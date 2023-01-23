Yavaş büyüme gerileyen enflasyon ortamında yatırım stratejileri  

Dünya ekonomisinde sert iniş ihtimali azalıyor. Çin’in sıfır covid politikasından vazgeçmesi; Avrupa’da normalden çok daha sıcak geçen kış; ABD’de istihdamın artmasına rağmen ücretlerin gerilemesi dünya ekonomisinde sert iniş ihtimalini azaltıyor. Enflasyonda gerileme işaretlerine rağmen ABD ve Avrupa merkez bankalarının şahin sinyaller vermeye devam etmesi büyümenin tarihsel ortalamalara göre çok daha düşük kalmasına neden olacak. Ancak finansal istikrarsızlık riskini artıracak bir küresel durgunluk senaryosu azalıyor.

Büyümenin yavaş, enflasyonun düşük olduğu bir senaryoyu finansal piyasalar iyi karşılar. İlk tercih, uzun vadeli devlet tahvilleri ve kaliteli şirket tahvilleri olur. Durgunluk senaryosunu kısmen satın alan ABD, Avrupa ve Çin borsalarının pozitif bir seyir izlemesini bekliyoruz.

Türkiye ekonomisinde geçen seneye göre sert bir yavaşlama ve enflasyonda gerileme bekliyoruz. Avrupa ekonomisinin sıfır civarında bir hızla büyümesi, ekonominin dış kaynak yaratmakta zorlanması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yarattığı belirsizlikler büyümeyi 2022’nin yarısına yüzde 2,6 seviyesine çekecek.

Baz etkisi, emtia fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurunun kontrol altına alınması sayesinde enflasyon sert bir şekilde gerileyecek. Ancak yüksek asgari ücretler ve uygulanan sıra dışı para politikası enflasyonun arzu edildiği kadar inmesini engelleyecek. 2023 yılı enflasyon tahminimiz yüzde 37,5.

Piyasalar hakkında görüşümüzde farklılık yok. Türkiye varlıklarını Türk Lirası riski almadan alın demeye devam ediyoruz. Reel varlık olarak gördüğümüz Borsa İstanbul’u önermeye devam ediyoruz. Ancak değerlemelerin şişmesi ve oynaklığın artması nedeniyle endeks genelinden çok, fiyatı makul, havacılık, holding, gıda perakendesi gibi seçilmiş hisselere yatırım yapılabilir.

Orta vadeli Türkiye eurobondları alım için halen uygun seviyelerde. ABD faizlerinin altına inmesi nedeniyle kısa vadeli eurobondları önermiyoruz. Mali durumu güçlü olan ve oynaklıktan rahatsız olmayanlar uzun vadeli tahvillere de yatırım yapabilir.

Bankaların zorunlu alımı nedeniyle anlamsız seviyelere gerileyen faizler ve seçimlerden sonra uygulanacak para politikasına yönelik belirsizlikler nedeniyle Türk lirası cinsi tahvilleri önermiyoruz.