HABER ANALİZ / NAKİT POZİSYONU

Yüksek faiz ortamında öne çıkan şirketler

Faiz oranlarının yüksek seyrettiği piyasa şartlarında, hazır değerleri yüksek şirketler öne çıkıyor. BIST 100 Endeksi’nde yer alan ve piyasa değeri 10 milyar TL’yi aşan şirketler arasında, hazır değerlerin toplam aktiflere oranı yüzde 20’nin üzerinde olan sadece sekiz şirket bulunuyor. Bu sekiz şirketi ve performanslarını inceledik. Faizlerin yüksek seyrettiği ortamda şirketlerin nakit değerleri çok daha fazla önem kazandı. Bu hafta hazır değerler kalemi aktifler içerisinde yüksek olan piyasa değeri güçlü BIST 100 Endeks kapsamındaki sanayi şirketlerini inceledik. Borsa Endeksine dahil şirketler içerisinde piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan ve hazır değerleri aktifler içerisinde yüzde 20’den fazla olan sadece 8 şirket bulunuyor. Bu şirketler içerisinde Türk Traktör, aktifler içindeki %37,99’luk payı ile ilk sırada yer alıyor. Şirketin 90 milyar TL piyasa değeri bulunuyor. Mavi Giyim ise %34,93’lük Hazır Değer/Aktif Oranı ile öne çıkan ikinci şirket. Tofaş Fabrika, otomotiv sektöründe güçlü nakit pozisyonu ile dikkat çekiyor. Şirketin Hazır Değerler/Aktif Oranı %31,54 seviyesinde.

Getirileri yüksek hisseler

Nakit güçleri ile öne çıkan borsa şirketleri getiriyle de öne çıkıyor. Uzun vadeli seyrinde Tüpraş’ın son bir yılda %47,86, iki yılda %180,97 ve üç yılda %301,44’lük dolar bazında getirileri dikkat çekiyor. Öte yandan Mavi Giyim›in iki yıllık %305,52›lik ve üç yıllık %265,21›lik getirileri de şirketin getiri performansını gösteriyor. Türk Traktör ise dolar bazında %140,33’lük getiri ile öne çıkanlar arasında. Otokar, Turkcell, TAB Gıda, Boğaziçi Beton Sanayi nakit pozisyonları ile listede dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor.

İstikrarlı getiri önemli

Şirketlerin büyüme potansiyelleri ve sağladıkları istikrarlı getiriler tercih edilmeleri noktasında da önem kazanıyor. Bu anlamda güçlü nakit pozisyonu olan şirketler yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edecektir.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

YATIRIMDA FIRSATLAR VE RİSKLER

Sevgili Okurlar, Paranın Yönü Sayfaları ile sizlere kapsamlı ve geniş bir yatırım rehberi sunuyoruz. Sayfa içeriklerimizde hisse senetlerinden, döviz kurlarına, tahvilden yatırım ve emeklilik fonlarına kadar oldukça detaylı içeriklere yer veriyoruz. Bu hafta manşet haberimizde faizlerin yüksek seyrettiği ortamda hazır değerleri güçlü şirketleri ele aldık. Yüksek faiz ortamı, piyasalar için belirsizlikler yaratırken, bu durumdan avantaj sağlayabilecek şirketlerin hangileri olduğu üzerinde durduk. Yatırımcıların karar verme sürecinde önemli olan bir diğer konu ise “sektör mü yoksa şirket mi”.

Büyüyen sektörlerdeki şirketlere yapılan yatırımlar ile düşük ve yüksek risk kavramlarını irdeledik. Bu bağlamda, inşaat sektörünün geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı daralmaya ve beklenen canlanmaya dair analizlerimizle yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Borsanın Bilge Baykuşu (BBB) Köşemiz, “Acele etme, düşersin!” başlığı ile yatırımda riskleri ve fırsatları anlatıyor. Ayrıca, kamu sektöründe çalışan bir okurumuzun uzun vadeli fon sepeti konusundaki sorusuna yönelik olarak, Zeynep’e SOR köşemizde uzun vadeli yatırımların önemine ve hisse ağırlıklı fonların potansiyeline dikkat çektik.

