Fed yetkilileri enflasyondan çok işgücü piyasalarına dikkat çekti

Fed’in faiz indiriminde eylülde gelen 50 baz puanlık indirim sonrası yapılacak hamle piyasalarda yakından izleniyor. Fed başkanlarının yaptığı açıklamalar da bu ortamda odak noktaya yerleşiyor.

Fiyatlamalarda Fed’in 25 baz puanlık indirim yapması beklentisi öne çıkarken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “ABD işgücü piyasası yavaşlasa da güçlü olmaya devam ediyor” dedi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun merkez bankasının hedefine geri dönmesi için hala gidilmesi gereken bir yol olduğunu söyledi.

"ABD işgücü piyasası yavaşlasa da güçlü olmaya devam ediyor"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçen haftaki istihdam rakamlarının ABD işgücü piyasasının yavaşlasa da güçlü olmaya devam ettiğini teyit ettiğini, işsizlik oranının yüzde 4,1 ile tam istihdam olarak kabul edilen seviyelerde seyrettiğini ve işverenlerin nüfus artışını karşılamak için gerekenden daha hızlı istihdam yarattığını söyledi.

Bostic, işsizlik oranının geçen yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4'ün çok altına yükselmesinin "aslında pandemiden önce çoğu insanın tam istihdam olduğunu düşündüğü yere doğru bir hareket olduğunu" söyledi. "İşgücü piyasası kesinlikle yavaşladı, ancak yavaş değil" diyen Bostic, aylık istihdam yaratımının ise "oldukça güçlü olduğunu" ifade etti.

Bostic, aylık istihdamın 100,000'in altına düşmesinin, Fed'in faiz oranlarını planlanandan daha hızlı düşürmeyi düşünüp düşünmeyeceğini merak etmesine neden olacağını vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı, enflasyonun çok yüksek seyrettiğini ve temel bir ölçütün şu anda yüzde 2,6 seviyesinde olduğunu da belirtti ve "yüzde 2'lik hedefe geri dönmek zorundayız. Bu çok yüksek. Önümüzde hala uzun bir yol var ve insanların hala enflasyon hedefine odaklanmış olduğumu anlamalarını istiyorum" diye konuştu.

"Fiyat baskıları 2025'in sonlarına doğru yüzde 2'ye gerileyecek"

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun merkez bankasının hedefine geri dönmesi için hala gidilmesi gereken bir yol olduğunu söyledi.

Salı günü bankasında düzenlenen bir konferansta konuşan Collins, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay boyunca mevcut seviyelerde seyredeceğini ve fiyat baskılarının 2025'in sonlarına doğru yüzde 2'ye gerileyeceğini söyledi.

Politika yapıcıların ABD ekonomisinin gücünü korumaya yardımcı olmak için faiz oranlarını düşürürken dikkatli ve verilere bağlı bir yaklaşım kullanmaları gerektiğini anlatan Collins, Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere son verilerin ABD işgücü piyasasının "genel olarak iyi bir yerde" olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Enflasyonun sağlıklı bir işgücü piyasasıyla birlikte "zamanında" merkez bankasının hedefine döneceğine artık daha fazla güvendiğini belirten Collins, "İleriye baktığımızda, mevcut elverişli ekonomik koşulların korunması, para politikasının duruşunun talep üzerinde gereksiz bir kısıtlama getirmeyecek şekilde ayarlanmasını gerektirecektir. İki taraflı riskleri dengelediğimiz ve Kongre görevimizin her iki kısmına da (fiyat istikrarı ve azami istihdam) son derece özen göstermeye devam ettiğimiz için politika normalleşmesine yönelik dikkatli ve veriye dayalı bir yaklaşım uygun olacaktır" diye konuştu

"Fed istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin artık eşitlenmeye daha yakın"

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı yarım puanlık faiz indiriminin, enflasyon düşmeye devam ederken işgücü piyasasını güçlü tutmayı amaçladığını söyledi. Jefferson, merkez bankasının istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin artık eşitlenmeye daha yakın olduğunu söyledi.

Jefferson, "FOMC, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güven kazandı. İşgücü piyasasının gücünü korumak için, FOMC'deki meslektaşlarım ve ben geçen ay politika duruşumuzu yeniden ayarladık" dedi.

Jefferson, faiz kararın arkasındaki gerekçeyi Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı gibi, enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi sağlıklı tutmaya yönelik bir teklif olarak açıkladı.

"İki görevimize yönelik risklerin dengesi değişti- enflasyona yönelik riskler azaldıkça ve istihdama yönelik riskler arttıkça, bu riskler kabaca dengeye getirildi. Ekonomik faaliyet sağlam bir hızla büyümeye devam etmektedir. Enflasyon önemli ölçüde azaldı. İşgücü piyasası daha önceki aşırı ısınmış durumundan uzaklaştı" diye konuşan Jefferson, Fed'in hedeflediği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları endeksindeki yıldan yıla değişime göre enflasyonun ağustos ayında yüzde 2,2 olduğunu ve Fed'in yüzde 2'lik hedefine iki yıl önceki yüzde 6,5'ten "çok daha yakın" olduğunu söyledi. Jefferson, "Bu hedefe doğru ilerleme kaydetmeye devam edeceğimizi umuyorum" dedi.

Jefferson konuşasında, "Para politikası oluşturma yaklaşımım toplantı karar almaktır" dedi. "Ekonomi geliştikçe, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını en iyi şekilde desteklemek için politika hakkındaki düşüncelerimi güncellemeye devam edeceğim" ifadelerini de kullandı.

"Enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinde çok uzun süre kalmayabilir"

Guggenheim Partners Yatırım Yönetimi'nin baş yatırım yetkilisi Anne Walsh, ABD enflasyonunun orta vadede yüzde 4'e kadar yükseleceğini düşünüyor. Walsh'a göre enflasyon kısa vadede Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri dönme yolunda olsa da bu hedefte çok uzun süre kalmayabilir.

Bloomberg News'un haberine göre, Greenwich Ekonomik Forumu'nda konuşan Walsh, "Bir süredir ilk kez reflasyonist bir dünyadayız. Enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğünde, politika yapıcılar "muhtemelen o saçma yakayı çıkarmalı ve bir aralık içinde çalışmalı çünkü bu seviyenin uzun süre kalabilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüksek olmayan enflasyon dalgaları görebileceğimizi düşündüğüm bir dünyadayız" diye konuşan Wash, Fed yetkililerinin çift haneli enflasyonla mücadele ettiği 1970'lerdeki gibi bir senaryo öngörmese de enflasyonun "paradigmanın doğal bir parçası" olmaya hazırlandığını savundu.

Walsh, ABD dışında, güçlü bir mali teşvikin birkaç hafta içinde Çin'i geride kalmış bir ülkeden daha iyi performans gösteren bir ülkeye dönüştürmesine rağmen, Çin'in hisse senedi piyasasına şüpheyle yaklaştığını söyledi. "Hisse senetleri yükseliyorsa, bu harika, ancak bu yerel Çinli yatırımcıya kendini göstermeyecek. Ancak dış yatırımcılar için harika" dedi.