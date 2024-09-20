Yatırım ve emeklilik fonlarının payını artırdığı 10 hisse senedi

Yatırım ve emeklilik fonları 10 hissede paylarını yılbaşından bu yana yüzde 6’nın üzerinde artırdı. Yerli kurumsal yatırımcılar farklı sektörlerden hisseleri tercih etti.

BIST 30 hislerinde Yatırım ve Emeklilik Fonları 10 hissede paylarını artırdı. En fazla pay artışı gerçekleşen hisseler arasında yüzde 13,53 ile Alarko Holding geliyor. Pegasus ve Emlak Konut GMYO yüzde 11,57 ve yüzde 10,93 ile hemen ardından geliyor. Şirketlerin halka açık kısım içinde fonların payında artış dikkat çekiyor. Alarko Holding’in halka açık kısım içinde fonların payı %25,41’e çıktı. Pegasus ve Emlak Konut GMYO’daki fon payı ise sırayla %26,72 ve %36,68’e ulaştı. Diğer tarafta fonların Turkcell’deki pay artışı %8,99, Astor Enerji’de %8,43 ve Sabancı Holding’de %8,05 oldu. Özellikle Astor Enerji’de fonların payının %4,83’ten %13,26’ya yükselişi dikkat çekiyor. Petkim’de ise yatırım ve emeklilik fonlarının payı %6,52’lik artışla %20,98’e çıktı.

TCMB faizi sabit bırakırken yeni mesajlar verdi

Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bununla birlikte metindeki enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesajın “para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” şeklinde değişmesi dikkat çekti. Bu durum TCMB’nin ölçülü duruşunu ve temkinli hareket edeceğini gösteriyor. Merkez Bankası daha esnek hareket edecek.

Borsa, dolar, euro sınırda

Borsa, dolar, euro sınır çizgisinde. BIST 100 Endeksi 9.962 ve 10 bin sınırında bulunuyor. Dolar 34,04 TL ve euro 37,95 TL seviyesinde bulunuyor.

ZEYNEP’E SOR

PİYASA GENİŞLEMESİ Mİ, PİYASA DARALMASI MI?

Piyasa genişlemesi; ekonomik canlanma, hisse değer artışı, fırsat, güven, iyimserlik. Balon riski, yüksek fiyat, artan rekabet ve volatilite.

Piyasa daralması; değer yatırımcılığı, düşükten yatırım, yeniden yapılanma, Düşen fiyatlar, durgunluk, azalan likidite, güvensizlik, zarar.

Son üç ayda özellikle yabancı satışları dikkat çekiyor. Fiyat üzerinde baskıya yol açıyor

İyi olacak diye Akbank hissesinden aldım. Ama bir türlü çıkmıyor. Sebebi hakkında bilgi verir misiniz? / Tuncay Kama

Tuncay, hisseler uzun vadede yükselişini korusa da kısa zaman dilimlerinde düşmelerini olağan görmek gerekir. Önemli olan yöneliminde olumsuz bir değişimin olup olmadığıdır. Akbank, Nisan 2021’den bu yana sürekli yükseliyor. Mayıs 2024’te 70,75 TL’ye kadar çıktıktan sonra hissede satış baskısı arttı. Banka ise son üç yılda oldukça güçlü bir gelir ve kâr performansı sergiledi. Açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirdeki artışa rağmen dönem sonu kârında %22’lik bir düşüş gözlendi. Uzun vadede Bankanın kârlı yapısını büyütmesi fiyatı destekleyecektir. Son üç ayda hissede gözlenen yabancı satışları ise düşüşte etkili oldu.

Uzun vadede çıkış ivmesini koruyor. Ancak arada altı ayı bulan dinlenmeleri oluyor

THY artık eskisi gibi çıkmıyor? Oysaki aracı kurumlar iyi olacak diyordu. Neden çıkmıyor?/Leyla Şimşek

Leyla, Türk Hava Yolları son üç yılda güçlü bir performans sergiledi. Ağustos 2021’de 12,10 TL seviyelerinde bulunurken, Mayıs 2024’te 332 TL’ye kadar çıktı. Geçen nisan ayından bu yana da zirvesinde satış baskılı dalgalı seyir yaşanıyor. Son üç yılda arada altı ayı bulan yatay ya da düşen hareketleri oldu. Sonrasında ise çıkışına devam etti. Şimdilerde de benzer bir süreç yaşanıyor. Halihazırda şirketin ticari aktivitesinde olumsuz bir durum söz konusu değil. Son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında güçlü bir gelir ve kâr büyümesinin devam etmesi şaşırtmayacak.

