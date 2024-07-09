Zirvede oldukları halde defter değerinin altındalar

BIST 30 Endeksinde yer alan 10 hisse yılın zirvesine tırmandı. Zirvelerini görmelerine rağmen bu hisseler hala defter değerlerinin altında işlem görüyor.

BIST 30 kapsamında yer alan hisseler yatırımcıların takibinde. Likit ve sektörlerinin öncü şirketleri arasında yer almaları nedeniyle bu hisseler yatırımcıların takibinde bulunuyor. Yılın zirvesine tırmanan 10 BIST 30 hissesinden ikisi defter değerinin altında işlem görüyor. Bu hisseler Ereğli Demir Çelik ve Kardemir D. Ereğli’nin Piyasa Değeri/ Defter değeri 0,93 seviyesinde bulunurken Kardemir D’nin Piyasa Değeri/Defter Değeri 0,88.

Enka İnşaat ve Turkcell

Enka İnşaat ve Turkcell hisseleri yılın zirve seviyelerinde olmalarına rağmen PD/ DD oranları 1,05 ve 1,63 seviyelerinde. Enka’nın yıllık getirisi sadece yüzde 44,67, Turkcell’in yıllık getirisi ise yüzde 173,93. Analistlerin yaptığı değerlendirmeler Turkcell’in önümüzdeki dönemde performansını sürdüreceği yönünde. Yılın zirvesine tırmanan hisseler içerisinde BİM ve Tofaş Fabrika’nın Piyasa Değeri/Defter Değeri sırayla 4,03 ve 4,67. Bu şirketlerin defter değerlerine göre daha yüksek fiyattan işlem görmeleri yatırımcıların önümüzdeki dönemde daha yüksek beklenti içerisinde olduklarını gösteriyor. Astor Enerji ve Kontrolmatik ise zirve seviyelerine en uzak hisseler arasında yer alıyor. Bu iki hissenin PD/DD Oranı sırayla 6,20 ve 9,41.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Oyak Çimento (#OYAKC): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,80 ve bir yılda %57 yükseldi.

● Çimsa (#CIMSA): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,81 ve bir yılda %80 yükseldi.

● Ege Endüstri (#EGEEN): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %3,53 ve bir yılda %139 yükseldi.

●Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %26,26 ve bir yılda %41 yükseldi.

●İzmir Fırça (#IZFAS): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,03 ve bir yılda %249 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Yayla Enerji (#YAYLA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10 geriledi.

● Ak Enerji (#AKENR): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %26.90 geriledi.

● Burçelik (#BURCE): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24.91 geriledi.

● Datagate Bilgisayar (#DGATE): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18.03 geriledi.

● Fonet Bilgi Teknokojileri (#FONET): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9 geriledi.

NE OLDU?

● Otomotiv ihracatı Haziran’da %12 azaldı.

● Onaylanan yerli malı belgesi sayısı Haziran’da %3,9 arttı.

● Fransa’da anketler aşırı sağın ikinci turda da birinci parti olacağını gösteriyor.

● İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 47,9’a geriledi.

● ABD’de tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin kişi arttı.

NE OLACAK?

● Meksika Tüketici Enflasyonu verileri açıklanacak.

● Çarşamba günü Türkiye Sanayi Üretimi verileri izlenecek,

● Çarşamba günü işsizlik verileri takip edilecek.

● Perşembe günü Türkiye Perakende Ticaret verileri açıklanacak.

● Cuma günü Türkiye Cari Denge verileri açıklanacak.

ZEYNEP'E SOR / AGRESİF YATIRIM MI, KORUYUCU YATIRIM MI?

Agresif Yatırım; yüksek getiri potansiyeli, büyüme fırsatları, piyasa fırsatlarından yararlanma. Yüksek risk, yüksek volatilite, zaman ve çaba, stres ve belirsizlik.

Koruyucu Yatırım; düşük risk, istikrarlı getiri, düşük volatilite, finansal güvenlik. Düşük getiri potansiyeli, enflasyon riski, fırsat maliyetleri, sınırlı büyüme.

