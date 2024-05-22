HABER ANALİZ / BANKA HİSSELERİ

Yükselişi hacimli hisseler sağladı

BIST 100 Endeksi TL bazında tarihi bir zirve yaparak 11.072 seviyesine yükseldi. Banka ve holdinglerle başlayan hareket hacimli hisselerle devam ediyor.

BIST 100 Endeksi, TL bazında tarihi bir zirve yaparak 11.072 seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, banka ve holding hisseleriyle başlayan hareketin, hacimli hisselerle devam etmesiyle gerçekleşti. Özellikle bankacılık sektörü, yatırımcıların gözdesi haline geldi.

İş Bankası (C) ve Akbank gibi hisseler, haftalık işlem hacimlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı. İş Bankası (C), haftalık yüzde 21 getiri ile 38.653.391.801 TL işlem hacmine ulaşırken, Akbank yüzde 22,35 getiri ile 31.546.302.600 TL işlem hacmi kaydetti.

Hacimli hisselerle devam eden hareket Türk Hava Yolları, haftalık yüzde 5,96 getiri ve 56.417.179.226 TL işlem hacmiyle lider konumda. Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası da yüksek işlem hacimleri ve kayda değer getirilerle yatırımcıların ilgisini çekti. Tüpraş, yüzde 7,57 getiri ile 33.754.177.505 TL işlem hacmine ulaşırken, Ereğli Demir Çelik yüzde 5,03 getiri ile 30.535.128.871 TL işlem hacmi kaydetti.

Bu yükseliş trendi, hacimli hisselerin borsada önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yatırımcılar, işlem hacmi yüksek hisseleri yakından takip etmeye devam ediyor. Bu hisselerin sağladığı kazançlar, borsanın genel performansına önemli bir katkı sağladı ve BIST 100 Endeksi’nin tarihi zirvelere ulaşmasını mümkün kıldı.

Tofaş Fabrika, Petkim ve Turkcell

Tofaş Fabrika, haftalık yüzde 8,45’lik getiri ile 220,10 TL seviyesinden kapanırken, 18.237.467.890 TL işlem hacmi ile dikkat çekti. Otomotiv sektöründeki güçlü performansı ve artan ihracat hacmi, hisseye olan talebi artırdı. Petkim, haftalık yüzde 6,72’lik getirisi ile 12,35 TL’den kapanarak, 14.850.123.765 TL işlem hacmine ulaştı. Petrokimya sektöründeki olumlu gelişmeler ve güçlü bilanço açıklamaları, Petkim hissesine olan ilgiyi artırdı. Turkcell ise haftalık yüzde 5,89’luk getiri ile 37,25 TL seviyesinden kapanarak, 12.795.567,432 TL işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu üç şirketin güçlü performansı, yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

Denge Holding (#DENGE): 7 gündür yükselişte. Bir ayda %81,45, bir yılda %163 yükseldi. ● Ziraat GMYO (#ZRGYO): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %16,81, bir yılda %108 yükseldi. ● Ceo Event Medya (#CEOEM): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %19,23, bir yılda %120 yükseldi. ● Sabancı Holding (#SAHOL): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %28,21, bir yılda %205 yükseldi. ● Selva Gıda (#SELVA): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %12,76, bir yılda %76 yükseldi. DÜŞÜŞTEKİLER

Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %40,69 geriledi. ● Çimbeton (#CMBTN): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,59 geriledi. ● Flap Kongre Toplantı Hiz. (#FLAP ): 5 gündür düşüyor. Son bir ayda %12,82 geriledi. ● Arena Bilgisayar (#ARENA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,54 geriledi. ● Bor Şeker (#BORSK): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12.17 geriledi.

NE OLDU?

