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AB'den Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırılıyor

Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma konusunda ön anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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AB'den Suriye kararı: Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırılıyor
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Diplomatların AFP'ye verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri Suriye’nin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

AB’nin 27 üye devletinden büyükelçiler, bu adım için ön anlaşmaya vardı. Söz konusu kararın, günün ilerleyen saatlerinde Brüksel’de toplanacak olan dışişleri bakanları tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdıklarını açıklamıştı.

"Anlaşma çıkabilir"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bugün Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceğini ve bu konuda bir uzlaşma beklediğini duyurmuştu.

Kallas, “Suriye konusunda bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşacağımızı umuyorum” diyerek, AB'nin Suriye politikasında önemli bir değişikliğe gidebileceğini açıklamıştı.

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