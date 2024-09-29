KUMSMALL’da mobilya fuarı yapılacak

KAYSERİ / EKONOMİ

Erciyes KSS Kooperatifi Konferans Salonu’ndaki basın toplantısında mobilya sektörüyle ilgili açıklamalar yapan Sarıkaya, 300 bin metrekare kapalı alanda kurulu Kumsmall’da dünyanın en modern mobilya fuarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Sarıkaya, Kayseri’yi uluslararası mobilya ticaretinin merkezi yapma hedefinde olduklarını ifade etti. Pazarlama ve tanıtım ağırlıklı çalıştıklarını anlatan Sarıkaya, “Mobilya sektöründe Kayseri’nin çok önemli bir üretim gücü var. Ancak üretmek yetmiyor. Dünyada mobilya ticareti 300 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak mobilya ihracatında henüz 5 milyar doları yakalayamadık. Dünya mobilya ticareti derya, deniz. Kayseri ve Türkiye olarak oturup seyretmeyeceğiz ve bu ticaretten daha fazla pay almak için çalışacağız. Kayseri Mobilyacılar Odası’nın 2 bin 200 üyesi var. Sanayi ve Ticaret Odalarının üyeleriyle birlikte mobilya üretimi yapanların sayısı 4 bini aşıyor. Bu büyük gücü bir araya getirmek istiyoruz. Kumsmall olarak üyelerimizin ürünlerini dışarıya açmak için yola çıktık. Fuarlar ve festivallerle ürünlerimizi dünyaya açıyoruz. Mayıs ayında fuar düzenleme yetki belgemizi aldık. 8-13 Ekim’de yapacağımız fuar dünyanın en modern mobilya fuarı olacak” dedi.

Kumsmall AVM’de 120 bin metrekarede mobilya sergilendiğini dile getiren Sarıkaya, üst katta 5 bin metrekare alanın bulunduğunu belirterek, fuar için alanın dışarıdan gelen 50 firmayla dolduğunu kaydetti. Kumsmall’da 200’den fazla marka ve 10 binlerce ürünle hizmet verdiklerini dile getiren Ercan Sarıkaya, “Mobilya üreticilerimizi tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettikleri için tebrik ve takdir ediyoruz. Her zaman onların yanında olmalıyız. Birlikte olma kültürüne her zaman varız ve hazırız” diye konuştu. Sarıkaya, fuar düzenlemekle yetinmeyeceklerini ve dünyanın önemli fuarlarında Kumsmall’ın standını açacaklarını vurgulayarak, ziyaretçileri 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek mobilya fuarı için Kumsmall’a davet etti.