Yılbaşından bu yana yükseldiler göstergeler hâlâ çıkışı destekliyor

Banka hisseleri, yılbaşından bu yana yüksek getiri potansiyeliyle yatırımcısının ilgisini çekiyor. Sektörde öne çıkan Garanti Bankası %115, Vakıfbank %94 ve TSKB %92 prim yaptı. F/K oranlarındaki cazip seyir hisselere ilgiyi canlı tutuyor.

Yılbaşından bu yana güçlü performans sergileyen banka hisselerine ilgi sürüyor. Özellikle Garanti Bankası, Vakıfbank ve TSKB gibi bankalar, kâr büyümesi ve fiyat/kazanç oranlarıyla dikkat çekiyor.

Güçlü performans

Yılbaşından bu yana Garanti Bankası %115 değişim oranıyla öne çıkarken, Vakıfbank %94 ve TSKB %92ile akasından geldi. Gerek performansları gerekse kâr büyümeleri ile diğer sektörlerden de güçlü firmalar bulunuyor. Türk Telekom gibi sektörünün güçlü şirketleri net kâr büyümeleriyle ilk sıralarda yer alıyor. Çimento sektöründe ise Çimsa kârlılıktaki artışıyla yatırımcıların radarında. Öne çıkan şirketler, cazip fiyat/ kazanç oranlarıyla izlenmeye devam ediliyor.

Pegasus ve THY

Yatırımcılar için, Pegasus ve Türk Hava Yolları gibi ulaşım sektörü hisseleri de orta vadede fırsat sunarken, sigorta ve holding şirketleri daha sınırlı bir performans gösteriyor. Ancak genel tablo, bu hisselerin yılın sonuna güçlü bir hareketle girdiğini gösteriyor. Analistler, yatırımcıların güçlü büyüme hikayesi olan hisselere yönelmeye devam edeceğini belirtiyor.

MEHMET GERZ: PARA PİYASASI FONLARI BÜYÜRKEN DEĞERLENDİRME TARZI DEĞİŞMELİ

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, para piyasası fonlarının toplam fonlar içindeki oranının %34’e ulaşmasını dikkat çekici buluyor. Söz konusu büyümenin, hisse miktarının toplam fonlar içindeki oranını düşürdüğünü söyleyen Gerz, piyasa dinamiklerindeki yeni dengeleri anlayabilmek için para piyasası fonlarını hariç tutarak değerlendirme yapmak gerektiğine işaret ediyor. Böylesi bir yaklaşımın, hisse bazlı analizlerin daha gerçekçi ve doğru sonuçlar vereceğini ifade ediyor.

ZEYNEP’E SOR

İNDİRİM Mİ, KAMPANYA MI?

İndirim; Hızlı satış, stok yönetimi, hızlı sonuç, rekabet avantajı. Kâr kaybı, marka zedelenmesi, rekabet baskısı, büyüme sorunu.

Kampanya; Müşteri deneyimi, marka değeri, yan faydalar, esneklik. Maliyet, sonuç belirsizliği, müşteri beklentisi, kısa vadeli odaklanma.

Şubatta halka arz oldu. Martta Ergani Çimento Fabrikasını aldı. Fonu belirttiği şekilde kullandı

Limak Çimento’nun halka arzdan elde ettiği nakdi nerede değerlendirdiğini öğrenebilir miyim?/İlyas Konar

İlyas, Şubat 2024’te halka arz olan Limak Doğu Anadolu Çimento, borsada ilk açılışını 17,82 TL’den gerçekleştirdi. Bir ay sonra da 41,92 TL’ye kadar çıktı. Buradan gelen satışların ardından fiyat geriledi. Geride kalan son iki ayda bir toparlanma gözleniyor. Halka arzdan 2.039.830.166 TL net gelir elde edilirken tutarın tamamını Ergani Çimento Fabrikasının alımında kullanıldı. Söz konusu tesisin toplam alım bedeli 2,47 milyar TL oldu. Şirket halka arz sırasında da elde edeceği fonu Ergani Çimento Fabrikasının alımında kullanacağını belirtmişti. Bu itibarla halka arz sırasında belirtilen amaca uygun şekilde kullanılmış oldu.

Üretim tesislerinde yıl sonuna kadar bakım çalışması yapılacak. Çalışanları da izin kullanacak

Kaleseramik’in bakıma girmesi satışlarını nasıl etkileyecek? Öğrenebilir miyim?/Muzaffer Yiğit

Muzaffer, Kaleseramik 12 Kasım günü yaptığı açıklamada farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinde yıl sonuna kadar planlı bakım çalışması yapacağını ve üretim hatlarını sırasıyla bakıma alacağını duyurdu. Bu süreçte çalışanların da izin kullanacağı belirtildi. Satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemlerinin alındığı yapılan açıklamada yer aldı. Satış ve pazarlama faaliyetinin ise planlandığı gibi devam ettiği ifade edildi. Bu itibarla bakım nedeniyle satışlarda bir sorun yaşaması beklenmemeli. Öte yandan firma son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %31 düşürürken dönem sonunda zarar yazdı.

