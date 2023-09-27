Yen 53 yılın en düşük seviyesinde

Global döviz piyasasında, değişmeyen, basit bir strateji var. Faiz artırım dönemlerinde, düşük faizli para biriminden borçlan, yüksek faizli para birimini al. Carry trade olarak bilinen bu yatırım stratejisi yılbaşından beri iyi kazandırdı.

Düşük faizli para birimi bu sene de Japon Yeni idi. Yılın en iyi kazandıran çapraz kurlarından birisi İngiliz Sterlini/Japon Yeni (GBP/JPY) oldu. İngiltere Merkez Bankası faizi hızla artırdı. Japonya Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen faizi yükseltmedi. Bu çapraz kurda işlem yapanlar iyi kazandılar.

JPY’nin ticaret ağırlıklı endeksinin, Ağustos 1970 seviyesine yakın olduğunu belirteyim. İlginç olan, elli üç sene önce ticaret ağırlıklı endeks 57 iken, gösterge USD/JPY paritesi 357 idi. USD/JPY bugün 149 civarındadır. İçeride faizi artırıyoruz. Ekonomide doğru politikalar uyguluyoruz. Umarım devam ederiz. Gelebilecek çok para var.