Uzun vadede hisse yükseliyor. Gelirleri geçen yıldan bu yana düştü. Faiz geliriyle kârı büyüttü

Aksa hissesindeki hareketi nasıl değerlendirirsiniz? Görüntü olarak sizce nasıl duruyor?/Mustafa Tunç

Mustafa, Aksa uzun vadede yükselen ivmesiyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Arada kâr satışları ve düşüşlerle karşılaşsa da yönü hep yukarı oldu. Son bir yıldaki değer artışı da %82 seviyesinde bulunuyor. Büyük ortak Emniyet Ticaret’in düzenli alımları ise dikkat çeken önemli bir ayrıntı. Ortak son olarak geçtiğimiz 15 Mayıs günü 117,00 - 117,80 TL fiyat aralığından 40.000 TL nominal tutarda hisse alımında bulundu. Alım sonrası şirketin sermayesi içindeki payı %23,75 oldu. Ortak küçük miktarlarda da olsa zaman zaman gerçekleştirdiği alımlarla hisseyi destekliyor. Şirketin gelirleri geçtiğimiz yıl azalırken son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarda da düşüş sürdü. Yüzde 12’lik gerilemenin ardından ilk üç aydaki geliri 6,64 milyar TL’ye indi. Bununla birlikte dönem sonunda kârını %102 artırarak 675,2 milyon TL’ye çıkarmasını bildi. Bunda finansman gelirlerindeki artış etkili oldu. Kur farkı ve faiz gelirinin 214,8 milyon TL’den 432,2 milyon TL’ye çıkması, azalan gelirlere rağmen kârı büyüttü. Bu artışta sınırlı yükselen finansman giderlerinin de etkisi bulunuyor. Piyasaların açılım sağlaması beraberinde şirketin gelirlerini de arttıracaktır.

Sektörün önemli oyuncusu. Piyasadaki daralmadan etkilense de büyümesini sürdürmesini bildi

Tofaş Otomobil için risk nedir? Hisse için olası olumsuzluklar olarak nelere dikkat etmek gerekir?/Ayhan Gümüş

Ayhan, sadece borsada değil yatırımın her alanında bir risk vardır. Ancak bu riskin boyutlarında değişimler gözlenebilir. Borsa yüksek risk içeren mecralardan biridir. Bununla birlikte yüksek risk kendi içinde de kategorize edilebilmekte. Daha açık ifade ile borsadaki küçük ya da genç firmaların riski, piyasada oturmuş ve belli bir hacme sahip firmalara göre yüksektir. Aynı şekilde hızlı büyümek isteyen agresif firmaların riski de, daha dengeli ve piyasadaki gelişmeleri nazara alarak hareket eden firmalara göre yüksek olacaktır. Tofaş’ın riskini de bu çerçevede değerlendirmelisin. Tofaş sektöründe belli ağırlığı ve pazar payı olan bir firma. Riski kendisinden ziyade sektör ya da konjonktürel gelişmelere bağlı olarak artıp azalabilmekte. Bu anlamıyla uzun vadede dengeli bir büyümeye sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öte yandan sektörde ilk beş ayda toplam üretim %2 azaldı. Otomobil üretimi ise %1 arttı. Şirketin ilk çeyrek verileri incelendiğinde satışlarını %4 büyüttüğü gözleniyor. Dönem sonu kârlılığı da %2 arttı. Bunda yurt içi satışlar etkili oldu. Yurt dışı satışlarını daha da güçlendirebilmesi gelir ve kâr büyümesine ivme kazandıracaktır.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda 15 yatırım fonu ortalama yüzde 8,72 oranında getiri sağladı. Bu fonların ortalama yıllık getirisi ise yüzde 119 oldu. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, son bir ayda %14,11 getiri ile en yüksek performansı sergileyen fon oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Son bir ayda değişken emeklilik fonları öne çıktı. Aylık bazda en fazla kazandıran emeklilik fonlarının getirileri yüzde 7,35 ile yüzde 9,03 arasında değişti. Bu emeklilik fonlarının yıllık bazda getirileri yüzde 72,60 ile yüzde 186,23 arasında gerçekleşti. Axa Hayat ve Emeklilik OKS Agresif Değişken EYF, %9,03 getiri ile son bir ayda en yüksek performansı sergiledi. Bu fon, yıllık %186,23 getiri ile de uzun vadede yüksek getiriyi sağladı. NN Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF ve BNP Paribas Cardif Emeklilik Hisse Senedi EYF, sırasıyla aylık %8.17 ve %8.15 getirisi ile dikkat çeken diğer fonlar arasında yer aldı. Her iki fon da yıllık bazda %143.04 getiri ile yatırımcılarına güçlü kazançlar sundu.

DÖVİZ PİYASASI

TLREF ve Dolar/TL’nin seyri

TLREF 52,41’de bulunurken dolar/TL kuru 32,44’te bulunuyor. Faizin yüksek seyri ve aylık enflasyondaki zayıf seyir, TL varlıkların ilgi görmesine neden oluyor. Faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi, reel getiri sunması yatırımcıların döviz yerine TL’yi tercihlerinde tutmaya devam etmelerine neden olacaktır.

TAHVİL

QNB Finansbank, %59,96 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

QNB Finansbank, nitelikli yatırımcılara 05.07.2024 vade başlangıçlı finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1.188.200.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51, bileşik faizi ise %59,96’e denk geliyor. 126 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %17,61 olacak.

