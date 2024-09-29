Av yasağı kalktı, balık bolluğu ucuzluk getirdi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Akdeniz’de 15 Eylül’den itibaren ‘vira bismillah’ diyerek denizlere açılan endüstriyel balıkçı tekneleri, ambarlarını doldurarak dönmeye başladı. Bölgenin mavi sularından çekilen onlarca çeşit balık, Mersin merkezinde yer alan balık pazarındaki tezgâhlarda görücüye çıktı. Ürün bolluğunun yaşandığı kentteki uygun fiyatlar tüketiciyi memnun etti.

Balık mevsimi olarak bilinen Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bolca çeşidin ucuza alınabileceğini belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, herkesi ucuz ve kaliteli balık fırsatından yararlanmaya çağırdı.

Bereketli bir av dönemi geçirmeyi beklediklerini dile getiren Polat, “Ürün bol olunca fiyatlar ucuzluyor. Sardalya 60-70, hamsi 80-100 lira arasında alıcı buluyor. Yaz mevsiminde fiyatı 500 liraya kadar çıkan Akdeniz’e özgü barbunya balığı, şuan 100 ila 200 lira arasında satılıyor. Palamut 100 lira olarak fiyatlandırılırken, yerli palamut da 100 ila 150 TL arasındaki fiyatlarla müşteri bekliyor” dedi.

Pazardaki balıkçı esnafları da Kasım sonu itibariyle havaların soğuyacağına işaret ederek, fiyatların bu aydan sonra yukarı yönlü seyredebileceğini vurguladı.