Asusan, yeni fabrika yatırımıyla yönünü ihracata dönecek

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

Özel sektör ve kamu kurumlarında geçen 16 yıllık iş hayatının ardından Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurarak ambalaj sektörüne giren Mardinli Kadın Girişimci Aynur Sultan, gerçekleştirdiği üretimle bölgeye tek kullanımlık plastik ürünlerinde önemli bir arz sağlarken ihracat yaparak kentin dış ticaret istatistiklerine aktif katkı sağlıyor. Asusan Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Sultan, girişim hikayesini Ekonomi Gazetesi’ne anlattı.

İlk yatırım sürecinde yaptıkları araştırmalarda kentte ambalaj sanayisinin olmadığını farkettiklerini ifade eden Aynur Sultan, bu alanda yatırıma karar verdiklerini söyledi. İlk üretimlerine yılında başladıklarını dile getiren Sultan, “Mardin’de yüksek miktarda un, bulgur, makarna ve bakliyat ürünleri üretiliyor. Ancak bu fabrikaların kullandıkları ambalajları Mardin’de üreten bir firma yoktu. Bu alanda araştırma yaparken hem ambalaj hem de tek kullanımlık plastikler dediğimiz karton bardaklarla ilgili erişim sıkıntısı yaşandığını tespit ettik. Yatırım için mevcut devlet desteklerine başvuru yaptık. KOSGEP’ten aldığımız destek ile kent merkezinde küçük bir atölye kurup üretime başladık. Sonra hem iç pazardan hem de dış pazarlardan gelen talepler artınca üretim hatlarımızı Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Burada 1500 metrekaresi kapalı toplamda 2.000 metrekare alan üzerinde üretim yapıyoruz. 6 üretim hattımızda aralıksız üretim yapmamıza rağmen gelen taleplere yetişemiyoruz. 5.7 ve 6.5 çapa sahip plastik bardaklar lokomotif ürünlerimizi oluşturuyor. Toplam ürün portföyümüz içerisinde 168 çeşit ürün bulunuyor. İş ortaklarımıza geniş bir ürün yelpazesi sunarak bu alandaki açığı hızlı bir şekilde kapatmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“2 bin metrekarelik yeni fabrikası için arsa tahsisi istedi”

Son yıllarda ihracata yöneldiklerini belirten Aynur Sultan, ancak yüksek iç pazar talebi nedeniyle ihracata yeterince kanalize olamadıklarını söyledi. Tam kapasiteyle üretim yaptıklarını ifade eden Sultan, “Aylık olarak 24 bin ton ürün üretiyoruz. Ancak iç pazardan gelen yüksek talep nedeniyle üretimimizin büyük bir bölümünü bölgemizdeki iş ortaklarımıza gönderiyoruz. İhracata yönelebilmek adına mevcut üretim olanaklarımızı artıracak yatırımlara yöneldik. Bu alanda kadın girişimcilere sağlanan destekler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda bir yatırım bütçesi oluşturmaya çalışıyoruz. Makine yatırımlarını sadece kapasite artışı için planlamıyoruz. Aynı zamanda talebin yüksek olduğu çorba kasesi, dondurma kabı, 2.5 çaptaki mırra bardakları, ve 18 çaptaki kavanoz bardaların üretimi içinde makine parkuru oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için yine Mardin OSB içerisinde 4.000 metrekarelik yeni arazi tahsisi için başvurumuzu yaptık. Burada 2.000 metrekare alan kapatacağız. Güçlü bir ambalaj üretim tesisi oluşturacağız.

İhracat için makine parkurunu genişletiyor

Irak ve Azerbaycan’a dönem dönem ihracat yaptıklarını ifade eden Aynur Sultan, hedeflerinin hem Ortadoğu hem de Türki Cumhuriyetler pazarında büyümek olduğunu söyledi. Bu nedenle yeni fabrika yatırımlarını hızlandıracak girişimlerini sürdürdüklerini kaydeden Sultan, şöyle devam etti: “Kentimizde ve bölgemizde tek üretici ambalaj firmasıyız. Bölgemizden gelen taleplere yetişmekten yönümüzü ihracata dönemiyoruz. Bu alanda makine kapasitemizi artırmak için devletimizin ve uluslararası örgütlerin destek programlarına başvuru yapıyoruz. Bu makine yatırımlarını tamamladıktan sonra yönümüzü artık ihracata döneceğiz. Üretimimizin en az yarısını ihracata yönlendirerek ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlayacağız.”