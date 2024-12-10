Zirvedekilerde beklenti var diptekilerde ise zayıf seyir

Türkiye’nin kredi risk primi 247 ile son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. BIST 100 hisselerinde zirvesine yakın işlem görenler kadar dipte kalanlar da var. Endeks ise yılbaşından bu yana yüzde 34,95 yükseldi.

BIST 100 hisselerinden zirve bölgesinde işlem görenler kadar ciddi kayıp yaşayanlar da var. Endeks hisselerinden zirveye en yakın hisseler arasında Aselsan ve Çimsa bulunuyor. Her iki hisse yılbaşından bu yana güçlü getiriler sağlarken, zirveye yalnızca birkaç adım uzakta duruyorlar. Zirveye uzak hisseler arasında Peker GMYO var. Hisse, zirveye göre %83,64 aşağıda bulunuyor.

Piyasadaki dalgalanmanın etkileri

Endeks yılbaşından bu yana yüzde 34,95 oranında yükselirken enflasyonun gerisinde kaldı. Bu sürede zirvesini test edenler ağırlıklı olarak finansal verileri güçlü hisseler olurken, endeksin üzerinde güçlü seyirlerini korudular.

Yabancı paylarının seyri

Son haftada yabancılar 280 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Ancak buna rağmen yabancıların payı yüzde 36,57 seviyesinde bulunuyor. Ülke risk priminin 247’ye gerilemesi ve yabancıların son haftadaki alımlarını bir trende dönüştürebilmeleri endeksin çıkışı için önemli. Gram altın 2.945 TL seviyesinde ve yatay bir seyir izliyor. Altında yıl genelinde yaşanan yükseliş 30 Kasım sonrasında yatay trende döndü. Altın orta vadede yüksek jeopolitik riskler ve faiz indirimleri ile gündemde kalmaya devam edecek.

Risk primi son 5 yılın en düşüğünde

Türkiye’nin kredi risk primi 247 ile son beş yılın en düşük seviyelerinde. Risk priminin gerilemesi bir yandan yabancı yatırımcının daha fazla riskli varlıklara yönelmesini sağlarken diğer yandan borçlanma maliyetlerinin de düşmesine yardımcı olacak.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE KAZANCI MI, FAİZ GELİRİ Mİ?

Sermaye kazancı; yüksek getiri, çeşitlendirme, enflasyondan korunma, uzun vadeli. Yüksek risk, belirsizlik, zamanlama sorunu, gelir kesintisi.

Faiz geliri; düzenli gelir, düşük risk, tahmin edilebilirlik, portföy stabilitesi. Düşük getiri, enflasyon riski, kısıtlı çeşitlilik, fırsat maliyeti.

Üç yıldır uyuşmazlık sürüyordu. Tahkim Enka’yı haklı buldu. Ödeme tarihi henüz belli değil

Enka’nın Gürcistan devletinden alacağı tazminat ne zaman kasasına girer? / Ferhat Erol

Ferhat, Enka’nın değil ama elektrik sektöründe faaliyet yürüten %90 iştiraki Enka Renewables’in Gürcistan’dan tazminat alma hakkı doğdu. Enka, Eylül 2021’da yaptığı açıklamada iştiraki Enka Renewables’in Gürcistan’daki HES projesiyle ilgili sözleşmeyi feshettiğini duyurmuştu. Fesihle ilgili devam eden uluslararası tahkim süreci sonucunda da iştirakin haklı olduğu tespit edildi. Böylece Gürcistan hükümetinin faizleriyle birlikte yaklaşık 383,2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ödemenin ne zaman yapılacağı bu aşamada belirsizliğini koruyor. Tutar, doğrudan Enka’ya değil iştirakine yapılacağını ise göz ardı etmemeli.

Arada düşüşler olsa da fi yatı uzun vadede yükseldi. Şimdilerde de zirvede yatay hareket ediyor

TSKB kaç aydır aynı seviyelerde duruyor? Bu hisse ne zaman yükselecek? / Ahmet Gündoğdu

Ahmet, değerlendirmede bulunurken kısa zaman aralıkları ile bakmamanda yarar var. Aksi taktirde yanlış sonuçlara varma olasılığı artar. Geniş pencereden bakıldığında TSKB’nin arada düşüşleri olsa da yükselen ivmesi dikkatlerden kaçmıyor. Hisse, Mayıs 2019’da 62 kuruştan işlem görürken geçtiğimiz ağustosta 13,22 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde de zirvesine yakın seviyelerde bulunuyor. Temmuzdan bu yana yatayda dalgalı bir seyir izlemesini geldiği seviye nazara alındığında normal karşılamak gerekir. Banka, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelir ve kârlılığını büyüttüğü gözleniyor. Bu da fiyatı destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

