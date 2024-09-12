ASKON Konya Şubesi'nde Atilla Sinacı güven tazeledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON Konya Şubesi üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da Konya iş dünyasının önemli isimlerini bir araya geldi, Şubenin dört yıllık performansı değerlendirilirken, önümüzdeki dönem hedeflerine dair de önemli mesajlar verildi. Yapılan genel kurul oylaması sonucunda Atilla Sinacı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Atilla Sinacı, genel kurulda yaptığı konuşmada geride bıraktıkları dört yıllık dönemde şubenin gerçekleştirdiği faaliyetlere dikkat çekerek, "Siz değerli ailemden aldığım güçle başkanlıkta dört yılı geride bırakıyoruz. Bu temsil makamına sizlerin teveccühü ile geldikten sonra çok kıymetli işlere hep birlikte imza attık. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde ailemizi genişlettik, şubemizi güçlendirdik ve ortaya koyduğumuz projeler en büyük referansımız oldu" dedi.

“Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz”

Sinacı, dönem içinde en önemli projelerden biri olarak Çumra Organize Sanayi Bölgesi projesini hatırlatarak. "ASKON Konya Şubesi öncülüğünde Çumra Belediyesi ile birlikte Çumra Organize Sanayi Bölgemizin fabrika sahası tahsis süreçlerini tamamladık. Fabrikalarımız üretime başladı, yatırımlar güçlü bir şekilde devam ediyor. Şehrimize ve üyelerimize güzel bir hediyemiz olduğuna inanıyoruz ve bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ayrıca, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnnopark’ta çalışmalarımıza başladık ve 1. faz, teknoloji seviyesi 4 olan Ar-Ge Merkezimizin kurulumu tamamlandı. Yerli kaynaklardan yüksek enerji kapasitesine sahip kendi reçetemizi oluşturmaya başladık. Ülkemiz enerji sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak yatırımımız Konya ve hepimiz için büyük bir adım oldu. Enerjiyi elinde tutan hayatı da elinde tutacak ve ona yön verecektir" dedi.

Yurt dışı ve şube gezilerinin de önemli bir gündem olduğunu söyleyen Sinacı, neredeyse her hafta uzman isimlerden önemli konuların dinlenip üyelerin bilgilendirildiğini ifade etti.

“Konya’nın daha etkin olması için çabalıyoruz”

Geleceğe yönelik projelerinden de bahsederek, ASKON Konya Şubesi'nin büyüme hedeflerini vurgulayan Sinacı, “Hedeflediğimiz başlıca projeler arasında, yerli kaynaklarla çalışacak Tredium Batarya Hücresi A.Ş. projesi, EKONOMİ Gazetesi iş birliğiyle yeni zirveler düzenlenmesi, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi’nin her yıl yenilenmesi ve Selçuk Üniversitesi Teknokent ile Türkiye genelinden önemli isimlerin Konya’da üyelerle buluşturulması yer alıyor” dedi.

Konya'nın iş dünyasında daha etkin bir konuma gelmesi için çabalarının devam edeceğini söyleyen Atilla Sinacı, yönetim kurulu üyelerinin ve üyelerin teklifleriyle yeni projelerin hayata geçirileceğini, KTO Karatay Üniversitesi Karsem Eğitim Merkezi ile ortak programların sürdürüleceğini ve ASKON Konya Şubesi Ormanı’nın karbon ayak izi kapsamında oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Sinacı ayrıca; 2024 yılı içerisinde Konut yapı kooperatifimiz kuruldu, 2025 yılında inşaatımız başlayacak ve çok hızlı bir şekilde üyelerimizin konutlarını teslim edeceğiz. Bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor, yine üyelerimize uygun maliyetle sanayi arsaları ve işyerleri temin etme hususunda güzel müjdelerimiz olacak.

Yeni seçilen tüm Yönetim Kurulu üyelerimizle Şehrimizin ve üyelerimizin kalkınması ve daha fazla haklı zenginlikler üretilmesi, ihracatımızı artırmak için yoğun şekilde çaba sarf etmeye devam edeceğiz.