YATIRIM FONLARI

Marmara Capital’in kurduğu MAC fonu yılbaşından bu yana %41 kazandırdı

MAC fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana fiyatı %41,48 arttı. Son 1 ayda ise %2,91 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Tekfen Holding, Karel, Doğan Holding, Enka İnşaat ve Logo Yazılım hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Enka İnşaat, Pınar Entegre Et, TAB Gıda, Logo Yazılım ve GSD Holding hisselerinden alım yaptı. Karel Elektronik, Teknosa, Ereğli Demir Çelik, Brisa ve Türk Telekom hisselerinden ise satışta bulundu. Marmara Capital’in kurduğu fonun, risk düzeyi 7 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,68 olurken 61.114 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.338.284.847 TL. Dolaşımdaki pay adedi 7.912.001.355 olurken yüzde 52,75 doluluk oranına sahip. Fonun, % 2,55 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Dünya Varlık, %61,98 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dünya Varlık, nitelikli yatırımcılara 18.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,25, bileşik faizi ise %61,98’e denk geliyor. 364 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise 12,78 olacak. Bononun vadesi ise 17.09.2025. 18 Eylül tarihli TLREF %47,04 seviyesinde bulunuyor.

%51,25 YILLIK BASİT FAİZ

Dünya Varlık’ın çıkardığı bononun %51,25 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 4,21 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDVYS92518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇUHADAROĞLU

Lüleburgaz’daki 158.637 m2 arsa şirket ortaklarından satın alındı. Ödemeler taksitle olacak

Çuhadaroğlu Metal, Lüleburgaz›da Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 158.637 m2 büyüklüğündeki arsanın alımını tamamladı. Arsa, yeni tesis yatırımının gerçekleştiği bölgede bulunuyor. Bu da firmanın ileriye dönük geliştireceği projelerde avantaj olarak değerlendirilmekte. Arsa, Şirketin hakim ortakları Murat Ruhi Çuhadaroğlu ve Halil Nejat Çuhadaroğlu’ndan satın alındı. Alım bedeli 634.549.000 TL olarak belirlenirken ödemeler yıllık taksitler halinde Nisan 2030’da tamamlanacak. Taksitlere enflasyon farkı ilave edilecek. Değerleme raporunda arsanın değeri 526.976.200 TL olarak tespit edilirken satış bedeli pazarlıkla belirlendiği ifade edildi. Yatırım, şirketin gelecekteki üretim kapasitesini artırarak büyüme stratejisine hizmet edecek.

FORTE

Roketsana yazılım ürünlerini satacak. Savunma sanayindeki konumu güçlendirmek istiyor

Forte Bilgi, Roketsan’ın %100 bağlı ortaklığı Rstek Roketsan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Şirket, entegre lojistik destek alanında faaliyet yürüten Rstek Roketsan’a forıps suıte ve forservıce yazılım ürünlerini satacak. Yazılımların tasarım, üretim ve Ar&Ge çalışmalarının, Forte Bilgi’nin %100 bağlı ortaklığı ELD Bilişim tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Anlaşmayla Roketsan’ın gelecek yıllardaki entegre ürün destek yazılım ve hizmet ihtiyaçları karşılanması hedefleniyor. Sözleşme bedelinin 314.000 dolar olduğu belirtildi. İş birliği, Forte Bilgi’nin savunma sanayindeki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak ve ileriye dönük uzun vadeli iş birliklerine kapı açmasını sağlayacak. Şirket ilk çeyrekte satışlarını artırırken zarar etti.

CW ENERJİ

Yeni bir güneş enerjisi santrali projesi aldı. Alınan iş cirosunun yüzde birinin altında

CW Enerji, yurt içindeki bir müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu için KDV hariç 3.982.752 dolara anlaşmaya vardı. Proje, önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacak. Bedel güncel kurdan yaklaşık 135.173.789 TL’ye denk geliyor. Proje tutarı, şirketin yıllık gelirinin %0,94 seviyesinde bulunuyor. Bu itibarle tutarın yıllık gelirine oranı itibariyle göz ardı edilebilecek seviyede bulunuyor. Şirket geçtiğimiz yıl 14,3 milyar TL gelir elde etti. Firmanın yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 4,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Tutarın geçtiğimiz yılın gelirlerine oranı ise %28,5. Öte yandan Şirketin CFO’su Mücahit Melik Yetim, ABD’de 3 noktada enerji depolama alanları bulunduğunu ve ABD’de panel üretmeyi hedeflediklerini belirtti.