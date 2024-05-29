Antalya ekonomisi kötü performans sergiliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve ATB Başkanı Ali Çandır, Mayıs ayı meclis toplantısında Antalya ve Türkiye ekonomisi ile sektörel konularda bilgi verdi.

Çandır, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa-Rusya gerilimi, Ortadoğu sorunları ve Çin-ABD gerilimleri gibi olayların, dünya siyasetini etkileyerek ticaret ve yatırım faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, Kızıldeniz, Panama ve Süveyş kanalları gibi önemli ticaret yollarının ani durma riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çandır, ‘’Bu tehdit ve engeller yüzünden ciddi maliyet ve zaman kayıplarını göze alan yeni rotalar aranmaktadır’’ dedi.

Son birkaç yıldır dış dünyada yaşanmakta olan değişimlere ve belirsizliklere karşı ilginin kaybedildiğini ve Türkiye’nin kendi iç dünyasına gereğinden fazla odaklandığını dikkat çeken Çandır, şöyle konuştu:

‘’Ülkemizde ve kentimizde olup bitenler, kendi tercihlerimizden kaynaklandığı kadar dünyada olup bitenlerden de etkilenmektedir. Mutlaka rasyonel bir eşgüdümle ve kapsayıcılıkla hem kendi dünyamızı hem de dış dünyadaki değişimleri birlikte değerlendirmeliyiz. Çünkü her şeyden önce milli gelirinin üçte ikisi kadar bir hacimle dış dünya ilişkileri olan bir ekonomiye sahibiz. Bu nedenle, geleceğe yönelik planlarımızda ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate almalıyız.’’

Antalya’nın performansı iyi değil

Yılbaşından bu yana ihracatın hem ülke hem de Antalya ölçeğinde iyi bir performans göstermediğini vurgulayan Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Hala rekabetçi kurla ihracata dayalı büyüme modelinin içinde bulunmaktayız. Özellikle orta vadeli program bunu gerektirmektedir. Ancak yaşananlar bu durumu teyit etmemektedir. İhracat ile uğraşan üyelerimiz kur politikamızın adil fiyat çerçevesine getirilmesini talep etmektedir. Çünkü ilk dört aylık ihracat gerçekleşmelerimiz hem ülke hem de kentimiz için son yılların en düşük düzeyindedir. Ülkemiz ihracatı ilk dört ayda yüzde 1,2 artarken kentimiz ihracatı ancak yüzde 0,4 düzeyinde artabilmiştir. Yaş meyve sebze ihracatı ülke genelinde artmazken Antalya’da yüzde -13 azalmıştır.’’

Bireysel ve sektörel kredilerdeki artış hızlarının da ilan edilen enflasyon oranlarının altında artışlar gösterdiğine dikkat çeken Ali Çandır, şunları kaydetti:

‘’Çekle işlem hacmi tutar bazında, yılın ilk dört ayında ülke genelinde yüzde 88’lik artış gösterirken Antalya’da ancak yüzde 77 artabilmiştir. Kurulan kapanan şirket sayıları da bu ataleti teyit etmekte ve uzun bir aradan sonra ülke genelinden kötü bir performans göstermiştir. Yılın ilk dört ayında kurulan şirket sayısı ülke genelinde yüzde -18.6 azalırken kentimizde yüzde -36.4 azalmıştır. Kapanan şirket sayılarında da benzer bir eğilim söz konusu olmuş ve ülke genelindeki yüzde 27,4’lük artışa karşılık kentimizde yüzde 46’lık artış olmuştur. Şimdiye kadar böyle bir durum çok ender gerçekleşmiştir. Yılın ilk dört ayında protestolu senet tutarlarında ülke genelindeki yüzde 167’lik artışa karşılık Antalya’da yüzde 360 artış yaşanmıştır. Karşılıksız çek tutarında ise ülke genelindeki yüzde 293’lük artışa karşılık kentimizde yüzde 530 artış yaşanmıştır. Bu olumsuz tablo kentimiz için nadir dönemlerde yaşanmıştır ve bu dönem onlardan biridir. Yılbaşından beri bu eğilim devam etmektedir. Sonuç olarak Antalya ekonomisi yılın ilk yarısını genel olarak Türkiye ekonomisinin altında bir performansla geçirmiştir.’’

Karşılıksız çek miktarı 3 milyar liraya yaklaştı

Antalya’da yılın ilk 4 ayında karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 530 artarak 2 milyar 908 milyon 193 bin TL’ye ulaşırken, protestolu senet tutarı da yüzde 360 artarak 560 milyon 286 bin TL gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında açılan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düşüşle 1619 oldu. Kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 46 arttı. Bu dönemde Antalya’da 289 firma kapandı.