Yüksek çıkış beklenen hisselerde holding ve enerjiler öne çıkıyor

Kurum tahminleri %50’nin üzerinde getiri öngören hisselere işaret ediyor. Önerilerde holding, enerji, banka ve sigorta sektörü dikkat çekiyor. Yüksek hedef fiyatlar, yıl içinde sektör bazlı fırsatları öne çıkarıyor.

Borsada zayıf seyir devam ediyor. Yatırımcıların yüksek faiz ortamında düşük riskle faizli enstrümanlardan yararlanma isteği daha ağır basıyor. Söz konusu realite hisse senetlerine ilgiyi zayıf tutuyor. Ancak 2025 yılı için aracı kurum beklentileri hiç de düşük değil. Özellikle belli sektörlerde yoğunlaşan alımlar söz konusu hisselere ilginin canlı kalma ihtimalini güçlendiriyor. Aracı kurumların 2025 yılı için belirlediği hedef fiyatlara göre bazı sektörlerin yüksek getiri potansiyeli bulunuyor. Holding, enerji, banka ve sigorta hisseleri, %50’nin üzerinde yükseliş beklentisiyle öne çıkıyor.

Holding ve enerji sektörü ön planda

Aracı kurumların en yüksek getiri beklentisi, Akfen Yenilenebilir Enerji ile enerji sektöründe yer alıyor. Hisse için %100,12 oranında değer kazanma potansiyeli öngörülüyor. Koç Holding %81,59, Alarko Holding %72,34 ve Anadolu Grubu Holding %67,57 getiri beklentisiyle aracı kurumların öneri listelerinde yerini alıyor.

Bankacılık ve sigorta hisselerine güven devam ediyor

Banka hisseleri arasında TSKB %60,49, Yapı Kredi %55,55 ve Şekerbank %58,03 oranında yükseliş beklentisiyle dikkat çeken diğer hisseler arasında bulunuyor. Anadolu Sigorta %61,46, Anadolu Hayat Emeklilik %52,16 hedef fiyatlarla sigorta sektöründe güçlü bir beklenti oluşturuyor. Ford Otosan %58,95, Otokar %59,30 yükseliş potansiyeli ile aracı kurumların öneri listesinde yer alan diğer hisseler olarak dikkat çekiyor. Coca-Cola İçecek %51,54, Anadolu Efes %74,60 ile tüketim sektöründe güçlü beklentiler sunuyor. Yüksek hedef fiyat beklentileri, yatırımcıların 2025’te farklı sektörlerde çeşitlendirmeye giderek getiri potansiyelini artırma olasılığını büyütüyor.

ZEYNEP’E SOR

CARİ ORAN MI, BORÇLANMA ORANI MI?

Cari oran; kısa vadeli, risk düşürür, güvenilirlik. Düşük kârlılık riski, yatırımı kaçırma riski, büyüme kısıtlılığı, aşırı koruyuculuk.

Borçlanma oranı; büyüme fırsatı, düşük sermaye gereksinimi, getiriyi büyütme. Finansal risk, nakit akış sorunu, kredi notu düşmesi, güven azalması.

İştiraki üzerinden İngiltere’de iş aldı. Proje, işe başlama bildiriminden itibaren 39 ayda bitecek

Enka geçtiğimiz ocakta İngiltere’de bir proje aldığını açıklamıştı. Son gelişmeyi öğrenebilir miyim?/Mustafa Savaşer

Mustafa, inşaat sektöründe faaliyet yürüten kimi şirketler, yurt dışında büyük ölçekli projelerde önemli roller üstlenmekte. Enka İnşaat da bu firmalardan birisi. Şirket, ocak ayında yaptığı açıklamada %100 iştiraki Enka UK Construction üzerinden İngiltere’de iş aldığını duyurdu. İştirakin yaptığı anlaşma çerçevesinde, Kuzey Batı İngiltere’deki Ellesmere Liman Bölgesi Stanlow Rafineri’sinde inşa edilecek olan düşük karbonlu hidrojen üretim tesisinin işleri gerçekleştirilecek. Toplam 529 milyon sterlin değerindeki proje için ön çalışmalar başlatıldı. Proje, iş sahibinin başlama bildiriminden itibaren 39 ayda tamamlanacak.

2025’te adet bazında yurt içinde düşüş, ihracatta yatay bir seyir bekliyor. Daralma öne çıkıyor

Türk Traktör’ün bu yıl ne kadar satış yapacağına ilişkin herhangi bir bilgi var mı? / Özge Türkmen

Özge, traktör sektörünün önde gelen üreticilerinden biri konumundaki Türk Traktör, sektör dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri nazara alarak 2025 beklentisini yatırımcısı ile paylaştı. Açıklamadan yurt içi satışlarda küçülme beklentisinin öne çıktığı gözleniyor. Geçtiğimiz yıl ithalat dahil yurt içi toplam satışları 31.974 adet idi. Yurt dışı satışları da 12.516 adet olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise iç piyasada ithalat dahil 23.000 - 28.000 adet traktör satışı bekliyor. En iyi ihtimalle %12 düşüş bekliyor. İhracatı ise 11.000 - 13.000 adet aralığında beklerken geçen yıl ile paralellik söz konusu. Beklenti küçülmenin devamı yönünde.