Hazine, ihaleler öncesi toplam 23,52 milyar TL ROT satış yaptı. ● Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Nisan’da yıllık reel olarak %4,62 azaldı. ● Makine ihracatı ilk 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu. ● Tarım girdi fiyatları Mart’ta yıllık %49,93 arttı. ● AVM metrekare verimlilik endeksi, Mart’ta yıllık %96,4 arttı.



NE OLACAK?

Japonya’nın Nisan ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. ● İngiltere›nin tüketici fiyat endeksi, üretici girdi fiyatları takip edilecek. ● ABD’de Nisan ayı ikinci el konut satışları izlenecek. ● DoE petrol stokları takip edilecek. ● Fed, 30 Nisan-1 Mayıs tarihli FOMC toplantısı tutanaklarını açıklayacak.

ZEYNEP’E SOR

RİSK YÖNETİMİ Mİ, KAZANÇ YÖNETİMİ Mİ?

Risk yönetimi; düşük risk, yüksek tedbir, sürdürülebilir portföy, temkinli yatırım. Fırsatları kaçırma, ek maliyetler, karar karmaşası.

Kazanç yönetimi; Yüksek getiri, pazar fırsatlarından yararlanma, hızlı büyüme. Yüksek risk, duygusal kararlar, dengesiz portföy yapısı.

Geliri düşerken maliyet ve giderleri arttı. Neticede zarara döndü. Kâra dönmesi şart

Bosch Fren bölündüğü için daha da yükselir diye bekliyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Burada yanlış giden sizce nedir? / Birol Özdemir

Birol, şirketler sermaye artırımına gidince hisseleri de fiyatı da bölünür. Bedellide ortaklar dışardan sermayeye nakit takviyesinde bulunur. Bedelsizde ise şirketin iç kaynaklarından sermayeye ilave yapılır. Bu itibarla bedelsiz sermaye artırımına yatırımcının daha fazla önem atfettiğini söyleyeyim. Bosch Fren, geçtiğimiz şubat ayında %1.125,47 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitti. Bundan önceki sermaye artırımını ise 2007 yılında gerçekleştirmişti. Bedelsizle birlikte fiyat bölünürken daha geniş bir yatırımcı tabanının da hisseye ulaşması mümkün olabilecek. Fiyat seyrine baktığımdaysa Mart 2020’den bu yana arada düzeltmeler olsa da hisse yükselişini korudu. Son olarak geçtiğimiz 28 Şubat günü en yüksek 1.380 TL’yi test etti ve buradan gelen satışlarla geriledi. Bu noktada alıcıların motivasyonunun güçlenebilmesi için şirketin gelirini büyütebilmesi şart. Oysaki geçtiğimiz yıl gelirini yüzde 6,7 geriletirken maliyet ve giderlerinde artış sürdü. Bu da zarara dönmesine yol açtı. Yıl sonunda da 62,9 milyon TL zarar açıkladı. Zararın geçici olması önemli. Hisseye yönelik güçlü talebin korunması için kârlı yapıya dönmesi şart.

Geçen yıl maliyet ve giderleri hızlı arttı. Uzun vadeli büyüme için esas faaliyetinden kâr etmeli

Migros’un 510 lirayı aşma ihtimali var mı? Hisse tekrar satışlarla düşer mi? / Berkay Boylan

