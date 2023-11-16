Yanık jelini Türkiye’de üretecek ithalatı azaltıp ihracatı artıracak

Turkuaz Healthcare, 2000 yılında Mehmet Kayabaş ve Osman Nurhan Irmak tarafından kuruldu. 2004 yılında medikal sektöründen iki ortak daha aralarına katılıyor. 2018 yılında ise Akportföy şirketin beşinci ortağı oluyor. Bugün beş ortakla yoluna devam eden şirketin tıbbi kimyasal ürünler, medikal jeller, dezenfektan ve antiseptik ürünler, reçetesiz ürünler (OTC), cinsel sağlık ürünleri, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde 200’ü aşkın bir ürün portföyü bulunuyor. Konix, KLY, Konicare, Mediseptica, Gynoseed, Gynotal ve Joydrops markalarıyla 130’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’nin medikal jel ihracatının yüzde 65’ini tek başına karşılıyor. Geçen yıl İKMİB tarafından düzenlenen ihracatın yıldızları ödüllerinde medikal ihracat kategorisinde ilk üç arasında yer aldı.

Turkuaz Healtcare, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programında devlet teşviki almaya da hak kazandı. Türkiye’de yüksek teknoloji ile üretilen katma değerli ürünlerin üretiminin artırılmasını hedefleyen devlet projesi kapsamında; yanık jeli ve yanık pansumanı grubu ürünlerine yönelik yeni bir üretim tesisi kurulacak. Üretim alanı, laboratuvarlar, depo ve idari alanları kapsayan yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alanı olacak tesis ile toplam satışlardaki ihracat payının yüzde 80’e çıkarılması planlanıyor.

“Türkiye’de üretimi olmayan bir ürünü üreteceğiz”

Yeni projelerini konuşmak üzere Turkuaz Healthcare’in CEO’su Ömer Koç ve Genel Müdür Yardımcısı Levent Başaran ile buluştuk. Turkuaz Healthcare’in alanında Avrupa’nın lideri, dünyanın en büyük 5 üreticiden biri olduğunu belirten Ömer Koç, aldıkları teşvikle büyük çoğunluğu yurt dışından gelen yanık bakım grubundaki ürünlerin ülkemizde daha çok üretilmesine olanak yaratacaklarını vurguladı. Koç, şöyle devam etti: “Ar-Ge merkezimizde geliştirmiş olduğumuz yeni ürünümüzün bu şekilde bir yatırıma dönüşmesi ve ülkemiz için stratejik bir ürün olarak kabul görüp desteklenmesi hem işletmemiz hem ekibimiz açısından pozitif bir etki yarattı. İlk etapta 1 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Aldığımız teşvikle yıllık 9 milyon adedin üzerinde yanık jeli ve yanık pansumanı, 12,5 milyon saşe yanık jeli ve 6 milyon üzerinde ultrason jeli üretmeyi hedefliyoruz. İhracata da odaklanacağız. İlk etapta 3-4 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Sahadan aldığımız veriler ve yapılan pazar araştırmaları paralelinde, ticarileşme ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Avrupa ve Amerika’da e-ticarete ağırlık verecek

Turkuaz Healthcare, kısa bir süre önce sağlık sektöründeki e-ticaret platformlarından Medipera Medikal Sağlık Ürünleri A.Ş.'yi bünyesine kattı. Şirket, site üzerinden cinsel sağlık, hastayara bakım ürünleri, hijyen ürünleri ve kadın sağlığı kategorilerinde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Levent Başaran, “Bu hamleyle 2023 yılında online satış kanalında güçlenerek ilerliyor; e-ticarette müşterilerimizi her geçen gün yeni kategorilerde birçok ürünle buluşturuyoruz. Amacımız Avrupa ve Amerika’da da e-ticaret yapmak” dedi. Ömer Koç ise Medipera gibi yeni fırsatları gördükleri takdirde değerlendendireceklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de ofis açtı

Yurt dışındaki faaliyetlerini genişletme planları yapan Turkuaz Healtcare, Şikago ve Londra’da ofi s açtı. Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika bölgesinde büyümeyi planladıklarını kaydeden Ömer Koç, şöyle devam etti: “Turkuaz Healthcare, özellikle ultrason jel ve steril medikal jel üretiminde Avrupa’nın en büyük firması ve dünyada ilk 3 üretici arasında yer alıyor. Konix Ultrason Jeli ürünleri Türkiye’nin ilk ve tek FDA onaylı ultrason jelidir. Ayrıca ABD Michigan Üniversitesinde yapılan testte ürünlerinin dünyanın en çok satan ultrason jeline karşı yaklaşık yüzde 50 daha iyi görüntüleme sağladığı belirlenmiştir. İhracatımızda ilk sırayı ABD alıyor. İngiltere, İtalya, Fransa ve Irak diğer büyük pazarlarımız.”

Cinsel sağlık ürünleri pazarı her yıl büyüyor

Ömer Koç, Eczacıbaşı Grubu’nda tüketim ürünleri alanında 15 yıl çeşitli görevlerde bulunmuş. Turkuaz Healtcare’de iki yıla yakın bir süre önce katılmış. Şirkette dijitalleşmeye ve yeni ürün geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı. Koç, farklı ürün gamlarıyla ilgili de bilgiler verdi. Doğumun daha kolay ve kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan jelden bitlenmeyi önleyen ürünlere geniş bir ürün yelpazeleri olduğunu anlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti: “En fazla satan ürünler arasında cinsel sağlık ürünleri bulunuyor. Türkiye’de bu pazar her yıl büyüyor. Tüketici artık cinsel sağlık ürünleri konusunda utangaçlığını aştı. Biz de cinsel sağlık konusunda yeni ürünler geliştireceğiz. Belgelendirme süreçleri bittikten sonra pazara sunacağız.”