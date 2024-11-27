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Mortgage başvuruları artarken faiz 2 ayın ardından ilk kez düştü

ABD'de mortgage başvurularında üst üste üçüncü haftada da artış yaşandı; 30 yıllık faiz oranı iki ay sonra ilk kez geri geldi.

Haber Merkezi
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Mortgage başvuruları artarken faiz 2 ayın ardından ilk kez düştü
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ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü, 30 yıllık faiz iki ay sonra ilk kez geriledi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 22 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 6,3 artışla 208,0 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 12,4 artışla 152,9 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,6 geriledi ve 501,7 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 25 Eylül'den bu yana devam eden yukarı hareketini tamamladı ve 4 puan azalarak yüzde 6,86 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Satın alma faaliyeti geçen hafta genel başvuruları artırdı, çünkü geleneksel satın alma başvuruları hız kazandı. Mortgage oranları iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez düştü, 30 yıllık sabit oran yüzde 6,86'ya hafifçe düştü." dedi.

Kan, "Satılık stoklarındaki büyüme ve ekonominin güçlü kaldığına dair işaretlerle, oranlar son zamanlarda artmış olsa da alıcılar piyasada kaldı. Geleneksel satın alma başvurularındaki artış, ortalama satın alma kredisi büyüklüğünün neredeyse bir ayın en yüksek seviyesi olan 439.200 dolara çıkmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 41,0 seviyesinden yüzde 38,8'e indi.

15 yıllık faizinde oran 3 baz puan düşüşle yüzde 6,29 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi değişmeyerek yüzde 6,34 seviyesinde kaldı.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 baz puan geriledi ve yüzde 6,97 ile yeniden yüzde 7 seviyesinin altına geldi.

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