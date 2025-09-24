İsviçreli bankacılık devi iPhone 17 satış fiyatında sınırlı artış bekliyor

İsviçreli dev banka UBS, iPhone ortalama satış fiyatında sınırlı artış bekliyor. UBS analistleri, Apple’ın yeni iPhone 17 serisinde karışık talep desenleri gözlemliyor. Giriş seviyesi model için yüksek bekleme sürelerinin ortalama satış fiyatında (ASP) artış potansiyelini sınırlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

30 farklı bölgede iPhone bulunabilirliği ölçüldü

UBS Evidence Lab’in 30 farklı bölgede iPhone bulunabilirliğini takip eden verileri şunu gösteriyor:

"Temel model için önemli pazarlarda geçen yıla göre yüksek bekleme süreleri var. Ancak diğer üç model için talep nispeten düşük seyrediyor."

UBS, bu verilerin "iPhone üretiminde yukarı yönlü risk olabileceği" görüşünü desteklediğini belirtti. Bu riskin "iPhone 17 Temel ve Air modellerinden kaynaklandığını" ifade etti.

Bununla birlikte, UBS "başlangıç seviyesindeki iPhone’a yönelik ilk talebin, Eylül 2025 çeyreğinde ASP artışını sınırlayabileceği" konusunda uyardı.

iPhone 17 fiyatlarında değişiklik olabilir

Analistler, Apple’ın fiyatlandırma stratejisine dikkat çekti:

"Air ve Pro modelleri için örtülü fiyat artışlarını, ancak Temel model için başlangıç depolama alanını 256GB’a yükselterek örtülü bir fiyat düşüşünü dikkate aldığımızda" genel etkinin birim başına geliri düşürebileceğini belirttiler.

UBS, ABD’de 17 Temel model için bekleme sürelerinin yaklaşık 18 gün olduğunu tespit etti. Bu süre iPhone 16 Temel için 11 gün ve 15 Temel için 13 gündü. Buna karşılık, daha üst segment modeller daha düz veya daha kısa bekleme süreleri gördü.

Örneğin, 17 Pro Max için bekleme süresi yaklaşık 25 gün. Bu süre iPhone 16 Pro Max için yaklaşık 24 gün ve iPhone 15 Pro Max için yaklaşık 42 gündü.

Çin’de ise 17 Temel model bekleme süresinin yaklaşık 25 güne ulaştığı belirtiliyor. Bu süre 16 Temel için yaklaşık 9 gün ve 15 Temel için yaklaşık 11 günden keskin bir artış gösterdi. UBS, buradaki talebin "sübvansiyonlardan kaynaklanabileceğini" öne sürerken, Air modelinin bulunabilirliğinin sınırlı kaldığını belirtti.