YATIRIM FONLARI

Kuveyt Türk Portföy’ün kurduğu KTJ Fonu faiz hassasiyeti ile teknolojiye yatırım yapıyor

Teknoloji Katılım Fonu (KTJ),teknolojiyi odağına alarak faiz hassasiyetine uygun yatırımda bulunuyor. Fon, toplam değerinin %81,31’ini yabancı hisselerde, %9,57’sini yatırım fonları katılma paylarında ve %8,47’sini yerli hisselerde değerlendiriyor. Bu şekilde yatırımcılara global teknoloji fırsatlarını katılım esaslarıyla birleştiren bir seçenek sunuyor. Fon 357,9 milyon TL büyüklüğe sahip ve portföyünde Aselsan, Logo Yazılım, Ard Bilişim ve Arena Bilgisayar yer alıyor. Son 6 ayda %12,35 getiri sağladı. Son üç aydaki getirisi ise %3. Fon, %0,62 ile oldukça düşük doluluk oranına sahip bulunuyor. Teknoloji sektörü büyümesini sürdürüyor ve KTJ, bu sektörde fırsat arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %60,13 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Atılım Faktoring, 21 Kasım 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 33.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %60,13’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,14 olacak.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 21 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,33 seviyesinde bulunuyor. Atılım Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 3,67 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 22 Kasım 2024 olurken vade tarihi 21 Mayıs 2025 olacak. Bono piyasada TRFATFK52542 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DÖKTAŞ

Ünvanını paylaşmadığı sektöründe lider firmayla anlaştı. Yıllık 3,7 milyon euro gelir sağlayacak

Döktaş Dökümcülük, ünvanını paylaşmadığı firmayla anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada dünya çapında üretim tesisleri olan sektöründe lider konumdaki firma ile önemli bir anlaşmaya imza attığını belirtti. Anlaşma kapsamında firmaya, güç aktarım organına ait demir döküm bir parçanın üretimini gerçekleştirecek. Sözleşme bedeli yıllık 3,7 milyon euro olduğu belirtildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 133 milyon TL’ye denk geliyor. Ürünlerin teslimatına 2025 yılı son çeyreğinde başlanacak. Sözleşme kapsamında ticari ilişki sonrasındaki yıllarda da sürecek ve ilgili yılların cirolarına yansıyacak. Şirket geçtiğimiz yıl 9,8 milyar TL gelir elde etti. Söz konusu anlaşmanın tutarı ise yıllık gelirinin %1,38’i seviyesinde bulunuyor. Yeni iş düzenli gelir akışı sağlayacak.

ARÇELİK

İtalya pişirici cihazların merkezi olacak. Operasyonları için 110 milyon euro yatırım planlıyor

Arçelik, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planı kapsamında, ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Şirket, İtalya›yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihaz kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 110 milyon euro tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, Carinaro fabrikası yedek parça ve yenileme merkezi olarak faaliyetini sürdürecek. Cassinetta, Siena ve Comunanza fabrikalarında ise çamaşır ve soğutma kategorilerindeki üretim operasyonları yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda, elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonları masada tutuyor. Ancak bu fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretim devam edecek. Süreçten etkilenecek yaklaşık 2.000 çalışan için görüşmeler sürüyor.

MİA TEKNOLOJİ

Akıllı Şehir Projesi İçin yazılım ihracatında bulundu. Şirket ihracatını artırma yönlü çalışıyor

Mia Teknoloji, Akıllı Şehir Projesi kapsamında yurt dışında uluslararası bir şirket ile 424.000 dolar değerinde yazılım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, şirketin uzmanlık alanındaki teknolojik çözümleri ihraç etme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, sürücü kara liste yönetimi, rota planlama gibi istemleri içereceği ve verimliliği artıracağı ifade edildi. Mia Teknoloji, teknoloji ve yazılım üreterek global pazarlarda yer alma ve ihracatını artırma stratejisi ile hareket ediyor. Söz konusu anlaşmanın firmanın yurt dışında büyüme hedefine katkı sağlaması hedefleniyor. Şirket geçtiğimiz yıl dokuz aylıkta 35,8 milyon TL yurt dışı geliri elde ederken, bu yıl aynı döneminde söz konusu tutar 920,2 milyon TL’ye yükseldi.