Uzun vadeli yatırımlar, yatırımcılara daha rahat risk alma olanağı sunar ve olası düşüşlerde portföyünün toparlanmasına fırsat verir. Yabancı yatırımcıların borsadaki payındaki artış, borsanın 200 günlük ortalamasının test edilmesi ve endeksin yönünün yukarı çevrilmesi gibi piyasa hareketleri de analizlerimiz arasında yer alıyor. Bu tür veriler, seçim sonrası piyasaların nasıl bir yol izleyebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Haftanın önemli şirket haberlerine de geniş yer verdiğimiz sayfalarımızda, Arçelik’in globalleşme stratejisi, konkordato sürecindeki Seranova Seramik, ihale kazanan Ekos Teknoloji gibi şirketlerin stratejik kararları ve piyasadaki etkilerini ele alıyoruz.

Faiz oranlarındaki artışın borçlanma maliyetlerine etkisi, kur endişeleri, emeklilik fonlarına olan ilgi ve fon piyasasındaki trendler gibi konuları da yatırımcıların bilgisine sunuyoruz. Paranın Yönü Sayfaları, yatırım dünyasındaki en son gelişmeleri, detaylı analizleri ve piyasa trendlerini siz değerli okurlarımıza ulaştırmaya devam edecek. Yatırım kararlarınızda size rehber olmayı umuyor, başarılı bir yatırım yolculuğu diliyoruz. İyi okumalar.

ZEYNEP’E SOR

SEKTÖR MÜ, ŞİRKET Mİ?

Sektör; büyüyen sektördeki şirketlere yatırım. Daha fazla çeşitlendirme, düşük risk, istikrarlı getiri. Şirket; belirli bir şirketin performansını önemseme. Yakından takip gerektirir. Çeşitlilik az, yüksek getiri, yüksek risk içerir.

İnşaat sektöründeki daralmadan olumsuz etkilendi. Yılın ikinci yarısında canlanma bekleniyor

Cusan hakkında yorumunuzu alabilir miyim ? / Şevket Tülgen Şevket, Çuhadaroğlu Metal, alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir şirket.

Firma; cephe, kapı ve pencereler için alüminyum sistemler üretiyor. Bu anlamıyla inşaat sektöründeki gelişmelerden doğrudan etkilenen bir yapıya sahip. Sektör, 2023 yılında sıkılaştırma politikasının etkisiyle daraldı. Bu yılın ilk yarısına kadar da yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor. İşin olumlu tarafı sektördeki aktörlerin yılın ikinci yarısında büyüme yönünde öngörüleri var. Aynı şekilde yıl genelinde de inşaat sektörünün genel ekonominin üzerinde büyüme sergilemesi bekleniyor. Son dört yılda kârını düzenli olarak büyüten Çuhadaroğlu Metal, 2023’ün dokuz aylık döneminde hasılatını %33,3 düşürdü. Satışlardaki düşüşe rağmen giderlerindeki artış esas faaliyet kârını ciddi şekilde eritti. Buna finansman giderleri de ilave olunca dönem sonunda zarar yazdı. Firmanın faaliyetlerinde 2023’ün son çeyreğinde önemli bir değişim olmaması halinde yıl sonunda da zarar yazması sürpriz olmayacak. Sektördeki daralmadan şirketin etkilendiği anlaşılıyor. Öte yandan yılın 2. yarısında sektörün canlanması halinde şirketin kârlı yapısına dönmesi mümkün olabilecek.

Daha rahat risk alabilirsin. Yeter ki bekleyecek kadar zamanın olsun

Kamu kurumunda çalışıyorum. Fon alacağım ama kafam karışık. Uzun vadeli fon sepeti istiyorum. Risk de alabilirim/ Adem Ağrıdağ

