SEC: Açığa satış yasağı gündemimizde yok
SEC yetkilisi, ABD borsalarında açığa satış yasağı getirme düşüncesinin şu an için olmadığını belirtti.
Silicion Valley Bank ve Signature Bank’ın iflasının ardından First Republic Bank’ın da geçtiğimiz günlerde JPMorgan’a satılmasıyla birlikte ABD’de fitili ateşlenen ‘finans’ krizine yönelik endişeler, SEC’in ABD borsalarında açığa satış yasağı getirebileceğini gündeme getirmişti.
İsmini vermek istemeyen bir SEC yetkilisi Reuters’a verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açığa satış yasağı getirme gibi düşüncesinin ‘şu an için’ olmadığını belirtti.