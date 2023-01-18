Zorlu’daki mağaza Nisan ayında açılacak, İzmir ve Bodrum sırada

Döviz kurlarındaki gelişmeler nedeniyle turistler için cazip bir alışveriş merkezi haline gelen Türkiye, global moda devlerinin Türkiye’deki operasyonlarını büyütmelerini beraberinde getiriyor. Bu markalardan biri de Gucci… Lüks markaları bünyesinde bulunduran Kering’in çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Gucci, Türkiye’de mağaza sayısını artırmaya hazırlanıyor. İstanbul’da Nişantaşı, İstinye Park ve Emaar alışveriş merkezinde mağazaları olan marka, İstanbul Havalimanı’ndaki mağazayı Şubat ayında duty free’yi işleten şirketten devralacak. İstinye Park’taki mağazasını yenileyen ve Zorlu Center’da yeni mağazasını Nisan ayında açmaya hazırlanan Gucci, yıl sonuna kadar da İzmir İstinye Park ve Bodrum’la mağaza açılışlarını devam ettirecek. Bu açılışlarla birlikte Gucci’nin Türkiye’deki mağaza sayısı 7’ye ulaşmış olacak.

Gucci’nin Türkiye’deki büyüme planlarını İtalya’daki merkeze sordum. Sadece yeni açılacak mağazaları konfirme eden yöneticiler, başka yorum yapmak istemedi. Gucci’nin Türkiye’deki operasyonları Şebnem Berkol Yüceer’e emanet… Kariyerine British Airways’te başlayan Şebnem Berkol Yüceer, Estee Lauder ve Demsa Grup’ta çalışmış. Louis Vuitton ve Daniel Wellington markalarının Türkiye ülke müdürlüğünü üstlenmiş. 2021 yılının Haziran ayından bu yana da Gucci’de…

2022 3. çeyrek geliri 2.5 milyar Euroyu geçti

Şebnem Berkol Yüceer de büyüme planlarıyla ilgili yorum yapmadı ama perakendede markaların önemli bir turizm misyonu üstlendiğini anlattı.

1921’de İtalya’nın Floransa kentinde kurulan Gucci’nin bünyesinde yer aldığı Kering’in diğer markaları arasında Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin ve Kering Eyewear yer alıyor. 2021 yılında 42 binden fazla çalışanı, 17,6 milyar Euro da geliri olan grubun 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki geliri 5,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde büyüme kaydeden grupta özellikle Batı Avrupa yüzde 74 ve Japonya yüzde 31’lik büyüme oranlarıyla dikkat çekti. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı François-Henri Pinault, üçüncü çeyrek sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada markalarının kilit pazarlarda konumlarını güçlendirdiğini, başta Gucci olmak üzere tüm markalarında yatırımlarını sürdürmeyi öngördüklerini vurguladı. Gucci’nin 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki geliri ise 2.5 milyar Euro'nun üzerinde oldu.