Yüksek kâr elde edenler yatırımcısına kazandırdı

BIST 100 Endeksi’ne dahil 11 şirket, sermayesinin 10 katından fazla kârlılığıyla güçlü yükselişler sergiledi. Performansıyla dikkat çeken bu şirketler ağırlıklı olarak otomotiv, havacılık ve bankacılık sektöründe yer alıyor.

BIST 100 Endeksi son dönemde dalgalanmalar gösterse de sermayesine göre kârlı şirketler yatırımcısına kazandırıyor. Söz konusu şirketlerin kârlılıkları sermayesinin 10 katına kadar ulaşırken getiriler de son beş yılda ortalama yüzde 1.932 oranında gerçekleşti.

Otomotiv ve havacılık yüksek

Ege Endüstri, Ford Otosan ve THY, sermayelerinin 5 katından fazla net kâr açıklayarak dikkat çekti. Ege Endüstri, 3,15 milyon TL sermayeye karşılık 853 milyon TL net kâr ile ilk sırada yer aldı. Ford Otosan 38,8 milyar TL net kâr ile artış gerçekleştiren bir diğer firma oldu. Havacılık sektöründe THY, Pegasus ve TAV Havalimanları sermayelerine göre yüksek kâr açıklayan şirketler arasında bulunuyor.

Garanti Bankası ve Anadolu Sigorta, sermayelerinin 20 katına yaklaşan net kâr rakamlarıyla yatırımcılara büyük kazanç sağladı. Garanti Bankası 92 milyar TL net kâr açıklarken, Anadolu Sigorta 10,8 milyar TL kâr ile güçlü bir performans sergiledi. Bankacılık sektöründe Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank da sermayelerine kıyasla yüksek net kâr açıkladı.

Son 5 yılda halka arz olan şirketlerden Mia Teknoloji, Astor Enerji ve LDR Turizm, sermayelerine oranla yüksek kâr açıklayan diğer şirketler oldu. Bu grupta sermayesine göre en yüksek kâr artışını TAB Gıda gerçekleştirdi.

ZEYNEP’E SOR

BÜYÜME HİSSSİ Mİ, DEĞER HİSSESİ Mİ?

Büyüme hissesi; yüksek getiri, geleceğe odaklanma, sermaye kazancı. Yüksek risk, yüksek volatilite, düşük temettü, ekonomik daralmada zorlanma.

Değer hissesi; düşük risk, temettü geliri, krizlere dayanıklılık, düşük volatilite. Düşük Büyüme, güven ve sabır gerekliliği, yanlış değerlendirme riski.

Para cezasını geri alması için başvuruda bulundu. Sonuç alamazsa yargı yoluna gidecek

BİM’in Rekabet Kurumu’nun verdiği para cezasına karşılık nasıl bir yol izleyeceği belli oldu mu? /Yücel Türkler

Yücel, Rekabet Kurumu’nun para cezaları, şirketlerin rekabet kurallarına uygun hareket etmemeleri halinde gündeme gelen yaptırımlardır. Ancak, bu cezaların uygulanma sürecinde hukuki itiraz hakları da bulunmaktadır. BİM’e Rekabet Kurumu 1,3 milyar TL’lik bir ceza kesti. Erken ödeme seçeneğiyle bu ceza 971,9 milyon TL’ye inmekte. BİM ise cezaya dayanak olan personelin şirket kararlarını etkilemeyecek pozisyonda olduğunu belirterek para cezasının yersiz olduğunu açıkladı. Bu çerçevede öncelikle Rekabet Kurumu’nun verdiği kararı geri alması için itirazda bulundu. Sonuç alamaması halinde ise süreci yargı yoluna taşıyacağı anlaşılıyor

Düzenli kâr payı veriyor. Dağıtacağı temettü oranı, önceki ödemelerin üst seviyesine yakın

Anadolu Hayat’ın geçmiş yıllardaki temettüsü nazara aldığında bu yılki ödemeyi nasıl görüyorsunuz? / Soner Çoban

Soner, enflasyondan kaynaklı olarak Anadolu Hayat’ın önceki yıllara göre daha fazla temettü verdiği gözleniyor. Ancak dağıtım oranı itibariyle önceki marjları çerçevesi içinde bulunuyor. 2024 faaliyet döneminde 4,3 milyar TL kâr elde ederken, dağıtacağı toplam kâr tutarı 2,5 milyar TL olacak. Dağıtım oranı ise %58’e denk geliyor. 2020’den bu yana gerçekleştirilen dağıtım oranı %36 ile %78 arasında değişiyor. Bu itibarla önceki dağıtım oranlarının tavan seviyeye daha yakın duruyor. Öte yandan hisse başına ödenecek kâr payı net 4,94 TL olarak açıklandı. Firmanın gelir ve kârındaki artış ise hisseyi destekliyor. Son bir yılda %116 yükseldi.