HSBC Portföy’ün HOA Fonu, teknolojiye yatırım yaparak bir yılda %61 kazandırdı

Teknoloji Değişken Fonu (HOA), enformasyon teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik ticaret ve biyoteknoloji gibi dinamik sektörlere odaklanıyor. Portföyünde yabancı hisseler (%55,02) ve yerli hisseler (%15,46) öne çıkıyor. 696,6 milyon TL toplam değeri ve %14,69 doluluk oranıyla HOA, sektörde %1,22 pazar payına sahip. Aselsan, Türk Telekom ve Turkcell gibi şirketlerde yoğunlaşırken yenilikçi sektörlere ağırlık veriyor. Fon, teknoloji sektörünün yükselişiyle uyumlu bir strateji izliyor ve bu sayede yatırımcılarına uzun vadede getiri hedefliyor. Yılbaşından bu yana %51,70, son bir yılda ise %61,25 getiri sağladı. Değişken piyasa koşullarında teknoloji odaklı stratejisiyle öne çıkıyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırımları hedefleyenler için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %57,26 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 06.12.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 680.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %57,26’ya denk geliyor. 60 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %7,72 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

6 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)%50,01 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 3,01 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 06.12.2024 olurken vade tarihi 04.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFOYMD22521 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EKOS TEKNOLOJİ

Geçen yıl işi aldı. Şimdi de projenin ertelendiğini ve sözleşmenin sona erdirildiğini duyurdu

Ekos Teknoloji, Senegal’in enerji ihtiyacını yüzer enerji santraliyle karşılamaya yönelik imzaladığı Trafo Merkezi Genişleme Projesi sözleşmesiyle ilgili gelişen yeni olumsuzluğu yatırımcılarıyla paylaştı. Haziran 2024’te 2.651.413 euroya anlaştığını duyurduğu işle ilgili projenin son tüketicisi Senelec SA tarafından yatırımın ertelendiği belirtildi. Erteleme nedeniyle sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona erdirildi. Ekos Teknoloji, yatırımın gelecekte tekrar gündeme gelmesi durumunda sözleşme koşullarının yeniden müzakere edilebileceğini ifade etti. İptalin şirketin finansal tablolarına önemli bir olumsuz etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Şirketin son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelir ve kârlılığının düştüğü gözlendi.

KIZILBÜK GAYRİMENKUL

Davanın yürütülen projelerle alakalı olmadığını ve faaliyetlerini etkilemeyeceğini dile getirdi

Kızılbük GYO, Marmaris İçmeler bölgesinde devam eden projeleri ve hukuki süreçlerle ilgili yatırımcısını bilgilendirdi. Şirket, 40 yıl önce imar planları yapılan ve kendi mülkiyetindeki arazinin üzerinde gerçekleştirilen projenin 1. etabında inşa edilen 555 devremülk ile 206 odalı otelin yapı kullanım izin belgelerinin alındığı ve bu konutların kullanıldığını belirtti. Şirket, ikinci ve üçüncü etapta ise toplamda 754 konut inşasının devam ettiğini; bunlardan 203 ünitenin %92 oranında tamamlandığını ve 3. etap hariç kalan konutların %73 seviyesinde olduğunu açıkladı. Söz konusu konutların ise 2025 sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. Davaya konu olan yapı ruhsatlarının ise mevcut projeleri kapsamadığını ve yürütülen çalışmaları etkilemediğini belirtti.

BAYDÖNER RESTORANLARI

Yüzde 100 bağlı iştiraki, yararlanacağı teşvik tutarını artırdı. Yatırım tutarı da artacak

Baydöner Restoranları’nın %100 bağlı ortaklığı olan APZ Gıda firması, kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisi için mevcut yatırım teşvik belgesinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Nisan 2022 tarihli yatırım teşvik belgesinde yer alan bina inşaat tutarı 70.000.000 TL’den 230.090.000 TL’ye yükseltildi. Yatırımın toplam finansman tutarı ise 285.310.221 TL olarak güncellendi. Teşvik kapsamında SGK Primi İşveren Desteği, KDV İstisnası ve Kurumlar Vergisi İndirimi avantajlarından yararlanılacağı belirtildi. Bu değişiklik, şirketin üretim kapasitesini artırmayı ve maliyet avantajı elde etmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor. Ağustos 2023’te borsaya gelen şirket, ilk iki ayda güçlü bir çıkış sergilese de sonrasında geriledi. Şimdilerde de halka arz bölgesinde.