Berkay, bir hissenin fiyatını artıran yatırımcının o hisseye ulaşma isteğidir. Bu istek ne kadar güçlüyse hissenin fiyatı da o denli yukarı çıkar. Migros yatırımcısı, son iki yılda hisseye yönelik güçlü bir talep sergiledi. Şubat 2022’de en düşük 34,47 TL’ye kadar gerileyen fiyat, şimdilerde 500 TL’nin üzerinde alıcı buluyor. Geçtiğimiz mart ayında en yüksek 509,50 TL’ye kadar çıkmıştı. Sonrasında ise gelen satışlarla birlikte geriledi. Geçmiş fiyat seyrine bakıldığında arada kâr satışları olsa da yukarı yönelimde bir değişim gözlenmiyor. Veriler alıcı ilgisinin sürdüğüne yönelik. Migros, düzenli olarak şube sayısını artırıyor. Ayrıca online mağazacılığı büyütecek gelişmelerde bulunuyor. Bunlar gelir artırıcı çalışmalar olarak değerlendirmeli. Mali veriler şirketin geçen beş yılın ilk ikisinde zarar ettiğini son üçünde ise kâra döndüğünü gösteriyor. Performansı hisseye ilginin güçlenmesinde belirleyici oldu. Bununla birlikte 2023 faaliyet döneminde yorulma gözleniyor. Gelirde %29,3 artışa rağmen maliye ve giderler daha hızlı arttı. Bu da esas faaliyetlerinden ötürü zarara yol açtı. Şirketin esas faaliyetlerden ötürü kâr edebilmesi uzun vadede çıkış için önemli.

YATIRIM FONLARI

Son Altı Ayda En Fazla Kazandıran Fon Sepeti Fonları

Fon Sepeti Fonları Öne Çıktı

Son altı ayda fon sepeti fonları dikkat çekti. Bu fonların getirileri %34,90 ile %41,99 arasında değişti. En fazla getiri sağlayan fon, %41,99 getiri ile Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu (APJ) oldu. İkinci sırada %39,56 getiri ile Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (GVI), üçüncü sırada %39,40 getiri ile Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (ZSG) yer aldı. Dördüncü sırada ise %38,48 getiri ile Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) bulunuyor. Son altı ayda en fazla kazandıran fon sepeti fonları arasında yıllık getirisi en yüksek fon, %139,86 ile Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (ZSG) oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son altı ayda en yüksek getiriler

Son altı ayda öne çıkan emeklilik fonları

Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları değişken emeklilik fonları oldu. Emeklilik fonları yatırımcılara uzun vadede çeşitlendirilmiş portföylerle yüksek getiriler sunuyor. Değişken fonlar yatırımcılara enflasyon üzeri getiri sağladı. Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonlarının getirileri 56,38 ile 76,45 arasında değişiyor. Bu fonların toplam yatırımcı sayısı ise 518 bin oldu. En yüksek yıllık getiri %237,38 ile Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) fonunda gerçekleşti. Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları arasında BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF (BPI) %76,45 getiri ile öne çıkıyor. Bunu %70,34 getiri ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Atak Değ. EYF (CHO) takip ediyor. Axa Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF (AJR) ise %67,87 getiri ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu dönemde dikkat çeken diğer fonlar arasında, QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Den. Değ. EYF (CHA) %66,31 getiri ile, Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF (AJA) %65,86 getiri ile ve Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) %64,72 getiri ile yer alıyor.

DÖVİZ PİYASASI

DXY ve Gümüşün seyri

DXY zayıf bir seyir izlerken gümüşün onsu, 32,25 dolara yaklaşarak Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gümüşün bu yükselişi, onu yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri haline getirdi. Gümüşte hedef fiyat 35 dolar seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

İnfo Yatırım, %71,63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İnfo Yatırım, 17.05.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 172.650.000 TL olan bononun yıllık basit faizi 58.00, bileşik faizi ise yüzde 71,63’e denk geliyor. 95 gün vadeli bononun, vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 15,10 olacak.

20 Mayıs 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,13 seviyesinde bulunuyor. İnfo Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık yüzde 58,00 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 9,87 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 20.05.2024 olurken itfa tarihi 23.08.2024 olacak. Piyasada TRFINFM82418 ISIN kodu ile işlem görecek.

