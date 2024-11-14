Adana Kebabının eğitimli ustaları...

ADANA / EKONOMİ

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreni ATOSEV tesislerinde yapıldı. ATO Başkanı Yücel Bayram, törende yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli Adana Kebabının 20’nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kebap eğitimlerinin Adana Kebabını aslına uygun olarak geleceğe taşımak adına önemli olduğunu vurgulayan Bayram, "Adana’nın gastronomi şehri olmasını en büyük hedefimiz olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Mayıs ayına kadar şehrimizi gastronomi haritasına dahil edebilmek için tüm kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Adana Ticaret Odası tesisleri de gastronominin merkezi olacak" dedi.

Kursiyerler püf noktalarını öğrendi

Kursiyerlerden Müzeyyen Çıkman, coğrafi işaretli Adana Kebabının yapılış sürecine duyduğu merak nedeniyle eğitime katıldığını söyledi. Kebabın zırhta kıyma çekme aşamasından şişe dizme ve pişirme tekniklerine kadar tüm adımları öğrendiklerini belirten Çıkman, “Tablacı salatası yapmayı da öğrendik. Bu eğitimi çok faydalı buldum ve çok memnun kaldım” dedi.

Kursiyerlerden Sevim Bilir de kebap yapımının püf noktalarını öğrenmek için kursa katıldığını ifade etti. Aşçılık geçmişi olduğunu anlatan Bilir, “Burada öğrendiklerimle kendi kebapçımı açmayı düşünüyorum” diye konuştu.