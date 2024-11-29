ifo: Almanya ekonomisi sadece ülkenin yarısında büyüdü

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo’nun yaptığı hesaplamalara göre, özellikle Brandenburg ve Mecklenburg-Batı Pomeranya gibi Doğu Alman eyaletleri, ulusal ortalamadan daha güçlü bir şekilde büyüme gösterdi.

Almanya ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 16 federal eyaletin sadece yarısında büyüme gösterdi.

Gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) en keskin düşüşler Hamburg, Bavyera ve Baden-Württemberg'de kaydedildi.

ifo Enstitüsü'nde ekonomi uzmanı olan Robert Lehmann, "Bir yandan tüketici güvenindeki iyileşme, diğer yandan sanayideki sorunlar, federal eyaletlerin büyüme oranlarının önemli ölçüde farklılaşmasına neden oluyor" dedi.

Brandenburg, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artışla GSY'de en güçlü büyümeyi gördü. Eyalet böylece önceki çeyreklerde gördüğü toparlanmayı sürdürdü ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8'lik ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetti.