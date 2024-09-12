İzmir, savunma sanayide teşviklerle yeniden yukarı taşınabilir

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Savunma sanayide Ankara’ya yakınlığı sayesinde Eskişehir ve Konya, İstanbul’a yakın olmaları itibariyle Kocaeli ve Bursa da sektörde önemli bir yere sahip. İzmir ise, sektörde gelişmiş altyapısına rağmen Ankara’ya olan mesafesi nedeniyle savunma sanayisinde yeterince yol alamadı. Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uçar ve Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy, İzmir’in sektörde gelişimi için teşviklere ve tanıtıma ihtiyaç duyduğunu söylediler.

Farklı sektörlerde yüksek teknoloji kullanarak başarılı olan firmaların zaman içerisinde savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerine yöneldiğini söyleyen Uçar, “Sektörde faaliyet gösteren birçok firma daha önce başka alanlarda gelişmiş firmalardı. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra savunma sanayiye yöneldiler. Ege’de savunma sanayi yatırımları hızla ve giderek artsa da hala yeterli değil. Savunma sanayide görev alabilecek, iyi işler üretebilecek kuluçka düzeyinde bölgemizde çok sayıda firma var. Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği desteklere ulaşabilen firmalar ilerleyebiliyorlar” dedi.

“Sektörde sertifikasyon almak maliyetli”

Makine parkurunun iyileştirilmesi veya sertifikasyon süreçleri gibi maliyet gerektiren konularda firmaların zorlandığını ifade eden Uçar, “Firmalar öz sermaye ile yapabilse de zorlanıyorlar, çünkü savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörleri üst seviyede bir sertifikasyon istiyor. Firmalarımızı teşviklerle yukarı taşımak zorundayız” dedi.

Dinçsoy: İzmir’de çözüm masası kurulmalı

İzmir sanayisi ve sanayicisinin savunma sanayi sektöründen yaklaşık 20 yıldır biraz daha uzaklaştığını dile getiren Dinçsoy, “Daha önceden, İzmir’i geliştirmek isteyen sektör temsilcileri Ankara ile temaslarda bulunuyor ve İzmir’de üretilen ürünler konusunda bilgilendirmeler yapıyordu. Yeterince tanıtım yapılsa, İzmir hala önemli bir potansiyel barındırıyor” dedi.

İzmir’de uluslararası bir savunma sanayi veya güvenlik fuarı yapılmasının zor bir ihtimal olduğunu ancak, Türk ordusunun ihtiyaçlarına uygun üreticiler bulunarak, ilgili kurumlara sunulabileceğini söyleyen Dinçsoy, “Bir çözüm masası kurularak, İzmir’in savunma sanayisinde iş kollarının yaratılmasına katkı sağlanabilir. İzmir’de OSB’lerde, teknoparklarda bu alanda girişimler olduğunu biliyoruz. Doğru hamlelerle ve planlı hareket edilirse İzmir potansiyeline göre hak ettiği noktaya gelebilir” ifadelerini kullandı.

Ege’de 17 firma

Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de Savunma Sanayi Üretim İzin Belgesi’ne sahip işletme sayısı 274 iken, bunların sadece 17’si Ege’de yer alıyor. Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip 935 işletmenin ise ancak 36’sı Ege’de bulunuyor. Ege’de savunma sanayi sektöründe en güçlü il olarak İzmir öne çıkıyor. İzmir, üretim izin belgesine sahip 11, tesis güvenlik belgesine sahip 26 firmaya ev sahipliği yapıyor.