Adem, uzun vadeden kast ettiğin en az beş yıl olmalı. Böylece daha rahat risk alma olanağına sahip olursun. Olası düşüşlerde portföyünün toparlanabilmesi için gerekli zaman dilimine ihtiyacın olabilir. Uzun vadede buna fırsat bulursun. Risk alabilme kapasiten olduğuna göre hisse ağırlıklı fonlar önemli bir seçenek olacaktır. Hisse fonlar, yüksek risk içeren ancak uzun vadede daha yüksek getiri potansiyeline sahip fonlar arasındadır. Tabi bu tür fonlar kısa vadede daha fazla iniş çıkışlar sergilediklerini hatırlatmamda yarar var. Uzun vadeli fon sepeti oluştururken, farklı sektörlere ve yurt dışına yatırım yapan fonlarla portföyünü çeşitlendirmen iyi olur. Böylece belli bir sektör veya sadece yurt içi riskini almamış olursun. Diğer taraftan şimdilerde olduğu gibi faizin yükseldiği süreçlerde portföyüne sabit getirili fonları da alman yerinde olur. Sabit getirili yatırımlar, hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenir ve portföyün toplam riskini dengeler. Ayrıca para piyasası fonları gibi likit fonlar, kısa vadede paraya ihtiyaç duyduğun noktada önemli bir işlev görebilecektir.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Kurumsal yatırımcıların paylarında gözlenen farklılaşmalar piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip. Emeklilik fonlarında ve yabancı paylarında artış yaşanırken yatırım fonlarının paylarında düşüş gözleniyor. Son açıklanan veriler de yabancıların alımlarını destekliyor. Yurt dışında yerleşik kişiler beş haftalık satışın ardından alıma geçti. Yabancı geçen hafta 429 milyon dolarla 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirdi.

Yabancıların borsadaki payı ise yüzde 37,79 seviyesinde. Yabancı payı 27 Şubat tarihinde 35,67'e kadar geriledikten sonra yükselişte. Borsada dolar bazında 200 günlük ortalama test edildi ve endeks yönünü yukarı çevirdi. Endeks 200 günlük ortalamayı destek yapacaktır. Seçim sonrası bu seviyeler en düşük seviyeler olarak kalabilir.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Holding, Arçelik, Odaş Elektrik, Kozal Altın, Akbank hisselerinde paylarını artırdı. Yabancı yatırımcılar Gübre Fabrikası, Enka İnşaat, Emlak Konut GMYO, Kontrolmatik Teknoloji, Kardemir (D) hisselerinde paylarını azalttı. Kurumsal Fonlar Enka İnşaat, Yapı Kredi Bankası hisselerinde paylarını artırdı. Kurumsal Fonlar Odaş Elektrik,Emlak Konut GMYO, Petkim, Sabancı Holding ve Arçelik hisselerinde paylarını azalttı.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

■ Inveo Yatırım’ın özvarlık kârlılığında daralma 2023 yılında 1,12 milyar TL kâr açıklayan Inveo Yatırım Holding, önceki yılın 2,03 milyar TL’lik kârına kıyasla bir düşüş yaşadı. Şirketin özsermaye kârlılığı da %19,38’e gerileyerek, geçen yılki %62,93’lük seviyenin altında kaldı.

■ Doğuş GMYO’da kâr düşüşü Doğuş GMYO’nun 2023/12 dönemi kârı, 1,85 milyar TL ile bir önceki yılın 3,96 milyar TL’lik kârının altında gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı %30,82 olarak kaydedildi, bu oran geçen yıl %144,92 idi.

■ TSKB GMYO’da azalan kârlılık TSKB GMYO, 2023’te 358 milyon TL kâr açıkladı, bu rakam önceki yıla göre düşüş göstererek geçen yılki 982 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin özsermaye kârlılığı da %11,30’a indi.

■ Enka İnşaat’ta kârda artış Enka İnşaat, 2023/12 döneminde 16,97 milyar TL kâr ile önemli bir artış gösterdi ve bir önceki yılın 1,96 milyar TL’lik kârını katladı. Şirketin özsermaye kârlılığı ise %10,08 olarak gerçekleşti.

■ Borusan Yatırım’da özvarlık kârlılı %12,69 Borusan Yat. Paz., 2023’te 2,27 milyar TL kâr elde etti ve geçen yılki 1,23 milyon TL’nin üzerine çıktı. Bununla birlikte, şirketin özsermaye kârlılığı %12,69’a düşerek geçen yılki %15,10’luk oranın altında kaldı.