TLREF+%4.5 YILLIK FAİZ

5 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,41 seviyesinde bulunuyor. QNB Finansbank’ın çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 1,41 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 05.07.2024 olurken vade tarihi 08.11.2024 olacak. Piyasada TRFFNBKK2414 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

Son bir ay içinde DMO'nun iki ihalesini kazandı. İhalelerde başarılı olsa da geliri düşüyor

Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan beşeri tıbbi ürün alım ihalesini kazandığını duyurdu. TURKFLEKS markasıyla katıldığı ihalede toplam bedel KDV hariç 21.372.563 TL olarak açıklandı. Şirket, ihaleye bir başka firmayla ortak girmediğinden tutarın tamamıkendisine ait olacak. İhale bedeli, şirketin son gelir tablosundaki brüt satış hasılatının %6’sına denk geliyor. Türk İlaç, haziran ayında da yine DMO’nun açtığı ihaleye DİADOL markası ile katılmış ve ihaleyi KDV hariç 46.174.837 TL’ye kazanmıştı. Firma, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini % 44 gerileterek 347,9 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise zarar açıkladı.

KATILIMEVİM

Nilüfer'deki AVM'nin %70'ini satın alacak. Portföyünü hem büyütecek hem de çeşitlendirecek

Katılımevi, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı çeşitli yatırım projelerinin satın alınması ve değerlendirilmesi için Genel Müdür’ünü yetkilendirdi. Yetkilendirme kapsamında, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve halen CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılan 100.000 metrekarelik taşınmazın %70’ini satın alacak. Bainbridge Gayrimenkul’e ait mülk için 78.519.326 dolar ödenecek. Satın alınan AVM, 60.325 metrekare kiralanabilir alana sahip. İçerisinde 131 normal mağaza, 13 büyük ölçekli mağaza, 1 büyük market ve 1 sinema salonunu içeriyor. Gerçekleştirilen yatırım, firmanın portföyünü genişletmek ve çeşitlendirmek için önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

ELİT NATUREL

Bebek maması için ABD'li market zinciriyle anlaştı. Zamanla ürün gamını genişletmeyi amaçlıyor

Koza Madencilik, geçtiğimiz haziran ayında %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat’ın %99 bağlı ortaklığı ATP Havacılık’taki paylarının tamamını Koza İpek Holding’e 1.750.000.000 TL karşılığında satma kararı aldığını duyurmuştu. TMSF Fon Kurulu, Genel Kurul yetkisine sahip olarak, satış işlemini onayladı. Onayla birlikte, Koza Madencilik’in ATP Havacılık’taki payların devri tamamlandı. Gerçekleştirilen satış işlemi, Koza Madencilik’in finansal yapısını güçlendirirken ileriye dönük projelerini gerçekleştirmede kaynak sağlamış olacak. Henüz ilk çeyrek mali verilerini paylaşmayan şirketin, son açıkladığı 2023 yıl sonu gelir tablosunda satışları %26 gerilediği görülüyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Güvenlik sistemleri için önemli bir iş birliğine imza attı. İlk fazın siparişi onaylandı. Devamı gelecek

Link Bilgisayar, güvenlik ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren Birkil Bilişim ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, “IoT Destekli Güvenlik Sistemleri” kapsamında KDV dahil 178.440.000 TL tutarında olduğu belirtildi. Anlaşmanın ilk fazı olan KDV dahil 81.600.000 TL tutarındaki siparişin onaylandığı, projenin kalan siparişlerinin ise 60 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Şirket, bu önemli iş birliğinin ardından yurtiçi ve yurtdışı projeler için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl gelirlerini %8 büyüten firma, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde de %20 ile gelirdeki büyümeyi sürdürdü. Ancak dönem sonunda zarar açıkladı.

KUZEY BORU

Hem yurt içinde hem de yurt dışından sipariş aldı. Toplam tutar 196,24 milyon TL oldu

Kuzey Boru, yurtiçinde KDV dahil 131.154.802 TL tutarında alt yapı ve kanalizasyon yapımı ile ilgili boru satışına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu. Satış, şirketin iç piyasadaki etkin konumunu korumasına ve altyapı projelerindeki pazar payını sürdürmesine olanak tanıyor. Şirket ayrıca, yurtdışında İtalya, Gürcistan ve Özbekistan ile toplam 1.991.127 dolar tutarında sözleşmelere imza attı. Tutar güncel kurdan 65.085.568,67 TL’ye denk geliyor. Anlaşmalar, Kuzey Boru’nun uluslararası pazarda genişlemesini ve bölgesel projelerde yer alarak ihracat kapasitesini artırmasını destekleyecek. Yurt içi ve yurt dışı toplam tutarın 2024 satış hedefindeki etkisi %4,30 olarak açıklandı.