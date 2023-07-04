Zeki Müren şarkılarıyla ön yargı kırıldı, sıra çok sesli türkülerde

Bayramdan önce İstanbul Modern’de çok özel bir etkinliğe katıldım. Bu etkinlik; 2017 yılında kurulan ve ilk müzik yolculuğuna Türk sanat müziğinin dev ismi Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarıyla çıkan Limak Filarmoni Orkestrası’nın Türkiye turnesi hikayesini konu alan ‘Bir Uzun Yol Hikayesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız’ belgeselinin gala gösterimiydi.

Belgeselde Limak Vakfı bünyesinde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın genel sanat yönetmenliği ve ülkemizin önde gelen şeflerinden Rengin Gökmen’in yönetiminde kurulan Limak Filarmoni Orkestrası’nın Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Bodrum ve Çeşme’de verilen konserlerinden kesitler yer alıyor. Zeki Müren’e yazılan mektuplar, konserlerinden fotoğrafl ar, film afişleri ve TRT’den alınan arşiv görüntüleriyle çok etkileyici ve insanı geçmişe götüren bir eser çıkmış ortaya…

Belgeselin 22 Haziran’da gerçekleştirilen gala gösteriminde Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Limak Holding’in Onursal Başkanı Nihat Özdemir, konuklarla tek tek ilgilendi. İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde Murat Karahan ile Limak Filarmoni Orkestrası sanatçıları Zeki Müren şarkılarından oluşan mini bir konser verdi.

Limak Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Ebru Özdemir, belgesel gösteriminden sonra konuklarla duygularını paylaştı ve “Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren Şarkıları turnesi ile kültürümüze ait yerel ve ulusal doku ile çok sesli evrensel müzik arasında başarılı bir köprü kurmayı başardı” dedi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi’ deyişi doğru değilmiş!

“Türkiye genelinde düzenlenen 12 konser ve Zeki Müren Şarkıları Albümü ile yüz binlerce müzik dostunu, Zeki Müren’in artık hafızalarımızda yer etmiş eserleri ile buluşturdu. Zeki Müren, ülkemiz coğrafyasının çok kültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden biri. Zeki Müren’in müziğini ve sanatını duymak, üzerinden seneler geçmiş olsa bile hiç zor değil. Bu sebeple Limak Filarmoni Orkestrası olarak çıktığımız müzik yolculuğunun ilk durağında bizlere Zeki Müren’in eşlik ediyor olmasının mutluluğunu yaşıyor; radyoda sesini dinleyerek, sinemada filmlerini izleyerek gönlümüzde tahta yerleştirdiğimiz bu büyük dehanın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.”

Tenor Murat Karahan da “Limak Filarmoni Orkestrası’nın temel çıkış noktası çok sesli müziği ülkemizde, özellikle Anadolu’da olabildiğince çok kişiye ulaştırmak ve anlatabilmekti” dedi.

Anadolu insanının klasik müzik sevmediği hatta “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi” şeklinde bir deyiş olduğunu hatırlatan Karahan, tam aksine turnenin çok başarılı geçtiğini, her ilde her yaştan seyircinin konserlere büyük ilgi gösterdiğini vurguladı ve ekledi: “Esas çıkış noktası insanların çok sesli müziğe karşı olan ön yargısını kırmaktı. Zeki Müren zamansız bir şarkıcı, çok cesur bir figür. Aslında bizim Ebru Özdemir ile burada yaptığımız şey de bu.”

Bu arada Murat Karahan, benim gibi türkü sevenleri yakından ilgilendiren yeni projelerinden de söz etti. Karahan, yeni projede nesillerdir yüreklerimize işleyen türkülerimizi çok sesli olarak yorumlayacaklarını açıkladı.

Belgesel fikri Viyana’daki karşılaşmada doğdu

Belgeselin yönetmenliği üstlenen Serhat Akinan, 2017 yılında Murat Karahan ile Viyana’da bir proje için karşılaştıklarını, orada orkestranın Zeki Müren şarkılarıyla yola çıkacağını öğrenince hemen belgesel fikrini aktardığını anlattı. Akinan, “Murat Karahan da hemen kabul etti, daha Ebru Hanım’ın haberi yoktu. 10 gün sonra da yola çıktık. Bütün Türkiye’yi dolaştık. Bütün kulis, konserler, seyirciler çok duygusal anlar yaşandı. Kolay bir yolculuk olmadı. Bütün isteğimiz bu duyguyu, Zeki Müren’i de işin içine katarak aktarmaktı. Umarım başarabilmişizdir. Zeki Müren’le büyüdüğümüz için, izleyenlerin anısına çok saygı duyarak, koruyarak yapmaya çalıştık. Umarım becerdik” diye konuştu.

Türkiye turnesiyle Zeki Müren’in en sevilen şarkıları 20 binden fazla müziksevere ulaştı

Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesi kapsamında Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Zeki Müren’in “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız”, “Veda Busesi” ve “Senede Bir Gün” gibi unutulmaz eserlerini Türkiye’nin dört bir yanında 20 binden fazla izleyici Murat Karahan’ın güçlü yorumuyla çok sesli deneyimledi. Orkestranın kayıtlarının yer aldığı albüm 23 Haziran’dan itibaren dijital bir platformda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu arada ‘Bir Uzun Yol Hikâyesi: Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldız’ belgeselini Blutv’de izlemek de mümkün.