracı kurumların değerlendirmede bulunurken farklı gerekçelerle hareket edebilme olasılıklarıdır. Kimi zaman da piyasadaki genel yaklaşımdan kopmama kaygısı da olabilmekte. Oysaki değerlendirme çok basit. Bakman gereken şirketin büyüyüp büyümediğidir.

Ereğli Demir Çelik, geçtiğimiz yıl zor bir süreç geçirirken kâr etmesini bildi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise daha güçlü bir ivme sergiledi. Satışlarında %89’luk bir artış gerçekleştirirken dönem sonunda net kârını 5,6 milyar TL’ye çıkardı. Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre mayıs ayında Türkiye’de ham çelik üretimi %11,6 artışla 3,2 milyon tona çıktı. Yılın ilk beş ayında ise toplam miktar 15,5 milyon ton oldu. Veriler sektörde büyümenin sürdüğünü yönelik. Genişleyen sektörde önemli bir aktör konumundaki Ereğli’nin de büyümesi olağan görülmeli.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en fazla artan fonlarda aynı dönemde getiriler yüzde 26,09 ile yüzde 84,67 arasında değişti. Yatırımcı sayısı artan fonlar ağırlıklı olarak para piyasası fonları ancak bunlar içerisinde yüzde 84,67 oranındaki getiri ile İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse fonu öne çıktı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Son dönemde yatırımcı sayısı artan ve portföy değeri yüksek olan emeklilik şirketleri dikkat çekiyor. İşte öne çıkan bazı fonlar ve performansları: AgeSA Hayat ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF (GFH). Yılbaşından bu yana %24,93 getiri sağlayan bu fon, son bir yılda %99,86 oranında yükselerek 2 milyar 880 milyon TL portföy değerine ulaştı. Yatırımcı sayısında %70 artış yaşandı. Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi EYF (BHT); yılbaşından bu yana %2,88 getiri sağlarken, son bir yılda %120,22 oranında yükseldi. Portföy değeri 2 milyar 600 milyon TL ve yatırımcı sayısında %84 artış kaydedildi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve DXY’nin Seyri

Dolar kuru 32,67 ve Dolar Endeksi DXY 105,62 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi yüzde 0,22 gerilemesine rağmen 105’in üzerindeki seyrini koruyor. Dolar/TL ise içerisinde hareket ettiği yatay batta seyrini sürdürüyor. DXY 105’in üzerindeki seyrini korudukça Dolar/TL de 32,5’in üzerindeki seyrini koruyacaktır.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %60,64 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 28 Haziran 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 380.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51,50 olurken, bileşik faizi de %60,64’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 126 gün vadeli olup ödeme tarihi 1 Kasım 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %17,78 olacak.

%51,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 28 Haziran tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,65 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,15 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDZFKK2418 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZYAŞAR TEL

Avrupa'dan yüksek katma değerli ürün siparişi alıyor. Hissenin fiyatı ise halka arzın altında

Özyaşar Tel, Arnavutluk’ta faaliyet gösteren iştiraki CWI Albanıa üzerinden 991.000 euro tutarında sipariş aldı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 34,75 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket daha önce de Avrupa’da faaliyet gösteren bir müşterisinden yaklaşık 933.793 euro tutarında sipariş aldığını bildirmişti. Söz konusu siparişin tutarı ise yaklaşık 32.950.660 TL olarak açıklandı. Her iki sipariş yüksek katma değerli ürün grubu içinde yer aldığı belirtildi. Teslimatlar temmuz ayı içinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz mayıs ayında 28 TL’den halka açılan şirket, ilk günlerde yükselse de şimdilerde halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Alıcı ilgisi zayıf kaldı.

MANAS ENERJİ

İGDAŞ'ın ihalesine kısmi katıldı. 19 kalemde en iyi teklifi verdi. Gelirini daha da güçlendirmeli

Manas Enerji, İGDAŞ tarafından açılan «Doğalgaz Sayacı Alımı» ihalesine kısmi teklifl e katıldı. Şirket, 32 kalemden oluşan ihalede 26 kaleme fiyat verirken bunların 19’unda en uygun teklifin sahibi oldu. Söz konusu 19 kalemin toplam bedeli, KDV hariç 121.271.973 TL olarak açıklandı. Şirket, henüz ihale sürecinin devam ettiğini ve ihale komisyon kararının beklendiği bilgisini paylaştı. Manas Enerji’nin nisan ayından bu yana aldığı işlerin toplam tutarı ise bu yeni iş dahil 240 bin dolar ve 132,4 milyon TL. Firma bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirini %3 gerileterek 75,45 milyon TL’ye düşürdü. Mevcut alınan işlerin 2023 yılı satışlarına oranı ise yaklaşık %51 seviyesinde bulunuyor.

CW ENERJİ

Yeni güneş enerjisi santrali işi için anlaşmaya vardı. Haziran ayında dört yeni sipariş aldı

CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için kdv hariç 1.316.000 dolara anlaşmaya vardı. Sözleşme tutarı güncel kurdan 43.219.677 TL’ye denk geliyor. Proje, yılın son çeyreğine kadar tamamlanacak. Yeni iş ilişkisi bedeli, şirketin 2024 ilk çeyrek cirosuna oranı yaklaşık %2 seviyesinde bulunuyor. Bu işle birlikte haziran ayında açıklanan dört anlaşmanın toplam tutarı 8.804.000 dolar oldu. Şirketin açıkladığı üç aylık mali tablolarında ise net geliri %20 azaldı ve 2,48 milyar TL’ye düştü. Dönem sonunda da azalan gelir etkisini gösterirken net dönem kârı %59 düşüşle 121,97 milyon TL’ye indi.

ŞEKERBANK

Bankanın ortaklık yapısı değişecek. Devir için öncelikle BDDK'nın onayının alınması gerekiyor

Şekerbank’ın büyük ortaklarından SamrukKazyna Invest, sahibi olduğu ve bankanın sermayesinin %12,06’sına denk gelen payı İlbak Holding’e satma konusunda anlaştı. Devir işlemi, diğer koşulların yanı sıra öncelikle BDDK’nin onayına bağlı olacak. Satış bedeli hakkında ise ek bir açıklama yapılmadı. Samruk-Kazyna Invest’in %12,06 payı haricinde Şekerbank’ın halihazırda sermayesinin %30,64’ü Personel Munzam Yardım Vakfı’na ve %6,69’u da Personel Vakfı’na ait bulunuyor. Yüzde 50,6 pay ise %5’in altındaki ortakların elinde bulunuyor. Banka son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında faiz gelirlerini %98 artırarak 4,78 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârını da büyüttü.

MİA TEKNOLOJİ

Avrupa Komisyonu'nun fonundan yararlanmak için İspanyol firma ile ortak proje geliştirecek

Mia Teknoloji’nin %100 iştiraki olan Tripy Mobility, İspanyol şirketi Futuro Perfecto Innovacion ile bir proje için iş birliği yapacak. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve Horizon Europe Çerçeve Programı kapsamında bir proje başvurusu yapılacak. Proje, taşımacılık altyapısının performansını iyileştirmeyi hedefl eyen yenilikçi dijital araçlar ve çözümler üzerine odaklanacak. Başvuru sonuçları, başvuru tarihinden yaklaşık üç ay sonra açıklanacak. Tripy Mobility’nin koordinatörlüğünde ilerleyecek projenin, 5.000.000 euro değerinde fonlanacak üç projeden biri olarak seçilmesi hedefl eniyor. Proje, İzmir, Barcelona ve Montreal’de yürütülecek saha çalışmalarını içeriyor.