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Tahıl koridoru görüşmeleri yarın yapılacak

Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik tüm tarafların katılacağı görüşmelerin yarın yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi
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Ukraynalı bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yarın yapılması planlandı. Tüm taraflarla beraber. Umarım sonuç alınabilecek" dedi.

Geçen yıl Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik talepleri kabul edilmediği sürece geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve 18 Mayıs'ta süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğundaki tahıl anlaşmasını uzatmayacağını belirtmişti.

Rusya dışişleri bakanlığı ise tahıl koridoru anlaşmasına yönelik Ukrayna ve Türkiye ile düzenleneceği bildirilen görüşmeye dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

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