YATIRIM FONLARI

Türkiye Hayat ve Emeklilik’in TJY Fonu, dengeli yatırımıyla yıllık %55 getiri sağladı

TJY Üçüncü Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu, özellikle 46 yaş ve üstü yatırımcılar için tasarlanmış bir fon olarak öne çıkıyor. Toplam değeri 412.997.197 TL olan TJY, hisseye %23,77, finansman bonolarına %10,57 ve vadeli işlem nakit teminatlarına %28,66 oranında yatırım yaparak geniş bir çeşitlendirme sağlıyor. Risk değeri 3 olarak belirlenen fon, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için dengeli bir seçenek sunuyor. Son bir yılda %55,01 getiri sağlayan TJY, piyasa koşullarına uyumlu esnek yapısıyla dalgalanmalara karşı dayanıklı bir strateji izliyor. Fonun çeşitlendirilmiş yapısı, yatırımcıların farklı varlık sınıflarına katılmasını sağlarken, büyüme odaklı bir yaklaşımla reel getiri hedefliyor. TJY fonu, güvenli ve uzun vadeli yaklaşım sergileyen yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, %58,91 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 13 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 130.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50, bileşik faizi ise %58,91’e denk geliyor. 119 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %16,30 olacak.

%50 YILLIK BASİT FAİZ

14 Şubat tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,51 seviyesinde bulunuyor. Ereğli Tekstil, çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 5,49 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 14 Şubat 2025 olurken vade tarihi 13 Haziran 2025 olacak. Piyasada TRFERTT62523 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALFA ENERJİ

Büyüme hedefiyle hareket ediyor. Bünyesinde 11 GES olan Aydost Enerji’yi almak için imza attı

Alfa Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedefi kapsamında yeni bir satın alma anlaşmasına imza attı. Şirket, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı yapan Aydost Enerji’nin paylarını devralmak için tek hâkim ortağı ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İmzalanan hisse devir sözleşmesine göre, alım işlemi 13.225.000 dolara gerçekleştirilecek. Antalya’da faaliyet gösteren Aydost Enerji’nin bünyesinde toplam 11 güneş enerji santrali bulunduğu belirtildi. Santrallerin toplam kurulu gücü 13.127 MWp seviyesinde bulunuyor. Devrin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu’nun onayı gerekiyor. İlgili kurumdan onay alınması sonrasında devir süreci tamamlanacak. Alfa Enerji, söz konusu satın alma ile yenilenebilir enerji alanındaki portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

VERUSA HOLDİNG

Hissedarı olduğu şirket, Sakarya’daki arsasını satarak Yalova Avrasya OSB’de tesis kuracak

Verusa Holding’in %40,75 oranında pay sahibi olduğu Aldem Çelik, Sakarya Arifiye’de bulunan arsasını 57.000.000 TL bedelle sattı. Satış işlemi, şirketin stratejik varlık yönetimi ve sermaye yapısını güçlendirme planları çerçevesinde gerçekleştirildi. Aldem Çelik, büyüme hedefl eri doğrultusunda üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir fabrika yatırımına gitmeyi planladığı belirtildi. Aldem Çelik, gerçekleştirmeyi hedeflediği yatırım kapsamında, Yalova Avrasya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 68.892 m2 büyüklüğünde bir arsa üzerinde yeni tesis inşasına başlayacak. Şirket, söz konusu yatırımla üretim verimliliğini artırmayı ve sektördeki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Performansına bağlı olarak Verusa Holding’in kazancında da artış olabilecek.

İNTEMA İNŞAAT MALZEMELERİ

Bina sahibi yapıyı güçlendirmedi. Deprem güvenliği nedeniyle Nişantaşı mağazasını kapatacak

İntema İnşaat ve Malzeme, Nişantaşı’ndaki mağazasının faaliyetlerine son verecek. Kapatılma gerekçesi olarak, mağazanın yer aldığı binanın deprem güvenliği açısından yetersiz olmasını gösterdi. Güçlendirmeyle ilgili bina sahibi ile uzlaşmaya varamayınca, güvenlik kaygısıyla mağazanın kalıcı olarak kapatılmasına karar verdi. Tahliye mart ayı sonunda tamamlanacak. İntema, mağazanın kapatılmasının operasyonel süreçlere etkisini minimize etmek amacıyla faaliyetlerini diğer mağazalardan sürdürecek. Yeni bir mağaza açılışı için alternatif lokasyon çalışmaları ise sürüyor. Kapatma süreciyle ilgili tahliye giderlerinin yaklaşık 300.000 euro seviyesinde olması öngörülüyor. Ancak bu durumun kârlılığa uzun vadede önemli bir etkisinin olmayacağı belirtildi.