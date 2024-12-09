Yılın sonuna yaklaşıldı kazananlar seçiciler oldu

BIST 100 Endeksindeki sektörel seçicilik, yıl boyunca yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sundu. Sigorta, iletişim, sağlık, perakende ticaret, banka hisselerinin performansları endekste öne çıkan dinamikleri belirledi.

Borsa, 2024 yılı boyunca sektör bazında belirgin getiri farklılıklarına sahne oldu. Doğru sektörde pozisyon alanlar kazançlı çıkarken diğerleri ya kaybetti ya da getirileri zayıf kaldı. Yılbaşından bu yana özellikle sigorta ve iletişim sektörleri güçlü çıkışları ile dikkat çekti. Aynı sürede spor hisseleri ortalama %12,64 ile kaybettiren tek sektör oldu. Şirket bazında kazandıranlar arsında ise MLP Sağlık, Çelebi, Enerya Enerji, Garanti Bankası, Tekfen Holding, Göltaş Çimento yüzde 100’ün üzerinde getirileri ile öne çıktı.

Perakendede BİM, iletişimde Turkcell

Perakende sektöründe Bim, performansıyla dikkat çekti. Yüzde 73,26’lık yılbaşından bu yana getirisi ile yatırımcılara güven verdi. Şirket hisselerinin endeksteki ağırlığı yüzde 6,66 seviyesinde bulunuyor. Turkcell %73,35 ile iletişim sektöründe farkını gösterdi.

Bankalarda Akbank ve Garanti öne çıktı

Garanti Bankası yüzde 130 ve Akbank, yüzde 86,58’lik getirisi ile yılın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Bankacılık sektörü, dalgalanmalara rağmen güçlü bilanço rakamları ve sürdürülebilir büyüme ile Borsa İstanbul’da önemli bir rol oynadı.

Tüpraş ve Türk Hava Yolları temkinli

Enerji sektöründe Tüpraş, %21,57’lik getirisi ile daha temkinli bir yükseliş sergilerken, ulaştırma sektöründe Türk Hava Yolları yüzde 31,45 ve Çelebi Hava Servisi yüzde 150 getiri sağladı. F/K oranı 10’un altında olanlar Endekste ağırlığı yüksek hisseler içerisinde f/k oranı 10’un altında kalan Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Turkcell yatırımcı ilgisini çeken hisseler arasında yer alıyor.

ZEYNEP’E SOR

HIZLI ALIM MI, YAVAŞ ALIM MI?

Hızlı alım; kararlılık, güven, zaman kazancı, volatiliteden kaçınma, hızlı işlem. Yüksek risk, zamanlama riski, stres, piyasa etkisi.

Yavaş alım; riski azaltma, fi yat ortalaması, esneklik, artan bilgi, düşük piyasa etkisi. Fırsat kaçırma, artan maliyet, zaman alıcı, planlama zorluğu.

Arada düzeltmeler olsa da uzun vadede çıkışını sürdürüyor. Gelir ve kârda sorunu bulunmuyor

Doğan Holding, güçlü bir kârlılık elde ettiği halde neden fiyat yükselmiyor? / Ferit Akbayrak

Ferit, hisselerdeki fiyat artışının talep ile yakından alakalı olduğunu göz ardı etmemelisin. Yatırımcı davranışına bağlı olarak fiyatlarda aşağı ya da yukarı yönelimler kaçınılmazdır. Bu çerçevede kimi zaman önden gerçekleşen çıkışlar sonrasında bir sakinliğe yol açarken, kimi zaman da gecikmeli ve geriden gelen bir hareket söz konusu olabilmekte. Doğan Holding, 2016’dan bu yana arada düzeltmeleri olsa da yükseliyor. Haziran 2016’da düzeltilmiş verilerle 36 kuruş olan fiyatı, Temmuz 2024’te 14,78 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de piyasadaki genel eğilimle uyumlu şekilde düzeltme yaşıyor. Gelir ve kârda herhangi bir sorunu bulunmuyor.

İlk yıl güçlü bir çıkış yaşadı. İkinci yıl sert düşüşe maruz kaldı. Şimdi de dengelemeye çalışıyor

Alfa Enerji’nin kârı yükselmediği için mi fiyatı geriliyor? Düşünceniz nedir? / Murat Kepekçi

Murat, Alfa Enerji Kasım 2022’de borsaya açılan bir şirket. Anılan tarihte hisse düzeltilmiş fiyatlarla ilk açılışını tavandan 7,85 TL’den gerçekleştirirken sonrasında güçlü bir çıkış sergiledi. Eylül 2023’e gelindiğinde de 167,69 TL’ye kadar çıktı. Yaklaşık bir yıllık sürede kayda değer bir hareket yaşadı. Sonrasında gelen kâr satışlarını da bu çerçevede anlaşılır bir tarafının olduğunu kabul etmek gerekir. Hisse, bir yılı geçkin sürede satış ağırlıklı işlemlere maruz kalırken şimdilerde 51 TL bölgesinde taban oluşturmaya çalışıyor. Alıcıların ilgisinin artması için düşen gelir ve kârlılığının güçlenebilmesi ise önemli bir ayrıntı.

