ABD'de 10 bin memur işten çıkarıldı

ABD Eski Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO’su Elon Musk'ın federal bürokrasiyi küçültme hamlesi, yeni bir dalga ile devam etti. Cuma günü itibariyle içişleri, enerji, gaziler işleri, tarım ve sağlık departmanlarında görev yapan 9.500'den fazla çalışanın işine son verildi.

Beyaz Saray’a göre, bu işten çıkarmalar, daha önce Trump ve Musk tarafından sunulan gönüllü ayrılma teklifi ile işten ayrılan yaklaşık 75.000 çalışanın üzerine ekleniyor. Toplamda 2,3 milyon kişilik federal işgücünün %3'ü bu sürecin parçası oldu.

Şişkin bürokrasiye son mu?

Trump, federal hükümetin fazla büyüdüğünü ve büyük oranda israf ile dolandırıcılık barındırdığını öne sürüyor. 36 trilyon dolarlık borcu ve 1,8 trilyon dolarlık açığı olan ABD hükümeti için reform ihtiyacı konusunda genel bir uzlaşı bulunsa da Trump’ın yaklaşımı büyük tartışmalar yaratıyor.

Kongre Demokratları, Trump'ın federal harcamalar konusunda yasama organının yetkisini aşmakla suçlarken, Cumhuriyetçiler bu kesintileri genel olarak destekliyor.

Hükümet kurumları darbe aldı

Trump ve Musk'ın planları, yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmadı. Kamu hizmeti korumalarını kaldırmayı, dış yardımların büyük kısmını dondurmayı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) gibi kurumları neredeyse tamamen kapatmayı hedefliyorlar.

Reuters'a göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) deneme sürecindeki çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkardı. ABD Ormancılık Hizmetleri 3.400 yeni işe alımı iptal ederken, Ulusal Park Hizmetleri ise 1.000 kişiyi işten çıkardı.

Vergi memurları da etkilendi

Gelir İdaresi (IRS) de kesintilerden nasibini aldı. Konuya hâkim kaynaklara göre, IRS önümüzdeki hafta binlerce çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor. Bu durum, 15 Nisan gelir vergisi beyannamesi teslim tarihinden önce ciddi kaynak sıkıntılarına neden olabilir.

Hayati hizmetler tehlikede mi?

Bütçe kesintileri, hayati kamu hizmetlerini tehdit ettiği yönünde endişeleri de beraberinde getirdi. Los Angeles'ta büyük orman yangınlarının yaşandığı bir dönemde, federal kurumların mevsimlik itfaiyecileri işe almayı durdurduğu bildirildi.

Eleştirmenler, dünyanın en zengin kişisi haline gelen Musk'ın bu keskin yaklaşımını sorgularken, Trump ve Musk ikilisinin ABD bürokrasisinde kalıcı bir değişime imza atmaya kararlı olduğu görülüyor.