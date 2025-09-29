Rekor yürüyüşü zirve getirdi! ABD'nin altın rezervi tarihte ilk kez 1 trilyon doları aştı

Altın fiyatları bugün itibarıyla ons başına 3.831 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatlarının rekor kırmasıyla birlikte ABD'nin altın rezervlerinin değeri 1 trilyon doları aştı.

Bloomberg'in aktardığına göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın altın rezervlerinin değeri, 1 trilyon doları aştı ancak Kongre tarafından 1973 yılında belirlenen ons başına 42,22 dolarlık fiyat esas alınarak belirlenen resmi bilanço değeri 11 milyar doların biraz üzerinde sabitlenmiş durumda.

Altın rekor yürüyüşüne devam ediyor

Ons altın fiyatı bugün 3 bin 831 dolarla rekor kırarken, yılbaşından bu yana dolar cinsi artış yüzde 45'i aştı.

Altın, yatırımcıların ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve ABD'de olası bir hükümet finansman krizine dair artan endişelerin yarattığı türbülans karşısında güvenli liman arayışına girmesiyle bu yıl üst üste rekorlar kırdı. Bu yükseliş, borsa yatırım fonlarına gelen girişler ve Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla da desteklendi.

ABD altın rezervleri nerede tutuluyor?

ABD altın rezervlerinin yarısından biraz fazlası, Kentucky eyaletine bağlı Fort Knox kentinde bir askeri üssünün yanındaki derin bir depoda tutuluyor. Altın, 1930'larda güvenlik gerekçesiyle New York ve Philadelphia'dan buraya transfer edilmişti.

ABD altın rezervinde birinci, Türkiye ise 10'uncu sırada

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ABD, 8 bin 133,5 tonla dünyada en büyük altın rezervine sahip ülke konumunda. 3 bin 350,3 tonla Almanya ikinci, İtalya ise 2 bin 451,9 tonla üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye, 637,1 tonla 10. sırada yer alıyor.