■ Lokman Hekim’de özsermaye kârlılığı %29 Lokman Hekim Sağlık, 2023’te 322 milyon TL kâr açıkladı, bu rakam önceki yılın 316 milyon TL’lik kârına yakın bir performans. Özsermaye kârlılığı ise %28,84 ile önceki yılın %54.07’sine kıyasla düşüş gösterdi.

■ Fade Gıda’da kârlılık arttı Fade Gıda›nın kârı, 2023/12 döneminde 128 milyon TL›ye yükselerek geçen yılki 43 milyon TL›lik kârın neredeyse üç katına çıktı. Şirketin özsermaye kârlılığı %14,16 ile önceki yılın %7,95›lik oranını ikiye katladı.

■ Sasa Polyester’de özvarlık kârlılığı %34 Sasa Polyester, 2023’te 18,19 milyar TL kâr açıkladı. Ancak bu, önceki yılın 22,75 milyar TL’lik kârının altında kaldı. Özsermaye kârlılığı %34,21 ile geçen yılın %101,83’lük oranına göre düşüş gösterdi.

■ Ford Otosan kârını artırıyor Ford Otosan, 2023/12 döneminde 49,06 milyar TL kâr ile önceki yılın 27,73 milyar TL’lik kârını aştı. Şirketin özsermaye kârlılığı %79,03 olurken, geçen yılki %90,49’luk oranın biraz altında gerçekleşti.

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

İhaleler, davalar ve yeni açılımlar

Bu hafta, borsada işlem gören şirketler, çeşitli sektörlerdeki stratejik kararlar, ihaleler ve imzalanan sözleşmelerle öne çıktı. Yerel ve uluslararası alanda atılan adımlarla enerji, teknoloji, spor ve dayanıklı tüketim gibi alanlarda dikkat çeken gelişmeler, ekonomiye ve sektörel gelişmelere katkı sağlıyor.

Haftanın dikkat çeken en önemi gelişmesi Arçelik cephesinde geldi. Arçelik'in globalleşme stratejisi kapsamında tüm operasyonlarını Beko markası altında birleştirme kararı, şirketin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak görülmeli. UMPAŞ Holding'in bağlı iştiraki Seranova Seramik, konkordato sürecinde önemli bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. Bu durum, şirketin mali yapısı ve geleceğine dair ipucu sunuyor. Diğer taraftan Ekos Teknoloji, AYEDAŞ tarafından düzenlenen ihalede en uygun teklifi sunarak, gelir ve karlılıkta önemli bir artışın sinyallerini verdi.

Kontrolmatik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaledeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu, şirketin finansal performansını ve kamu sektöründeki varlığını olumlu yönde etkileyecek bir gelişme. Forte'nin Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen zararlı ve virüs yazılımlara karşı ihalede elde ettiği başarı ise, şirketin teknoloji sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Sönmez Pamuklu'nun tesislerinde tamamlanan modernizasyon süreci, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım.

Fenerbahçe Futbol'un aldığı stratejik kararlar, hem sportif durumunu hem de finansal yapısını etkileyebilir. Beyaz Filo'nun araç satışlarındaki artış, şirketin otomotiv sektöründeki yerini güçlendirirken, Doğu Aras Enerji'nin enerji satış anlaşmaları, gelir ve karlılık üzerinde önemli bir etkiye sahip. Son olarak, Bilici Yatırım'ın yeni iş alanlarına yönelmesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini artırıyor.

Bu haftanın dikkat çeken şirket haberleri, borsada işlem gören şirketlerin yerel ve global pazarlarda gerçekleştirdiği adımların, ekonomiye ve sektörel gelişmelere nasıl katkı sağladığını gösteriyor. Gelişmeler, yatırımcıların ve iş dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu hafta enerji, teknoloji, spor ve dayanıklı tüketim sektörlerinde önemli kararlar, ihaleler ve anlaşmalar öne çıktı

UMPAŞ

Bağlı iştirakinin konkordato davası sürüyor. Anlayana lafın tamamına ne gerek

Umpaş Holding’in %99,99 bağlı iştiraki Seranova Seramik’in 2022 yılında açtığı konkordato talebine yönelik dava devam ediyor. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada duruşma, 11 Haziran 2024 tarihine ertelendi.