REYSAŞ GYO

Tuzla’daki depolama alanını kiraya verdi. Kira bedeli aktif değerinin yüzde 3,5’ine denk geliyor

Reysaş GYO, Tuzla’da bulunan depolama alanını kiraya verecek. Depolama alanının 25.053 m2’lik bir arsa üzerinde yer alan 17.700 m2’lik depodan oluştuğu belirtildi. Alanın aylık 6.300.000 TL + KDV ile kiralandığı ve bir yıllık süre için toplamda 75.600.000 TL + KDV gelir alınacağı ifade edildi. Gerçekleştirilen kira bedelinin açıklanan son finansal tablolarındaki aktif toplamına oranının %3,47 olduğu belirtildi. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında ise hasılatını %73,9 oranında artırarak 1,67 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede net kârlığı ise %107 artarak 17,25 milyar TL oldu.

ŞİŞECAM

Yurt dışı tahvil ihracını tamamladı. Tahviller İrlanda Borsasında işlem görecek





Şişecam, 100% iştiraki konumunda bulunan Sisecam UK PLC aracılığıyla uluslararası pazarlarda gerçekleştirdiği tahvil ihracını tamamladı. 5 yıl vadeli 175 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 225 milyon dolar nominal değerli tahviller, İrlanda Borsası’na kote edildi. Söz konusu tahvil ihracı Şişecam’ın uluslararası finans piyasalarındaki gücü açısından önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Elde edilen nakit şirketin finansal yapılanmasına katkı sağlayacak. Şişecam son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında net borcunu %37,5 büyüttü. Yabancı para pozisyonu ise artıya geçerek 10,7 milyar TL oldu.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ

Mersin Limanı genişletme işinde yer alacak. Faaliyet alanını santral ve trafo ile sınırlı tutmuyor







Kontrolmatik Teknoloji, Türkiye’nin önde gelen limanlarından Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin genişleme projesinde yer alacak. Akfen Holding ve PSA International ortaklığında işletilen limanın kapasitesi büyütülecek. Projede ana yüklenici olan Doğuş İnşaat ile Kontrolmatik Teknoloji arasında 15 milyon dolarlık yapım sözleşmesi imzalandı. Trafo ve yenilenebilir enerji santrali yapımlarında öne çıkan Kontrolmatik Teknoloji, bu anlaşmayla faaliyet çeperini genişletmekte. Söz konusu gelişme şirketin gelir ve kârlılığına olumlu yönde yansıyacak.

EUROPOWER ENERJİ

Trafo ekipmanını Avrupalı firmaya satacak. Avrupalı firma da Angola’da kullanacak







Europower Enerji, Avrupa’da yerleşik bir firmadan sipariş aldı. Varılan anlaşma ile firmaya, Angola’da gerçekleştirileceği yüksek gerilim trafo merkezi için ekipman satacak. Siparişin toplam bedeli 4.060.000 euro olacak. Tutar güncel kurdan yaklaşık 142.303.000 TL’ye denk geliyor. Söz konusu iş firmanın ciro ve kârlılığını olumlu etkileyecek. Europower Enerji, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %71 artırarak 6,46 milyar TL’ye çıkardı. Gelirdeki artışa bağlı olarak yıl sonu kârı da %48,37 yükselerek 764,76 milyar TL’ye çıktı. Firmanın gelirini büyütmesi kârlılığını destekliyor.

SABANCI HOLDİNG

ABD’deki santrali öngörülen tarihten önce faaliyete geçti. Diğeri seneye devreye girecek

Sabancı Holding, ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarını Sabancı Renewables üzerinden gerçekleştiriyor. Söz konusu iştirak, 272 MW kurulu güce sahip Cutlass II Güneş Enerjisi Santralini öngörülen tarihten önce tamamlayarak tam kapasite ile faaliyete geçirdi. Santral, yıllık 15 milyon dolar FAVÖK oluşturacak. Sabancı Renewables tarafından gerçekleştirilen ikinci proje olan 232 MW güneş ve 60 MW enerji depolama kapasiteli Oriana Güneş Enerjisi Santralinde de çalışmalar devam ediyor. Proje 2025’in ikinci çeyreğinde devreye alınacak. Projeler firmanın toplam kapasitesini güçlendirecek.