YATIRIM FONLARI

NN Hayat ve Emeklilik’in NHN Fonu, esnek portföy yapısıyla son beş yılda %1454 kazandırdı

İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (NHN), yatırımcılara hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda çeşitlendirilmiş bir portföy sunarak uzun vadeli büyüme hedefliyor. Toplam değerinin %29,88’ini yabancı hisselere, %17,30’unu yerli hisselere, %11,82’sini kıymetli maden kamu kira sertifikalarına yönlendiriyor. Fonun toplam 2,57 milyar TL portföy büyüklüğü ve 31.994 yatırımcısı bulunuyor. Esnek yatırım stratejisi, değişen piyasa koşullarına hızlı adapte olmasını olanak tanıyor. Hem hisse hem de kıymetli madenlere yapılan yatırımlar, konjonktüre bağlı dalgalanmalardan daha az etkilenmesine olanak veriyor. Son bir yılda %51,16 ve son beş yılda %1.432 oranında getiri sağladı. Uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar için çeşitlendirilmiş yapısıyla seçenek sunuyor.

TAHVİL

Hepsi Finansman, %47,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Hepsi Finansman, 03.03.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %43 olurken, bileşik faizi %47,61’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 183 gün vadeli olup ödeme tarihi 03.09.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %21,56 olacak.

%43 YILLIK BASİT FAİZ

4 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,73 seviyesinde bulunuyor. Hepsi Finansman’ın çıkardığı bononun yıllık %43 basit faiz oranı, TLREF’in 1,73 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 04.03.2025 olurken vade tarihi 03.09.2025 olacak. Bono piyasada TRFHEPS92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FM İZMİT PİSTON

Talep artınca ana ortağından üretim hattı kiraladı. Kira bedeli kullanıma göre değişecek

FM İzmit Piston, 2025 yılı üretim programı kapsamında artan müşteri taleplerini karşılamak için ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bu nedenle ana hissedarı FM Powertrain’den bir üretim hattını kiralayacağını belirtti. Üretim hattının aylık kira bedeli KDV hariç 430.000 TL olarak belirlenirken kullanım oranına bağlı olarak kira bedeli değişkenlik gösterecek. Otomotiv sektörü, artan talep dönemlerinde esnek üretim kapasitesi sağlayabilen firmalar için rekabet avantajı sağlıyor. Şirketin, FM Powertrain ile aynı tesis alanında olması, nakliye maliyetlerini düşürerek operasyonel verimliliği artıracak. Ayrıca, FM Powertrain’in otomotiv endüstrisine uygun teknik altyapı ve standartlara sahip olması, üretim süreçlerinde kalite ve süreklilik sağlayacak.

KONTROLMATİK

Ortağı %2,99 payı işlem görür tipe dönüştürecek. Alınacak kredilerde teminat gösterecek

Kontrolmatik’in %6 hissedarı KMT Teknolojik, şirkete uzun vadeli finansman olanaklarını daha uygun koşullarda sağlayabilmek için sahip olduğu 19,45 milyon adet hisseyi borsada işlem görebilir hâle gelmesi için MKK’ya başvuruda bulunduğunu duyurdu. Miktar, Kontrolmatik’in çıkarılmış sermayesinin %2,99’una denk geliyor. Hisselerin işlem görebilir hâle getirilmesi genellikle ortaklara finansal esneklik sağlarken, teminat olarak kullanmak veya gelecekte satışa konu edebilme olanağı veriyor. Kontrolmatik’in son dokuz ay içinde Ankara ve Güney Carolina’daki giga fabrikalarıyla ilgili kapasite artışı yatırımları bulunuyor. Ayrıca iki ay önce de Progresiva Enerji Depolama Tesisi yatırımı kararı alındı. Şirket, söz konusu yatırım 2026 yılında tamamlamayı hedefliyor.

DOĞU ARAS ENERJİ

Geçtiğimiz yıl 2,6 milyar liralık elektrik dağıtım alt yapı yatırım ve bakım çalışmasında bulundu

Doğu Aras Enerji’nin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım, 2024 yılı yatırım ve bakım programını tamamladığını duyurdu. Erzurum merkezli olarak Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır’ı kapsayan bölgede faaliyet gösteren şirket, yıl boyunca toplam 2,58 milyar TL’lik altyapısı yatırımı gerçekleştirdi. Yatırımlar, bölgedeki elektrik şebekesinin modernizasyonu ve bakım çalışmalarını kapsıyor. Doğu Aras, 2025 yılında yeni yatırım sözleşmeleri imzalandığında kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti. Önümüzdeki dönemde, yenilenebilir enerji entegrasyonu, akıllı şebeke teknolojileri ve bölgedeki enerji altyapısının daha da güçlendirilmesine yönelik yeni projelerin devreye alınması, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi açısından belirleyici olacak.