AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut: Konya pilot bölgelerden biri

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyet, iklim değişikliğiyle mücadele ve Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olarak dünyanın korunması konusundaki AB girişimleri kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Büyükelçi Landrut, burada Yerel Uyum Eylem Planı hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Konya Dedeman Otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Landrut, AB destekli projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"İklim krizi çağımızın belirleyici gücü"

AB'nin çevre ile ilgili projeleri yerinde incelemek üzere iki günlük bir çalışma için Konya'ya geldiklerini söyleyen Meyer Landrut, "Küresel ısınma konusunda ve bunun ekolojik sonuçları konusunda şunları ifade etmek isterim ki, bu yaşamakta olduğumuz sonuçlar, hem dünyaya hem de bize etki etmekte. İklim krizi aslında belki de bizim çağımızın belirleyici gücü olarak karşımızda. Sonuçlarını ekonomi başta olmak üzere her yerde görebiliyoruz. Sıcaklık, kuraklık, aşırı yağış veya mevsim kaymaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sonuçlar hepimiz için görülebilir bir halde" dedi.

"Konya ile çalışmaktan memnunuz"

Konya'nın küresel iklim değişikliği etkilerinin en ağır yaşandığı şehirlerden biri olduğunu ve proje kapsamında pilot bölge olarak belirlediğini belirten Meyer Landrut, "Geçtiğimiz on yılda Konya ile çalışmalarımız olumlu sonuçlandı ve iklim değişikliğini en ağır hisseden bölge olduğu için Konya’yı pilot bölge olarak belirledik. İklim krizinin ve uygulanan projelerin etkilerini yarın sahada görme fırsatımız olacak. Etkilerin yanı sıra ne yapılması gerektiğini de yerinde görmüş olacağız. Projenin finansal açıdan daha küçük ama etki olarak çok önemli bir boyutunu da yarın göreceğiz. Geleneksel tarım uygulamalarının burada önemine değineceğiz. Tarımda su kullanımı ele alınması gereken konulardan birisi. Burada genç çiftçilerle buluşacağız. çünkü bugün konuştuğumuz sorunlar çok yakında onların sorunları olacak. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 58. Bizim yarın buluşacağımız çiftçiler de aslında yeni nesil ve bu işi devralacak olanlar. Fakat onlar babalarının ya da dedelerinin yaptığı biçimde üretim yapmayacaklar ya da zaten yapamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Landrut, proje kapsamında verilecek toplam kredinin 11 milyon Euro olduğunu da sözlerine ekledi.