Konkordato, mali zorluk içindeki şirketlerin iflas etmemek için başvurduğu bir yol. Bu şekilde şirket borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam edebiliyor. Mahkemenin karar vermesi halinde borçlu, plan dahilinde alacaklılara ödeme yaparak ticari varlığını toparlayabilir. Umpaş’ın geçmiş yıl zarar toplamı 180,17 milyon TL seviyesinde ve özsermayesi ekside bulunuyor.

EKOS TEKNOLOJİ

Kazandığı ihale için sözleşme imzalayacak. Gelirdeki artış kârı destekleyecek

Ekos Teknoloji, AYEDAŞ tarafından düzenlenen Gazlı Hücre & Köşk Standart Alımı İşi ihalesinde 2.150.000 dolar ile en uygun teklifi verdi. İhale tutarı, güncel kurdan 68.669.280 TL’ye denk geliyor. Sözleşmenin beş iş günü içerisinde imzalanması bekleniyor.

Şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali dönemde hasılatını %179,33 oranında artırırken 584,4 milyon TL’ye çıkardı. Hasılattaki artış dönem sonu ana ortaklık kârını %69,63 artırarak 104,12 milyon TL’ye çıkardı. Kazanılan bu ihale ile şirketin gelirinin 2024 yılında da artacağına dair önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

ARÇELİK

Yıllar önce bünyesine katmıştı. Şimdi de o markanın çatısı altında operasyonlarını birleştirecek

Arçelik, globalleşme stratejisi kapsamında dünya genelindeki tüm operasyonlarını ve çalışanlarını Beko markası altında birleştirme kararı aldı. Bu hamle ile şirket, tek bir marka çatısı altında global faaliyetlerini koordine edecek ve marka kimliğini güçlendirecek. Türkiye'deki faaliyetlerinde ise Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure gibi yerel markalarla devam edecek.

Bu kararla, Beko'nun küresel bir marka olarak varlığını ve etkisini artırmayı hedefliyor. Beko, 57 ülkedeki iştiraki ve 13 ülkede bulunan 45 üretim tesisi ile geniş bir küresel ağa sahip. Firma bu adımla uluslararası pazarda daha güçlü ve tanınır bir marka olmayı hedefliyor.

KONTROLMATİK

Çevre Bakanlığından 13,2 milyon dolarlık iş aldı. Finansmanı uluslararası İmar Bankasından

Kontrolmatik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ihaleyi kazandı. Toplam tutarı kdv hariç 13.238.000 dolar olan “Enerji Verimliliği Tadilat İşi” ile ilgili sözleşme imzalandı. Proje, uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanlı olarak yürütülecek.

Kontrolmatik’in bu işi alması kamu sektöründe artan şekilde bir rol üstlenme olasılığını da güçlendirecektir. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %112 artırırken ana ortaklık kârını da %184 büyüterek 553,7 milyon TL’ye çıkardı.

FORTE

İhalelerdeki başarısı gelirini artırıyor. Gelirdeki artış kârına olumlu yansıyor

Forte, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalede en iyi fiyat teklifi vererek ilk sırada yer aldı. Zararlı yazılımların saldırısının önlenmesiyle ilgili İhalenin bedeli KDV hariç 48.698.585 TL olarak açıklandı. Şirket, sözleşme imzaladığında ayrıca açıklamada bulunacak.

Forte, yaptığı açıklamalarla kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelerde belli bir başarıyı yakaladığını gösteriyor. Şirketin mali başarısı da bunu teyit ediyor. Son paylaştığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında hasılatı %79,27 oranında artarak 294,49 milyon TL’ye çıktı. Hasılattaki performans dönem sonu ana ortaklık kârını %186 büyüterek 91,28 milyon TL’ye yükseltti.