YATIRIM FONLARI

BV Portföy’ün kurduğu BHI Fonu algoritmayla bir ayda %16,5 getiri sağladı

BHI Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Serbest Fonu, BIST’te işlem gören hisselerde fiyat uyuşmazlıklarını ve arbitraj fırsatlarını değerlendirerek kazanç hedefliyor. Portföyün %92,77’si hisselerde ve %7,12’si vadeli işlem teminatlarında bulunuyor. 23,8 milyon TL toplam değeri ile yüksek hızlı algoritmik işlemlerle fark yaratmaya çalışıyor. THY, Tüpraş ve Akbank gibi güçlü hisselere odaklanarak hem büyüme hem de arbitraj fırsatlarını değerlendiriyor. Algoritmik stratejiye dayalı yaklaşımı, yüksek volatiliteyi avantaja çevirmeyi amaçlıyor. Fon, altı ayda %2,84 getiri sağlarken son bir aydaki getirisi %16,47 oldu. BHI, teknolojik altyapısı sayesinde yenilikçi ve çevik bir performans sergiliyor. Yüksek risk ve getiriyi hedefleyen yatırıcılar için alternatif seçenek sunmakta.

TAHVİL

Erciyes Çelik Boru, %61,66 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyes Çelik Boru, 05.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %61,66’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 119 gün vadeli olup ödeme tarihi 04.04.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,95 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 5 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 49,48 seviyesinde bulunuyor. Erciyes Çelik Boru’nun çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 2,52 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 06.12.2024 olurken vade tarihi 04.04.2025 olacak. Bono piyasada TRFERCY42513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Havelsan ile iş birliği için alt yüklenicilik görüşmesinde bulunuyor. Bu iş birliğini önemsiyor

Forte Bilgi İletişim, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının müşterek karargâh planı olan “Ay-Yıldız” projesi kapsamında önemli bir iş birliği sürecine girdiğini duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen “TSK Bulut Bilişim Sistemi” işi için Havelsan ile alt yüklenicilik sözleşmesi görüşmelerine başladı. Gerçekleştirilmesi hedeflenen bu iş birliği ile birlikte savunma sektöründeki etkisini artırmayı amaçlıyor. Forte Bilgi İletişim, yaptığı bir diğer açıklamada da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açılan “Bilgi İşlem Bakım, Onarım, Yazılım Geliştirme ve Destek” ihalesini kazandığını duyurdu. İhale bedeli KDV hariç 76.488.000 TL olarak kesinleşti ve karar şirkete resmi olarak iletildi.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Fabrika yatırımı sonrasında üretim kapasitesini otomotiv ve beyaz eşya sektörüne yöneltecek

Sanifoam Endüstri, stratejik büyüme planları kapsamında faaliyette bulunduğu alanlarda çeşitlendirmeye gidecek. Firma, yeni yapılacak fabrika yatırımı sonrasında, üretim kapasitesini otomotiv ve beyaz eşya sektöründe uzmanlaşacak şekilde dizayn edeceğini belirtti. Ayrıca hızlı tüketim ürünleri üretiminin “saniteks” markası altında yeniden yapılandırmayı planlıyor. Şirket, hedefi doğrultusunda daha önce paylarını devrettiği ve sadece %10 payını tuttuğu Saniteks Sünger’deki payını %51’e çıkardı. Alımla birlikte tekrar konsolidasyon kapsamına almış oldu. Ödenmiş sermayesi 700.000 TL olan firmanın 656 adet hissesini nominal bedelden nakden ödenmek üzere 287.000 TL’ye satın aldı. Söz konusu işlem firmanın faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

İZDEMİR ENERJİ

Manisa’da yeni GES yatırımı için güneş paneli alıyor. Santral için gerekli ekipmanı tamamlıyor

İzdemir Enerji, Manisa’da gerçekleştireceği 68 MWe kurulu güce sahip yeni Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) yatırımı kapsamında önemli bir adım atıldığını duyurdu. Yenilenebilir enerji alanındaki yeni proje için CW Enerji ile toplam 12.775.035 dolar değerinde güneş enerjisi panel alımı anlaşması imzaladığını duyurdu. Tutar güncel kurdan yaklaşık 443 milyon TL’ye denk geliyor. Yapılan anlaşma, santralin inşası için gerekli olan ekipman tedarikini kapsıyor. İzdemir Enerji, sürdürülebilir enerji üretim kapasitesini artırma yönlü hedefini hayata geçiriyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını daha da artırmış olacak. İzdemir Enerji, dokuz aylık mali dönemde gelirini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı.