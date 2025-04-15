Yükselen altının fiyatı parlayan yatırım fonları

Piyasalarda jeopolitik tansiyon bazen azalma gösterse de yüksek volümle devam ediyor. Buna ilave olarak enflasyona yönelik beklentiler artınca rota altından yana çevrilirken fiyattaki yukarı yönlü hareketin sürmesine imkân veriyor. Bu durum, altına dayalı yatırım fonları da olumlu yönde etkiliyor. Neo Portföy Altın Fonu yıllık %86.42 ile getiri sıralamasında ilk sırada geliyor. Altın fonları, özellikle portföyde güvenli liman arayanlar için tercihlerin ilk sırasında gelmeye devam ediyor.

Katılım fonlarının önemli enstrümanlarından olan altındaki yükseliş, bu fonların da yükselişine önemli bir katkı sunuyor. Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu %65 getiriyle listenin başında geliyor. Albaraka ve Nurol’un altın katılım fonları da %64 seviyesini aşan diğer iki fon. Söz konusu fonlar, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için güçlü alternatif sunarken yıllık getirilerdeki artış, beraberinde katılım bazlı fonlara olan ilgiyi daha da güçlendiriyor.

Teknolojide ağırlık Aselsan’da

Teknoloji sektöründe ilk 5 şirketin toplam büyüklüğü 628 milyar TL olurken, bunun %86.8’lik kısmı tek başına Aselsan’a ait bulunuyor. Hisse özellikle ekimden bu yana güçlü bir ivme yakalarken şirketin değeri de artıyor.

Değerlendirme ve strateji

Altın fonları yatırımcısına güven veriyor. Borsada teknoloji tarafında ise güvenli liman olarak Aselsan’ın tercih edildiği gözleniyor. Belli dönemlerde portföylerin ağırlıklı kısımları belli enstrümanlarda olsa da uzun vadede fırsatları kaçırmamak adına çeşitlendirme stratejisi göz ardı edilmemeli.

ZEYNEP’E SOR

FİRMA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ Mİ, PİYASA DEĞERİ/NET SATIŞ MI?

FD/DD; borç etkisi, piyasa algısı, varlık yoğun sektörde anlamlılık, alım maliyeti. Kârı görmeme, değerde güncellik sorunu, dönemsel oynaklık.

PD/Net satış; F/K’ya alternatiflik, büyüme ve ciro odaklı, piyasa algısı, kolaylık. Kârlılığı ve marjı görmeme, dalgalanmadan etkilenme, yetersizlik

Potansiyeline güven var. Son bir yıldaki zayıf mali performansa rağmen hisseye ilgi yükseldi

Koza Madencilik’in BIST 50 Endeksi’ne alınmasını nasıl okumak gerekir? / Şahin Mutlu

Şahin, BIST 50 gibi ana endeksler, piyasanın en likit ve büyük şirketlerini barındırdığı için, bu endekslere dahil olan şirketler, yatırımcıların daha fazla ilgisini çeker. Özellikle kurumsal yatırımcıların hisseye yönelmesinde yoğunlaşma olabilmekte. Öte yandan Koza Madencilik’e son bir yılda artan bir yatırımcı ilgisi gözleniyor. Endeksin zayıf kaldığı bu süreçte %61 yükseldi. Şirketin mali performansı incelendiğinde ise 2024 faaliyet döneminde satış gelirini %26 gerilettiği dönem sonunda ise zarar yazdığı görülüyor. Oluşan zarara rağmen hisseye yönelik alıcı ilgisinin varlığı, hissenin potansiyeline duyulan güveni işaret ediyor.

Savunma ürünlerinin ihracat potansiyelini büyütecek. Bu amaçla Romanya’da şirket kuruyor

Otokar’ın Romanya’da şirket kurmasının gayesi hakkında bilgi alabilir miyim? / Servet Yılmaz

Servet, şirketlerin yurt dışında iştirak kurmaları, genellikle ihracat potansiyelini artırmak, faaliyetlerini yerelleştirmek ve hedef pazarlarda daha etkin bir varlık göstermek amacıyla gerçekleştirilir. Bu tür adımlar, yalnızca operasyonel genişleme değil, aynı zamanda ilgili ülkenin kamu ve özel sektörüyle daha yakın iş birlikleri kurma fırsatları sunar. Otokar da bu doğrultuda, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Otokar Land Systems SRL ünvanıyla bir iştirak kuruyor. İştirak, savunma sanayii ürünlerinin Romanya pazarına ihracatını artırmayı ve yerel operasyonları yönetmeyi hedefliyor. Bu hamle, Otokar’ın ihracatını büyütecektir.

