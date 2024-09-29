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AOSB’nin kadın sanayicilerinden anlamlı proje

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu, hem çocukların eğitimi hem de çevre için elektronik atık toplama kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
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AOSB’nin kadın sanayicilerinden anlamlı proje
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ADANA / EKONOMİ

‘Atma Bağışla E-Atık Projesi’nin protokol imza törenine; AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Gözek Çelik, Sosyal Sorumluluk ve Etkinlikler Komitesi üyeleri  Ecem Büyüknacar,  Elif Tosmur, Melike Meryem Salcan ile platform üyeleri Elmas Ersoy ile Neriman İçer katıldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, kampanya kapsamında çevreye olumsuz etki oluşturan atıkların geri dönüşümünün sağlanacağını  ve çocukların nitelikli eğitimle desteklenmesine katkıda bulunulacağını söyledi.

TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya ise elektronik atıkların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği TÜBİSAD tarafından değerlendirileceğini belirterek, “Masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar,  monitör ve televizyon, cep telefonu, yazıcı-tarayıcı, fotokopi makinesi, modem ve switch gibi ağ ürünleri, ütü, fön makinesi ve mutfak robotu gibi elektronik ev aletleri, kablo ve adaptörler e-atık kapsamında değerlendirilebilir” diye konuştu.

Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Gözek Çelik de bir yıl sürecek kampanya kapsamında toplanacak elektronik atıkların hurda değerinin TEGV’e bağışlanacağını belirtti.

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