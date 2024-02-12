Adıyaman’da depremzede sanayiciler finans desteği bekliyor

MEHMET NABİ BATUK / ADIYAMAN

6 Şubat depremlerinde 14 fabrikanın yıkıldığı 28 fabrikanın da orta hasar aldığı Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (Adıyaman OSB) afet izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan fabrikaların 10’unda üretim başlarken 28 fabrikanın güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bölgede istihdam edilen personeller için 2000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturuldu. Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, yıkılan fabrikalardan 4’ünün yaşanan finans sorunları nedeniyle yeniden inşa edilemediğini aktardı. Adıyaman OSB’de üretim yapan tüm firmaların ortak sorununu finans kaynaklarına erişim ve iş gücü yetersizliği olduğunun altını çizen Abdulkadir Çelenk, “Bölgemizde toplamda 156 fabrikada üretim yapılıyor. Deprem afetinden 3 ay sonra bölgemizde üretim çarkları yeniden dönmeye başladı. Ancak şehirden yaşanan göç nedeniyle hala toparlanmış değiliz. Yıkılan 4 fabrikamızı yeniden ayağa kaldırabilmek için sanayicilerimiz finans kaynağı yaratamıyorlar. Fabrikalarımızın daha güvenli hale getirilebilmesi için değişken faizli krediler yerine sabit, düşük faizli ve uzun vadelli kredilere ihtiyacımız var. Bu krediler sağlanamazsa söz konusu fabrikalarımızın üretime dönmesi çok zor” dedi.

50 bin kişi hala kente geri dönmedi

Deprem afetinin ardından yaşanan barınma sorunları nedeniyle şehir dışına göç verdiklerini ve hala 50 bin kadar Adıyamanlının da kente geri dönmediğini belirten Abdulkadir Çelenk, deprem bölgesindeki istihdamın desteklenmesi için yeni bir destek programına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Başkan Çelenk, “Şehir dışına göç etmiş insanlarımızın geri dönmesi için bir an önce güvenli konutların açılması lazım. Çünkü bilim insanları depremle ilgili yaptığı değerlendirmelerde Adıyaman’ın hala kendi depremini yaşamadığını belirtiyorlar. Yeni deprem beklentisi nedeniyle insanlarımızın özellikle TOKİ konutlarına yönelik yüksek bir beklentisi var. Bölgemizde insanlarımız ve aileleri için geçici olarak yaklaşık 2000 adet konteyner kuruldu. Ancak şehir dışına göç etmiş insanlarımızın geri dönebilmesi için TOKİ’nin daha çok konut projesi üretmesini bekliyoruz. TOKİ konut projelerinin sayısını artırırsa yaşadığımız göçü tersine çevirebiliriz” diye konuştu.

“Güçlendirme değil yerinde dönüşüm projelerini savunuyoruz”

Elazığ’da 2020 yılında yaşanan deprem afetinde az ve orta hasar alan binaların 2023 depremlerinde ilk yıkılan yerler olduğunu anımsatan Abdulkadir Çelenk, yeniden güçlendirme projelerine karşı olduklarını aktardı. Güçlendirme çalışmalarıyla söz konusu fabrikaların yeni afetler karşısındaki yıkılma riskinin artığını kaydeden Çelenk, şöyle devam etti: “Bölgemizde 28’e yakın orta hasarlı binamız var. Bu fabrikalarda güçlendirme yapılıyor. Ancak biz güçlendirme çalışmalarına karşıyız. Bilim insanlarımız Adıyaman’da bekledikleri depremin hala yaşanmadığını söylüyor. 2023 depremlerinde şehrimiz Kahrmaman merkezli depremden etkilenerek ağır bir hasar aldı. Yaşanacak Adıyaman depreminde ise ağır bir yıkım ile karşı karşıya kalabiliriz. Binalarımızdaki riskleri ortadan kaldıracak yeni bir stratejiye ihtiyacımız var. Zemin özelliğine göre daha güvenli binalar ve fabrikaların inşa edilmesi lazım. Özellikle yerel belediyeler ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünün bu alanda daha katı kurallar almalı.”