SÖNMEZ PAMUKLU

Makinaların kurulumu İki yılı buldu. Kârı artırmak için elini çabuk tutsa fena olmaz

Sönmez Pamuklu, üretim tesislerindeki makinaların modernizasyonu ve kapasite artırımı amacıyla 2022 yılında başlattığı yatırım sürecini tamamladı. Bu kapsamda, planlanan makinaların son etabının alımı, montajı ve finansmanının tamamlandığı belirtildi.

Şirket bu gelişmeyle üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Üretim süreçlerini optimize ederek müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Öte yandan son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %20 büyütürken dönem sonu ana ortaklık kârı %14,81 gerileyerek 90,06 milyon TL’ye indi.

FENERBAHÇE FUTBOL

Beklentilerinin görülmesini istiyor. Önümüzdeki iki sezon Türkiye Kupasına katılmayabilir

Fenerbahçe Futbol Kulübü, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda önemli kararlar aldı. Kulüp, 7 Nisan günü yapılacak Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesini ve yabancı hakemlerin görev almasını istedi. Talebin kabul edilmemesi halinde de Futbol U 19 takımı ile maça katılacak.

Kulüp ayrıca, önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı alarak gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verdi. Kulüp bu duruşuyla, Türk futbolundaki yönetim ve hakemlik konularına dikkat çekmek istiyor. Fenerbahçe Futbol’un hisseleri ise 19 Şubat’tan bu yana düşüyor.

BEYAZ FİLO

Geçtiğimiz yıl hasılatını ve kârını büyüttü. Bu yılın ilk çeyreğinde de büyüme sürüyor

Beyaz Filo, yılının ilk çeyreğinde, 2.815 olan sıfır kilometre araç satış adedini yaklaşık %66 artırarak 4.663’e yükseltti. Aynı dönemde pazardaki artış %25,23 seviyesinde gerçekleşti. Beyaz Filo bu süreçte sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergiledi.

Gerçekleştirilen satışlar, Beyaz Filo'nun otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki payının %1,58'e yükselmesini sağladı. Bu oran geçen yılın ilk çeyreğinde %1,19 idi. Şirket yıl sonu için belirlediği satış, hasılat ve karlılık hedeflerine ulaşabileceğini belirtti. Öte yandan, 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %84 artırırken dönem sonu kârını %239,5 büyüterek 77,9 milyon TL’ye çıkardı.

DOĞU ARAS ENERJİ

Gelirini artarken kârı da büyüdü. Ancak kârı asıl büyüten maliyetlerdeki düşüş

Doğu Aras Enerji, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende üzerinden toplamda 496.800 MWh enerji satışı anlaşması gerçekleştirdi. Üç farklı şirketle yapılan anlaşma Nisan 2024 dönemini kapsıyor. Toplam tutarı KDV hariç yaklaşık 1.065.639.588 TL olarak belirlendi.

Yapılan anlaşmalar Aras Elektrik Perakende’nin cirosunu ve karlılığını olumlu yönde etkilerken bundan Doğu Aras Enerji’nin de istifade etmesi mümkün olacak. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %22,22 oranında artırırken dönem sonu kârı %162,91 oranında büyüyerek 2,28 milyar TL’ye yükseldi. Kârın büyümesinde maliyetlerdeki düşüş etkili oldu.

BİLİCİ YATIRIM

Yeni gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Elektrik ve lojistikte yoğunlaşmayı düşünüyor

Bilici Yatırım'ın Yönetim Kurulu, mevcut tekstil alanındaki faaliyetlerinin ötesine geçerek yeni iş alanlarında büyüme ve genişleme amaçlı kararlar aldı. Şirket elektrik ihtiyacını karşılamak ve fazla üretimin satış yoluyla değerlendirilerek gelir elde edilmesi amacıyla mevcut güneş enerjisi santralinin kapasitesi artırılacak.

Şirket ayrıca arazi GES projeleri ile lojistik iş alanında yeni fırsatların değerlendirilmesi için fizibilite çalışmalarında bulunacak. Alınan kararlar şirketin iş portföyünü çeşitlendirme ve yeni gelir akışı sağlama hedefini gösteriyor. Çalışmaların sonuç vermesi halinde gelirini büyütmesi söz konusu olacaktır.