Yeni nesil bakterilerle ABD ve Avrupa pazarına açılıyor

Kor Kurt Akın, Ali Rıza Akın ve Ozan Demirdöven’in kurduğu Next-Microbiome’un temel çalışma alanları insan mikrobiyotası ve probiyotik bakteriler… ABD’de Silikon Vadisi’nde kurulan şirket, yeni nesil bakteri olarak nitelendirilen Akkermansia Municiphila ile çalışan dünyadaki üç şirketten biri olarak nitelendiriliyor. Next-Microbiome, probiyotikler ve prebiyotikler içeren gıda takviye ürünleri, ev spreyi ve cilt bakım ürünleri gibi 17 farklı ürünü tüketiciyle buluşturuyor. 2023 yılını 1 milyon euronun üzerinde ciroyla kapatan şirketin en çok Novo isimli gıda takviye ürünü satılıyor. Öyle ki bu yıl üretim kapasitesini beş katına çıkarmayı planlıyorlar.

Ali Rıza Akın ve Ozan Demirdöven ile buluştuk ve bakterileri, nasıl ürüne dönüştüklerini konuştuk. Türkiye’de Next-Microbiome gibi probiyotik konusunda uzmanlaşmış bir gıda takviye şirketi olmadığını anlatan Ali Rıza Akın, şöyle devam etti

“Mikrobiyotanın sağlıklı bir şekilde korunması, bağırsaklarımızdan başlayarak tüm vücuda yayılan genel bir iyilik hali oluşturur. Biz buna ‘içten gelen iyilik’ diyoruz ve tüm çalışmalarımızın odağına bu iyiliği çoğaltma amacımızı koyuyoruz. Endüstriyel gıdalar nedeniyle dünyada bozulan insan sağlığına destek olmayı amaçlayan bir şirketiz. Bu vizyonla bağışıklık ve sindirim sistemiyle birlikte içten gelen iyi olma halini ve modern yaşam tarzını desteklemeyi hedefl eyen ürünler geliştirilmesi konusunda çalışmaya odaklandık. Akkermansia Municiphila gibi yeni nesil probiyotiklerin yanında Bifidobacterium ailesinin üyelerini de formülasyonlarımıza ekleyerek çeşitliliği artırmayı hedefl edik.” Türkiye’den sonra ürünlerinin bu ay ABD’de satışa çıkacağını dile getiren Akın, “Türkiye dışında hedef pazarlarımız ABD ve Avrupa. Bu anlamda önemli adımlar attık. ABD’de satışlarımız bu ay başlıyor. Avrupa ayağında İtalya’dan başlayacağız. İtalya’da yılın ilk çeyreğinde ürünlerimizin satılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz global bir marka haline gelmek”

Ozan Demirdöven, 2024’ün ilk yarısına kadar ABD, İtalya ve Türkiye’deki satışlarını artırmaya odaklandıklarını söyledi. Demirdöven, “İlk ürünümüz Nisan 2023’te satışa çıktı. Şimdi 17 çeşit ürünümüz var. Kısa sürede önemli başarı elde ettik. 1 milyon euronun üzerinde ciro yaptık. Ürünlerimizle fark yaratıyoruz. Örneğin probiyotikli ev spreyimiz dünyada bir ilk… Önümüzdeki dönemde de insan mikrobiyotasına yardım eden ürünler üretmeye devam edeceğiz. Hedefi miz global bir marka haline gelmek” dedi.

“Bakterilerin dilini insan diline çevirdik”

Mikrobiyolog olan Ali Rıza Akın, üniversiteyi bitirdikten sonra ABD’ye gitti. 25 yıl insan mikrobiyatası ve yeni nesil probiyotikler üzerine çalışmış. ABD’deki çalışmalarını UCLA, Imperial College of London, University of Manchester, University of Groningen, University College Cork, Bill and Melinda Gates Vakfı, Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarla ortak yürütmüş. Son 10 yılda yaptığı çalışmalarla onlarca yeni nesil bakteriyi dünya üzerinde ilk keşfeden ekipte olduğunu belirten Akın, dünyanın en önde gelen bilim insanlarıyla beraber “Bacterial Therapy of Cancer” adlı kitabın yazarları arasında yer almış. Ali Rıza Akın, “Bakteriler birbiriyle konuşur. Biz insan vücudunda yaşayan bakterileri dinledik, her birinin farklı işi olduğunu gördük. Ve bakterilerin dilini insan diline çevirdik” diyor.