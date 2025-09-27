  1. Ekonomim
Bolşoy'un 350 kişilik dev kadrosu İstanbul'da ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü bale topluluğu Bolşoy Bale ve Orkestrası’nın Romeo ve Juliet eseri İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bolşoy'un 350 kişilik dev kadrosu İstanbul'da ayakta alkışlandı
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul’da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen dünyaca ünlü bale topluluğu Bolşoy'un Romeo ve Juliet eserini izledi.

"Romeo ve Juliet"e Bolşoy Orkestrası eşlik etti

Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet"e Bolşoy Orkestrası eşlik etti.

Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi, Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu’nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Shakespeare’in ölümsüz eseri

1940’ta sahnelenmeye başlayan ve Sergei Prokofiev’in müziğiyle Leonid Lavrovsky’nin ortaçağ romantizmleri ve tarihi dans geleneklerinden ilham alan koreografisini buluşturan Romeo ve Juliet, Shakespeare’in ölümsüz eserini bale sahnesine taşıyor.

Juliet rolünde, Bolşoy’un baş balerini Svetlana Zakharova yer alırken, Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova gibi önemli isimler de gösteride sahne aldı.

350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanı turne için İstanbul'da

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul’a geldiği turne için, Bolşoy’un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. Böylece izleyicilere Moskova’daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması sağlandı.

Dünya bale tarihine damga vurdu

Bolşoy Balesi’nin tarihi 1776’ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich’in koreografileri, Galina Ulanova ve Maya Plisetskaya gibi o dönemin efsanevi isimleriyle Bolşoy, bugün hâlâ dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösterim, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası prestijini pekiştiren en dikkat çekici etkinliklerden biri oldu.

Bakan Ersoy, gösteriyi sanatseverlerle birlikte izleyerek Bolşoy’un sahnelediği bu unutulmaz performansa tanıklık etti ve ardından sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.

"Romeo ve Juliet" ve "Kuğu Gölü" AKM'de

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden "Romeo ve Juliet"i, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.

