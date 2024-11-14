Manisa OSB’den firmaların ihtiyaçlarına cevap verecek işbirliği protokolü

MANİSA / EKONOMİ

İlk olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde imzalanan ve gerçekleşen imza töreninde yenilenen “Tezsiz Yüksek Lisans Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında, Manisa OSB’deki firmaların çalışanları, MCBÜ lisansüstü eğitim programlarına katılarak akademik bilgi ve becerilerini artırma imkanı bulmaya devam edecek. Dersler, Manisa OSB’de düzenlenecek, programın kontenjanı ve kabul şartları her yıl Manisa OSB firmalarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlenecek.

“Kalibrasyon ve Araştırma Altyapıları İş Birliği Protokolü” ise Manisa OSB Kalibrasyon Laboratuvarı ve MCBÜ Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü’nün (AGYK) altyapılarının ortak kullanımı, bilimsel analizler, kalibrasyon hizmetleri ve çeşitli laboratuvar olanaklarını kapsıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Dr. Rana KİBAR, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik akademik destek sunmak, bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda gurur kaynağı. Bu iş birliğinin Bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İş gücünü bilgiyle donatmak, sanayinin rekabet gücünü artırmak için kritik öneme sahip” dedi.

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait TÜREK ise, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile yıllardır süregelen iş birliğimizi yeni projelerle güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokollerle, sanayimizin bilimsel ve teknik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.