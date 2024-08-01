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ABD'de ISM imalat endeksi, temmuzda beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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ABD'de ISM imalat endeksi, temmuzda beklentilerin altında kaldı
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ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 46,8'e düştü.

Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 48,8 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks haziranda 48,5 olmuştu.

Üretim endeksi temmuzda aylık 2,6 puan azalışla 45,9'a ve istihdam endeksi 5,9 puan düşerek 43,4'e geriledi. Yeni siparişlere ilişkin endeks de 1,9 puan azalarak 47,4'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 11 sektörde daralma yaşandı.

Basım, petrol ve kömür ürünleri, çeşitli imalatlar, mobilya ve ilgili ürünler ile metalik olmayan mineral ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise birincil metaller, plastik ve kauçuk ürünler, makineler, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, ulaşım araçları, işlenmiş metal ürünler, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, ahşap ürünler, kağıt ürünler, kimyasal ürünler ile bilgisayar ve elektronik ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de temmuz ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi temmuz ayında 49,6 ile tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 49,5 olarak açıklanan endeks haziranda 51,6 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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