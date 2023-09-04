Yeşil elektrikle tam çevreci ulaşım

✔Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı yıllık Küresel EV Görünümü raporunda yer alan bir tahmine göre; 2030 yılına kadar tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin dünya genelinde satışlarındaki payı yüzde 35’lere çıkabilir.

✔Yenilenebilir enerjinin en büyük kaynağı güneş. Şarj ağlarının güneş kaynağını daha güvenilir ve istikrarlı hale getirecek ve elektrik fiyatlarını düşürebilecek depolanmış yeşil elektrikle beslenmesi gerekiyor.

✔EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, “İklim değişikliği dünyanın da bizim de büyük derdimiz. Gelecek nesillerimiz çok ciddi bir tehdit altında. Bu tehdide karşı tek bir silahımız var, yenilenebilir enerji. Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneş ve enerji sektörünün de yeni kralı güneş. Otomotiv sektörünün yeni kralı da tam elektrikli araçlar.”

Sadece 10 yıl önce küresel petrol üretimi 600 milyar dolarla, güneş enerjisi yatırımlarının tam 6 misli idi. Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın küresel yatırımcıların yakıt ve elektrik tedariği, kritik madenler, verimlilik, Ar-Ge ve enerji finansmanı gibi tüm alanlardaki riskleri ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini incelediği Dünya Enerji Yatırımı son raporunda ise, bu yıl ilk kez 380 milyar dolara yaklaşan güneş enerjisi, 370 milyar dolara gerileyen petrolden daha fazla sermaye çektiği göründü. Dünya çapında enerji sistemlerinde meydana gelen büyük değişimi yansıtan bu gelişme, temiz enerjinin tahminlerden daha hızlı ilerlediğine işaret ediyor.

IEA’nın herkes için güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak amacıyla dünyanın enerji sistemini dönüştürmeye yönelik amiral gemisi girişimi olan Temiz Enerji Geçiş Programı’nı adeta tam olarak destekleyen çok önemli bir buluşma da geçtiğimiz hafta İstanbul Tüyap’ta idi.

Güneş enerjisi ve enerji depolama ile elektrikli araçlar ve şarj altyapısı başlıklarını ilk kez eş zamanlı olarak bir araya getiren bu Solar Storage NX ve NextGen E-Mobility + Charge Expo&Summit fuarının açılışında konuşan Enerji Piyasaları İşletmesi EPİ- AŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, “Yenilebilir enerjinin en büyük kaynağı güneş. Bu çok önemli ve sosyal sorumluluğu olan sektör, güneş kaynağını daha güvenilir ve istikrarlı hale getirecek depolama teknolojisiyle büyüyecek. Yenilebilir yatırımlarında Avrupa’da 5’nci, dünyadaki 12’nci pozisyonumuz, yüzde 70 oranında yerli teknoloji kullanımıyla yükseliyor.” dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir ise “Güneş enerjisinden elektrik üretiminde 11 bin MW kurulu gücüne ulaşsak da, tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 5’ini güneş enerjisinden sağlıyoruz. Bunun 53 bin MW’a çıkarılması hedefleniyor. 2035’te tükettiğimiz enerjinin yüzde 10’undan fazlasını güneş enerjisinden sağlayacağız. Güneş enerjisinden elektrik ülkemizde her yerde üretilebilirken, depolamayla da elektrik fiyatlarını düşürebiliriz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği TEHAD yöneticilerinin de, elektrikli mobilitenin özellikle güneş enerjisiyle tam çevreci sürdürülebilirliğe ulaşabileceğini vurguladığı panellerinin izlendiği, 150’ye yakın Türk ve yabancı yatırımcının ürünlerini ve fikirlerini sergilediği bu birleşik fuar, aynı zamanda 2 milyar dolarlık iş hacmi hedefinde Türkiye’nin ilk enerji depolama buluşması olarak da ilgiyle takip edildi.

Uluslararası enerji yatırımcılarının Türk iş dünyası ile buluştuğu bu yeni nesil ticari ve teknoloji paylaşım noktasında Güneş Enerjisi Sistemleri, Enerji Depolama Teknolojileri, Mühendislik, Tedarik ve İnşaat, EPC Projeleri, Dijitalizasyon, Akıllı Enerji Çözümleri ve E-Mobilite ürün gruplarının yanında Türkiye’ye yeni giriş yapan otomobil markaları ve son model tam elektrikli modeller de sergilendi.

Yeni nesil ulaşım, yeni tartışmalar

350’den fazla üst düzey yetkili ve yurt dışından gelen satın almacılar, ikili iş bağlantıları yaparken, yenilenebilir enerjinin geleceğini de düzenlenen forumlarda dinlediler. “Yenilenebilir Enerji ve Depolama”, “Yenilenebilir Enerji Batarya Teknolojileri”, “Yenilenebilir Enerji Finansmanı”, “Türkiye’de Yeşil Hidrojenin Geleceği”, “Dijital Dönüşümün Güneş Sektöründeki Yeri” ve “Karbon Nötr Türkiye ve Sınırda Karbon-Yeşil Mutabakat” başlıkları dünyadan ve Türkiye’den uzmanlar tarafından ele alındı.

Mercedes-Benz EQS EQE EQB EQA, BMW i7 iX i4, Hongqi E-HS9, Voyah Free, Skywell ET5 LR, MG4 ve ZS EV, Maxus, Leapmotor T03, Dacia Spring, Renault Zoe, Fiat 500e, Karsan e-Jest ve hatta Porsche Taycan CrossTurismo ile Audi Q4 e-tron Sportback gibi son teknoloji elektrikli araçların yanında yeni nesil şarj cihazları, solar enerji ile gerçek yeşil mobilitenin mümkün olduğunu gösteremeye çalıştılar.

15 Aralık’tan itibaren yeşil sertifikalı şarj istasyonlarında sadece yenilebilir elektrikle şarj imkanının başlayacak olması da, ulaşımın çevreciliği yönünde bir önemli adım ve güneş enerjisi sektörü için ayrı bir değer.

Yeni kurulacak enerji santralleriyle güneş, artık alternatif bir enerji kaynağı olmaktan çıkıp, depolamanın da desteğiyle bir baz enerji kaynağı haline gelirse, tüm sanayilerin karbon nötr olmasının yanında, elektrikli araçların temiz enerji ile hareket etmesi önündeki tüm engeller de ortadan kalkacak. Tam elektrikli Voyah Free ve Hongqi E- HS9’un Türkiye prömiyerine de ev sahipliği yapan fuarda Tesla modelleri ve Togg T10X de, otomotiv fuarlarının özlemini çeken otomobil meraklılarını şaşırtmayı başardılar. Ziyaretçilerin takip ettiği, ABB Grubu’nun hızlı şarj cihazları ve Pirelli’nin tam elektrikli lastiklerinin arasındaki sahnede düzenlenen panellerde “Elektrikli Otomobillerin Kullanım Gerçekleri”, “Elektrikli Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirler ve Akıllı Hareketlilik” ve “Şarj Teknolojilerindeki Son Gelişmeler” gibi e-mobiliteye dair merak edilen pek çok soruya cevap bulunabildi.

Elektrikli araçlara yükselen ilgi, 9-10 Eylül’de 4. Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası organizasyonuyla geleceğin mobilite çözümlerine dair öngörüler paylaşılarak devam edecek.