YATIRIM FONLARI

Türkiye Hayat Emeklilik’in VES Fonu, sabit getiriyle 1 yılda %49,37 kazandırdı

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (VES), düşük riskli ve istikrarlı gelir hedefiyle hareket ediyor. Özellikle finansman bonosu (%48,75) ve devlet tahvili (%21,26) gibi sabit getirili enstrümanlar barındırıyor. Yüzde 12,17 doluluk oranına ve %15,77 pazar payına sahip. 118 bine yakın yatırımcısıyla dikkat çeken fon, son bir yılda %49,37’lik getiri sağladı. VES’in yatırım stratejisi, enflasyonla mücadele döneminde yatırımcıların korunma ihtiyacını karşılayan yapısıyla uyumlu. Faiz öngörülerine göre portföy vadesini ve dağılımını dinamik şekilde yönetiyor. Dalgalı piyasalarda güvenli liman arayan yatırımcılar için ön plana çıkıyor. Düşük risk, geniş yatırımcı kitlesi ve güçlü uzun vadeli getiri performansı, yüksek risk almak istemeyenlere yönelik alternatif sunuyor.

TAHVİL

Dardanel, yüzde 67,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 11.04.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 120.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %53, bileşik faizi ise %67,78’e denk geliyor. 133 gün vadeli bono, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise ilk 3 kupon için %5,08, son kupon için %4,06 olacak. Bononun vadesi ise 22.08.2025.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

11 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı TLREF’in 7 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDRDL82524 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

Romanya’da yeni bir iştirak kurdu. TEİAŞ’ın ihalesinde en iyi teklifi verdi. Gelirini büyütüyor

Astor Enerji, mart ayında yaptığı duyuru ile yurtdışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek ve yatırım stratejilerini gerçekleştirmek amacı ile yeni bir şirket kuracağını bildirmişti. Firma bu amaca uygun olarak %100 pay sahibi olduğu, Romanya’da yerleşik, Astor Ro Energy ünvanlı yeni bir firmanın kuruluşunu gerçekleştirdi. Şirket bu şekilde yurt dışı gelirlerini büyütmeyi hedefliyor. Öte yandan Astor Enerji, TEİAŞ tarafından düzenlenen 3 ayrı ihalede toplam tekliflerin %52,92’sine denk gelen 3.040.480.000 TL tutarındaki bölümde en avantajlı teklifi sunarak birinci olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişme, şirketin kamu projeleri ve büyük ölçekli enerji altyapı ihalelerindeki güçlü pozisyonunu pekiştirirken mali yapısını da büyütmeye imkan veriyor.

THY

Yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısını artırmayı başardı. Dolulukta ise sınırlı bir gerileme yaşadı

Türk Hava Yolları, ocak-mart üç aylık trafik verilerini açıkladı. Mart ayında toplam yolcu sayısı geçen yıla göre %0,3 artış kaydetti. Aynı dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısı %1,8 artarken doluluk oranı 2,3 puan düşerek %77,5 olarak gerçekleşti. İlk çeyrek genelinde toplam yolcu sayısı ise %2,3 artış sağlarken dıştan dışa transfer yolcu sayısı %4,3 artış kaydetti. Kargo taşımacılığı ise yatay bir seyir izledi. Havayolu sektöründe yolcu doluluk oranı, kapasite kullanımının ve gelir verimliliğinin önemli bir göstergesi olarak yakından takip edilir. THY’nin yolcu sayısında artış olurken martta dolulukta yaşadığı düşüş; kapasite artışının talep artışıyla tam örtüşmediği şeklinde okunabilir. Bununla birlikte şirketin yıla dengeli bir büyümeyle girdiği görülüyor.

KİLER HOLDİNG

Bitlis’teki tesis geçtiğimiz ocakta tam kapasiteye ulaştı. Organik pamuk ipliği üretimine de geçti

Kiler Holding’in iştiraklerinden Kiler Tekstil, Ağustos 2024’te Bitlis’te açılışını gerçekleştirdiği iplik fabrikasında geçtiğimiz ocakta tam kapasiteye geçti. Fabrikada standart pamuk ipliğine ek olarak uluslararası standartlarda organik pamuk ipliği üretimi de başladı. Açıklamada ilk organik ipliklerin üretim bandından çıktığı belirtildi. Organik pamuk ipliği üretimi, kimyasal ilaçlamaya tabi tutulmamış pamukların çevreye duyarlı ve etik üretim koşullarında işlenmesiyle elde ediliyor. Global tekstil zincirlerinde bu ürünler, çevreye ve insan sağlığına duyarlı tüketiciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Bu yatırım, şirketin tekstilde yüksek katma değerli üretime yöneldiğini ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilere önem verdiğini gösteriyor.