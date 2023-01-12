Yağmur değil, kar duası gerekiyor…

Yeterli kar yağışı olmadığı için barajların doluluk oranları çok düşük, önümüzdeki günlerde kar yağmazsa 'susuz yazı' yaşayacağız.

2021 Ocak ayında 51 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığı ülkemizde, 2023 Ocak ayında da yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrederek, kuraklık yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji uzmanları ülkemizde on yılda bir yaşanan kuraklığın 5 yılda bire indiğini belirtiyor.

Kişi başına yılda 10 bin metreküp kullanılabilir suyu olan ülkeler “su zengini”, 2 bin metreküp altında olanlar “su fakiri” olarak nitelendiriliyor. Türkiye’nin kişi başına kullanılabilir suyu 2019 yılında 1400 metreküp miktarına indiği için, su kullanımının acil düzenlenmesi gerekiyor. Suyun yüzde74’ünün kullanıldığı tarımsal sulamada, damlama yöntemi uzmanlarca öneriliyor. Aynı şekilde yüzde13’ünün kullanıldığı evlerde ve yüzde 11’inin kullanıldığı sanayide de su kullanırken artık özenli ve idareli olunması da uzmanların önerileri arasında yer alıyor.

Yılda ortalama 643 mm yağış alan ülkemizde, yer üstü kullanılabilir su miktarı 98 milyar metreküp, yeraltından çekilebilir su miktarı ise 14 milyar metreküp. Uzmanlar, toplam 112 milyar metreküpe ulaşan yıllık kullanılabilir su miktarının sınırda olduğunu ve mutlaka israfın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kış aylarındaki kar yağışları barajlardaki doluluk oranları için çok önemli. Bu yıl özellikle büyük kentlerin çevrelerinde kuraklık yaşandığı ve yeterli kar yağışı olmadığı için barajlarda doluluk oranları çok düşük. Prof. Haluk Orta, “Son yıllarda yağış yetersizliğinden Türkiye’de ciddi bir kuraklık yaşandığını” belirterek dikkatli olunmasını öneriyor.

Barajlardaki doluluk oranı da önümüzdeki tehlikeyi ortaya koyuyor.

Bu durumla ilgili bir uzman dostum, ”İnsanlarımız bu dönemde yağmur değil, kar duasına çıkmalılar. Bir süre daha kar yağmazsa bu yıl ‘susuz yazı’ yaşarız” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ:

Kuraklık nedeniyle tarım üretiminde düşüş olacağı için fiyat artışları da gündemde olacak.